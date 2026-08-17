Βρετανία: Θερμοκρασίες… χειμώνα μετά τον καύσωνα – Από τους 38 βαθμούς στους 6, μέσα σε λίγες ημέρες

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Σε επαγρύπνηση βρίσκεται η Βρετανία καθώς θα αντιμετωπίσει την «πιο ασταθή εβδομάδα» καιρού από τον περασμένο Ιούνιο, με τις θερμοκρασίες να πέφτουν αισθητά μετά από εβδομάδες ζεστών και ξηρών συνθηκών, σύμφωνα με το Sky News.

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία (Met Office) ανακοίνωσε ότι βροχές και πιθανώς καταιγίδες θα πλήξουν μεγάλο μέρος της Βρετανίας, μετά το τελευταίο κύμα καύσωνα που προκάλεσε αύξηση της θερμοκρασίας στους 38 βαθμούς Κελσίου την περασμένη εβδομάδα.

After five heatwaves baked the UK, the one question on many people's minds is: When is it going to rain?



Met Office Meteorologist Annie Shuttleworth has the answers to your weather-related questions, as the UK will be facing the 'most changeable week' of weather since June. pic.twitter.com/Q38n0BMtXQ — Sky News (@SkyNews) August 17, 2026

Μετά την πρόσφατη περίοδο ζέστης, η Wessex Water έγινε η τελευταία εταιρεία ύδρευσης που ανακοίνωσε απαγόρευση χρήσης λάστιχων τη Δευτέρα, με το μέτρο να τίθεται σε ισχύ από τα μεσάνυχτα της Τρίτης.

Οι περιορισμοί, που επηρεάζουν το Μπαθ, το Σόμερσετ, το Ντόρσετ και το Γουίλτσιρ, σηματοδοτούν την πρώτη φορά που ο προμηθευτής επιβάλλει απαγόρευση εδώ και 50 χρόνια και επηρεάζουν και τους 1,4 εκατομμύρια πελάτες του.

Δροσίζει με… μονοψήφιες θερμοκρασίες

Ένας αρκετά… δροσερός καιρός έρχεται καθώς ένα ρεύμα αέρα στο βόρειο τμήμα της χώρας, που επέτρεψε να κυριαρχήσει η υψηλή πίεση, με αποτέλεσμα τις υπερβολικά ζεστές συνθήκες της περασμένης εβδομάδας, ταξιδεύει νότια, ανέφερε μετεωρολόγος.

Αυτή η μετατόπιση θα προκαλέσει την κυριαρχία της χαμηλής πίεσης και τη μετατόπισή της προς τα νότια, με αποτέλεσμα μια ασταθή προοπτική στα μέσα της εβδομάδας και πτώση της θερμοκρασίας καθώς ο άνεμος θα στραφεί σε βόρεια κατεύθυνση.

Η θερμοκρασία θα πέσει σε μονοψήφια ποσοστά σε ορισμένες περιοχές, συμπεριλαμβανομένων των Brecon Beacons στην Ουαλία, όπου προβλέπονται ελάχιστες θερμοκρασίες 6°C για τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, και του South Newington στο Cotswolds, όπου προβλέπεται ελάχιστες θερμοκρασίες 8°C.

Ο μετεωρολόγος της Υπηρεσίας, Τομ Μόργκαν, δήλωσε: «Δεν μπορώ να υποσχεθώ βροχή για όλους μας την ερχόμενη εβδομάδα, αλλά τουλάχιστον στο νότο, φαίνεται να είναι η πιο ευμετάβλητη εβδομάδα που έχουμε δει εδώ – τουλάχιστον από τα τέλη Ιουνίου».

Ο ίδιος είπε ότι οι Βρετανοί θα δουν «αρκετά απειλητικούς ουρανούς» με «σκοτεινά σύννεφα τη μια στιγμή και λίγη ηλιοφάνεια την επόμενη».

Βροχές αναμένονται στη Βόρεια Ιρλανδία και τη δυτική Σκωτία τη Δευτέρα, με περισσότερες βροχές στη νοτιοανατολική Αγγλία νωρίς την ημέρα.

Σε ορισμένα μέρη της χώρας, ειδικά στα νοτιοδυτικά, οι θερμοκρασίες θα φτάσουν τους -20 βαθμούς Φαρενάιτ, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων μέγιστων 28 και 26 βαθμών Κελσίου στο Λονδίνο και το Σαουθάμπτον αντίστοιχα.

Περισσότερες βροχές προβλέπονται για την Τρίτη, με τις βόρειες και κεντρικές περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου να προειδοποιούνται να αναμένουν βροχερό ξεκίνημα την ημέρα, με τις βροχές να κινούνται «ακανόνιστα» προς τα νότια καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι ξηρός στο νότιο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά θα υπάρξει συνδυασμός ηλιοφάνειας και βροχής στην υπόλοιπη χώρα.

Οι βροχές θα είναι πιο έντονες και εκτεταμένες από την Πέμπτη, με πιθανότητα για καταιγίδες.

Το Ηνωμένο Βασίλειο αντιμετώπισε συνθήκες καύσωνα την περασμένη εβδομάδα, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 38,1 βαθμούς Κελσίου στους Κήπους Κιου, στο δυτικό Λονδίνο, την περασμένη Πέμπτη – καθιστώντας την την πιο ζεστή ημέρα του έτους μέχρι στιγμής.

«Πυριτιδαποθήκη» για πυρκαγιές η Βρετανία

Οι πυρκαγιές έχουν καταστρέψει περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου, συμπεριλαμβανομένων των Δυτικών Μίντλαντς, όπου μια πυρκαγιά στο Στούρμπριτζ κατέστρεψε 19 σπίτια.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία των Δυτικών Μίντλαντς δήλωσε ότι κατάφεραν να άρουν τους περιορισμούς καθώς τα νοικοκυριά που είχαν εκκενωθεί άρχισαν να επιστρέφουν στα σπίτια τους το Σαββατοκύριακο.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Νότιας Ουαλίας ανταποκρίθηκε επίσης σε «σημαντική δραστηριότητα πυρκαγιών» την Κυριακή, με συνεργεία να επισκέπτονται 14 πυρκαγιές.

Περίπου 200 στρατιωτικοί και πληρώματα από το Λονδίνο, το Μείζον Μάντσεστερ, την Κάμπρια και το Μπέντφορντσιρ αναπτύχθηκαν στην περιοχή για να βοηθήσουν στις προσπάθειες κατάσβεσης.

Εκατομμύρια άνθρωποι στην Αγγλία και την Ουαλία έλαβαν μια ειδοποίηση στις κινητά τους την Παρασκευή, η οποία τους προειδοποιούσε για «πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιών σε εθνικό επίπεδο».

Η προειδοποίηση ήρθε αφότου ο πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ χαρακτήρισε τη Βρετανία ως «πυριτιδαποθήκη» και έθεσε σε ισχύ προσωρινή απαγόρευση των μπάρμπεκιου μιας χρήσης.

Οι πυροσβεστικές υπηρεσίες σε όλη τη χώρα έχουν αναφέρει υψηλά επίπεδα ζήτησης, συμπεριλαμβανομένης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και Διάσωσης της Νότιας Ουαλίας, η οποία δήλωσε το Σάββατο ότι έλαβε 736 κλήσεις σε σύγκριση με έναν μέσο όρο περίπου 300.

Ο ζεστός καιρός έχει οδηγήσει σε απαγορεύσεις χρήσης λάστιχων σε όλη τη χώρα, συμπεριλαμβανομένων των Thames Water, Southern Water και Anglian Water.

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