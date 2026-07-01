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01.07.2026 09:34

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Κάποιοι δεν θέλετε να το πάρετε απόφαση ότι είμαι η παρουσιάστρια του GNTM» (Video)

01.07.2026 09:34
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Για τον νέο κύκλο του GNTM, που θα βγει στον αέρα το φθινόπωρο, τις αλλαγές που έχουν γίνει με την προσθήκη της Μπέττυς Μαγγίρα, αλλά και τις προετοιμασίες του γάμου της μίλησε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, επισημαίνοντας ότι τα γυρίσματα έχουν ξεκινήσει και όλα βαίνουν καλώς.

Ερωτηθείσα αν πράγματι θα είναι η παρουσιάστρια του ριάλιτι, η ίδια το επιβεβαίωσε, σημειώνοντας ότι υπήρξε μια δυσκολία από κάποιους να το συνειδητοποιήσουν…

«Έχουμε φτάσει στα μισά των γυρισμάτων, πηγαίνουμε πάρα πολύ καλά και ευχηθείτε μας να συνεχίσουμε έτσι. Σας δυσκολεύει λίγο, από πέρσι δεν θέλετε να το πάρετε απόφαση ότι είμαι η παρουσιάστρια του GNTM. Εμείς δεν μπερδευτήκαμε, τώρα πιστεύω ότι ξεμπερδευτήκατε κι εσείς. Είμαι από πέρσι, οπότε όλη αυτή η συνθήκη δεν με απασχόλησε καθόλου. Δεν είναι κάτι που συζητήσαμε ή που έχει σημασία στο τέλος της ημέρας. Είμαι στο πρόγραμμα η παρουσιάστρια αλλά είμαστε όλοι μια ομάδα και αυτό είναι το πιο σημαντικό» ανέφερε, μεταξύ άλλων, μιλώντας στην κάμερα του Happy Day.

Όσο για τον γάμο της, η παρουσιάστρια τόνισε ότι αυτός θα γίνει τον επόμενο χρόνο, ενώ δεν παρέλειψε να δηλώσει ότι δεν θα ήθελε να τη ρωτούν συνεχώς γι’ αυτό, καθώς το… γρουσουζεύουν!

«Του χρόνου θα παντρευτώ. Δεν έχω δει για νυφικό, προσκλητήρια και τέτοια. Όλα θα γίνουν. Θα είναι ένας απλός, ελληνικός γάμος. Μη μου το γρουσουζεύετε άλλο» είπε χαρακτηριστικά.

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