WSJ: Ο… γκάνγκστερ που προκαλεί πονοκέφαλο στον Κούσνερ για το ντιλ με την Αλβανία – Κατηγορείται για ναρκωτικά, διακίνηση μεταναστών και ξέπλυμα χρήματος

Takeaways by to pontiki AI Το σχέδιο του Τζάρεντ Κούσνερ για τη δημιουργία πολυτελούς θέρετρου στην Αλβανία αντιμετωπίζει έντονες αντιδράσεις, καθώς η γη που αγοράστηκε φέρεται να αποκτήθηκε παράνομα από τον Αρτούρ Σέχου.

Οι κάτοικοι της περιοχής Ζβέρνετς υποστηρίζουν ότι οι εκτάσεις τους κατασχέθηκαν με πλαστά έγγραφα, ενώ ο Σέχου αντιμετωπίζει κατηγορίες για διεθνή διακίνηση ναρκωτικών και ξέπλυμα χρήματος.

Παρά τις δικαστικές εκκρεμότητες και τις διαμαρτυρίες των κατοίκων, η κοινοπραξία του Κούσνερ κατέβαλε πάνω από 120 εκατομμύρια δολάρια για την απόκτηση της γης.

Οι αλβανικές αρχές έχουν πλέον παγώσει τα κεφάλαια του Σέχου, ενώ η νομιμότητα των συναλλαγών παραμένει υπό αμφισβήτηση στο πλαίσιο ευρύτερων ερευνών για τη διαφθορά στη χώρα.

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Σκιές στο φιλόδοξο σχέδιο του γαμπρού του Τραμπ Τζάρεντ Κούσνερ να δημιουργήσει πολυτελέστατο θέρετρο σε εκτάσεις γης στην Αλβανία, που έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων, ρίχνει το ποινικό βιογραφικό του Αρτούρ Σέχου, του Αλβανού που ζει στο Μαϊάμι και συνδέεται με την πώληση γης στον Κούσνερ, γη που οι ντόπιοι υποστηρίζουν ότι κλάπηκε από αυτούς από τον Σέχου και πωλήθηκε παράνομα στον Κούσνερ. Η Wall Street Journal σε δημοσίευμά της υποστηρίζει ότι ο 60χρονος Σέχου, ένας από τους ανθρώπους που πούλησαν εκτάσεις αντί περίπου 240 εκατομμυρίων δολαρίων στην κοινοπραξία που στηρίζει το project είναι αντιμέτωπος με σοβαρές κατηγορίες για συμμετοχή σε διεθνές κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών και ξέπλυμα χρήματος.

Οι κάτοικοι αυτού του μικροσκοπικού παραθαλάσσιου χωριού σοκαρίστηκαν πριν από δύο χρόνια όταν ο Jared Kushner δημοσίευσε απεικονίσεις ενός σχεδιαζόμενου μεσογειακού θέρετρου σε μια λεπτή χερσόνησο που περιβάλλεται από γαλάζια θάλασσα και μια λιμνοθάλασσα όπου συρρέουν φλαμίνγκο.

Οι εικόνες αφορούσαν μια λωρίδα γης όπου οι γονείς και οι παππούδες τους κάποτε καλλιεργούσαν πατάτες. Οι χωρικοί ισχυρίστηκαν ότι η ιδιοκτησία τους κλάπηκε τη δεκαετία του 2000 από τον Artur Shehu – έναν ύποπτο γκάνγκστερ που διέφυγε στο Μαϊάμι μετά από μια ανταλλαγή πυροβολισμών στο μπαρ του.

Έτσι, έγραψαν μια επιστολή στον Kushner λέγοντας ότι ήταν μπλεγμένοι σε σχεδόν δύο δεκαετίες δικαστικών διαφορών με τον Shehu, προτρέποντας τους κατασκευαστές να μην προχωρήσουν. Η τοποθεσία, έγραψαν, «ανήκει στο χωριό και τους κατοίκους του».

Αντίθετα, μια ομάδα ανάπτυξης που υποστηρίχθηκε από τον Kushner προχώρησε και πλήρωσε τον Shehu πάνω από 120 εκατομμύρια δολάρια για τη γη νωρίτερα φέτος. Δύο μήνες αργότερα, Αλβανοί εισαγγελείς ζήτησαν τη σύλληψη του Shehu για φερόμενο πρωταγωνιστικό ρόλο σε μια εκτεταμένη διεθνή επιχείρηση λαθρεμπορίου ναρκωτικών που μετέφερε κοκαΐνη από τη Νότια Αμερική στην Ευρώπη σε φορτία ξυλάνθρακα και πάστας φρούτων.

Ο Σέχου ξέπλυνε χρήματα μέσω κλεμμένων περιουσιακών στοιχείων —συμπεριλαμβανομένης της χερσονήσου στο Ζβέρνετ— που είχαν κλαπεί χρησιμοποιώντας τεχνικές όπως πλαστά κτηματολογικά αρχεία της οθωμανικής εποχής, ανέφεραν οι εισαγγελείς.

Τα χρυσά ντιλ του Κούσνερ στο real estate

Η διαμάχη αυτή αποτελεί το τελευταίο πλήγμα για τις φιλοδοξίες του Kushner στον τομέα των ακινήτων στο εξωτερικό – ένα κομμάτι της επιχειρηματικής του καριέρας μετά το 2020 που ξεκίνησε μετά την πρώτη κυβέρνηση Τραμπ. Ενώ το μεγαλύτερο μέρος των επενδύσεών του προήλθε από το ιδιωτικό του κεφάλαιο ύψους 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο υποστηρίχθηκε από τα επενδυτικά ταμεία του Κόλπου, ο Kushner επέστρεψε επίσης στις ρίζες του στον τομέα των ακινήτων. Μίλησε για το ενδεχόμενο να προηγηθεί της καμπύλης επενδύσεων αναπτύσσοντας στα Βαλκάνια, όπου ο τουρισμός και οι τιμές των ακινήτων αυξάνονται, στοχεύοντας στη Σερβία και την Αλβανία.

Έκλεισε συμφωνία χωρίς διαγωνισμό με την κυβέρνηση της Σερβίας για την ανάπτυξη κρατικής γης στο κέντρο του Βελιγραδίου – προκαλώντας τοπική κριτική ότι η κυβέρνηση της Σερβίας προσπαθούσε να φέρει κοντά τον Τραμπ, μια κατηγορία που η κυβέρνηση αρνήθηκε. Τα σχέδια της Σερβίας κατέρρευσαν μετά από εβδομάδες διαμαρτυριών και την κατηγορητήριο ενός υπουργού του υπουργικού συμβουλίου που προώθησε τις εγκρίσεις έργων. Ο Kushner αποσύρθηκε τον Δεκέμβριο.

Το έργο της Αλβανίας στο Ζβέρνετ έχει προκαλέσει μεγαλύτερη λαϊκή αντίδραση. Ένα βίντεο που δείχνει τους ιδιωτικούς φρουρούς της ομάδας που υποστηρίζεται από τον Kushner να γρονθοκοπούν έναν ντόπιο χωρικό και να τον σέρνουν σε μια παραλία πυροδότησε μεγάλες καθημερινές διαμαρτυρίες στα Τίρανα. Συνεχίζονται για πάνω από δύο μήνες, με τους διαδηλωτές να επεκτείνουν τις επικρίσεις τους στην ενδημική διαφθορά και την αχαλίνωτη ανάπτυξη σε ένα κίνημα που αποκαλούν Επανάσταση των Φλαμίνγκο.

Σε αντίθεση με τη Σερβία, τα χρήματα έχουν ήδη αλλάξει χέρια εδώ. Η ομάδα ανάπτυξης που υποστηρίζεται από τον Κούσνερ πλήρωσε πάνω από 240 εκατομμύρια δολάρια για γη σε ιδιώτες γαιοκτήμονες, συμπεριλαμβανομένου του Σέχου, σύμφωνα με ένα άτομο που γνωρίζει τις πωλήσεις.

Ο δικηγόρος του Σέχου, Κουτίμ Τσακράνι, λέει ότι ο Σέχου δεν είναι ούτε έμπορος ναρκωτικών ούτε κλέφτης γης και ότι δεν έχει ποτέ ασχοληθεί άμεσα με τον Κούσνερ – ενεργώντας μόνο μέσω ενός μεσάζοντα.

«Δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τις κατηγορίες», δήλωσε ο Cakrani. «Είναι απλώς ένας γαιοκτήμονας, που προέρχεται από μια μεγάλη οικογένεια γαιοκτημόνων» και οι αλληλεπιδράσεις του με άλλους στο κατηγορητήριο ήταν αποκλειστικά για νόμιμες επιχειρηματικές συμφωνίες.

Ένας εκπρόσωπος της ομάδας ανάπτυξης – μιας κοινοπραξίας του Kushner και άλλων εταίρων – δήλωσε ότι το αλβανικό νομικό σύστημα είναι «ο κατάλληλος χώρος για την επίλυση ζητημάτων σχετικά με την ιδιοκτησία γης και την ακεραιότητα προηγούμενων συναλλαγών».

Η ομάδα γνωρίζει τους ισχυρισμούς «σχετικά με τον πωλητή γης» και δεν αποτελεί η ίδια αντικείμενο οποιασδήποτε έρευνας, είπε, προσθέτοντας: «Εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι οι υποκείμενες αποκτήσεις γης πραγματοποιήθηκαν νόμιμα».

Οι εισαγγελείς λένε ότι έχουν παγώσει τα χρήματα του Shehu από την πώληση.

«Θεωρητικά, τα δικαστήρια έχουν την εξουσία να εμποδίσουν προσωρινά την αμφισβητούμενη ανάπτυξη», δήλωσε ο Sotir Dhamo, καθηγητής πολεοδομίας στο Πανεπιστήμιο Polis στα Τίρανα, σχετικά με τις αμφισβητούμενες ιδιοκτησίες που αντιμετωπίζουν ανάπτυξη. «Στην πράξη, τα δικαστήρια δεν είναι πλήρως ανεξάρτητα από την πολιτική και τα κρυφά οικονομικά συμφέροντα».

Η … οδός Φλαμίνγκο

Ο Σέχου, 60 ετών, ζει σήμερα στο Μαϊάμι, όπου τα αρχεία ακινήτων δείχνουν ότι κατέχει ένα σπίτι 4.000 τετραγωνικών μέτρων με κιονοστοιχίες στην οδό Φλαμίνγκο του Μαϊάμι Μπιτς με τη σύζυγό του, μια πρώην διασημότητα της Αλβανικής τηλεόρασης.

Η διαδρομή του προς τη Νότια Φλόριντα περνάει μέσα από μια ιδιαίτερα ταραγμένη δεκαετία αναταραχής στην πατρίδα του, την Αλβανία.

Απομονωμένη και φτωχή κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, όταν η κυβέρνησή της χώρισε τόσο με τη Σοβιετική Ένωση όσο και με την Κίνα, η Αλβανία δεν τα πήγε καλύτερα κατά τη διάρκεια της μετακομμουνιστικής δεκαετίας του 1990. Η χώρα μαστιζόταν από πολιτική αστάθεια, οργανωμένο έγκλημα, μείωση του πληθυσμού και ένα τεράστιο πυραμιδικό σχέδιο που παραλίγο να βυθίσει τη χώρα σε εμφύλιο πόλεμο.

Εν μέσω της αναταραχής, ο Σέχου αναδείχθηκε επιχειρηματίας του οποίου οι συμμετοχές περιλάμβαναν ένα ξενοδοχείο στην τραχιά και παρακμιακή πόλη του Βλόρε.

Τράβηξε την προσοχή της αλβανικής αστυνομίας κατά των ναρκωτικών και των ιταλικών αρχών, οι οποίες τον υποψιάζονταν ότι είχε συναλλαγές με την ιταλική μαφία – διακίνηση μαριχουάνας και λαθρεμπόριο επίδοξων μεταναστών στην Ιταλία με ταχύπλοα, δήλωσε ο Ντριτάν Ζαγκάνι, ένας από τους πρώην αστυνομικούς της αλβανικής πολιτείας που τον διερεύνησαν.

Στιγμιότυπο οθόνης που δείχνει τον Άρτουρ Σέχου να λαμβάνεται κατά τη διάρκεια συνέντευξης σε αλβανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο, δημοσιεύτηκε στο YouTube.

Μια μέρα το 1999, είπε ο Ζαγκάνι, η αστυνομία έσπευσε σε ένα μπαρ μετά από αναφορές για πυροβολισμούς. Ο Σέχου, όπως έμαθαν, ενεπλάκη σε ανταλλαγή πυροβολισμών με μια αντίπαλη συμμορία.

«Μετά από αυτό, ο Άρτουρ εξαφανίστηκε», είπε ο Ζαγκάνι.

Ο Τσακράνι, ο δικηγόρος του Σέχου, είπε ότι ο Σέχου δέχτηκε επίθεση από φιλοκομμουνιστικές συμμορίες για τις αντικομμουνιστικές του απόψεις. Ο έλεγχος των αρχών επιβολής του νόμου είχε πολιτικά κίνητρα, είπε. Ούτε οι ιταλικές ούτε οι αλβανικές έρευνες οδήγησαν σε απαγγελία κατηγοριών.

Ο Σέχου επανεμφανίστηκε στο Μαϊάμι. Μετακόμισε στις ΗΠΑ το 2001 και κέρδισε άσυλο αφού επικαλέστηκε επιθέσεις από τις κομμουνιστικές συμμορίες, οι οποίες σκότωσαν τον θείο και τον αδελφό του, είπε ο Cakrani.

Τελικά εξασφάλισε την αμερικανική υπηκοότητα, είπε ο Cakrani, αλλά παρέμεινε στην Αλβανία, δημιουργώντας ένα χαρτοφυλάκιο ακινήτων.

Ο Shehu έπεσε ξανά στο στόχαστρο των αρχών επιβολής του νόμου το 2012, όταν Ιταλοί εισαγγελείς ζήτησαν τη σύλληψή του σε μια ευρύτερη υπόθεση εναντίον μιας ιταλικής εγκληματικής οικογένειας. Ο Shehu ήταν συνιδιοκτήτης μιας παγωτατζίδικης στην Αλβανία με έναν Ιταλό αρχηγό της μαφίας, ο οποίος έστειλε στον Shehu πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ (περίπου 1,3 εκατομμύρια δολάρια την εποχή), σύμφωνα με απόφαση ιταλικού δικαστηρίου. Ο Shehu του νοίκιασε επίσης χώρο σε ένα κτίριο για καζίνο, ανέφεραν οι εισαγγελείς.

Ο Ιταλός δικαστής απέρριψε την απόπειρα σύλληψης, λέγοντας ότι δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι ο Shehu είχε σχέση με κάτι παράνομο. Ο Cakrani είπε ότι η εμπλοκή του Shehu ήταν αποκλειστικά ως ιδιοκτήτης.

Παρ’ όλα αυτά, συνέχισε να εμφανίζεται σε έρευνες για ναρκωτικά. Οι ευρωπαϊκές αρχές επιβολής του νόμου σε επιχειρήσεις παρακολούθησης τον εντόπισαν στο Μονακό με ύποπτους για διακινητές ναρκωτικών, ανέφεραν Αλβανοί εισαγγελείς. Τον τράβηξαν φωτογραφίες το 2019 στη Μαγιόρκα σε μια συνάντηση μαζί με έναν ύποπτο για την ηγεσία της μαφίας, ο οποίος έκτοτε συνελήφθη. Ο Σέχου δεν κατηγορήθηκε σε αυτές τις έρευνες. Ο δικηγόρος του είπε ότι ο Σέχου δεν είχε κανένα νομικό πρόβλημα με καμία ευρωπαϊκή χώρα πέρα ​​από την Αλβανία και ότι συμμετείχε μόνο σε νόμιμες επιχειρηματικές συμφωνίες.

Η τύχη του άλλαξε τον Ιούνιο.

Οι Ευρωπαίοι ερευνητές ναρκωτικών στην Ισπανία, το Βέλγιο και πολλές άλλες χώρες παρέδωσαν ογκώδεις φακέλους σε ένα γραφείο ειδικών εισαγγελέων της Αλβανίας, γνωστό ως SPAK, μια μονάδα που συστάθηκε το 2019 εν μέρει για να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη διαφθορά στην Αλβανία.

Είναι ένα διαδεδομένο πρόβλημα: Τα τελευταία τέσσερα χρόνια, εισαγγελείς του SPAK έχουν απαγγείλει κατηγορίες για διαφθορά εναντίον δύο πρώην πρωθυπουργών, δύο πρώην αντιπροέδρων της κυβέρνησης και πολλών πρώην υπουργών, οι οποίοι όλοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες. Οπλισμένος με τα αρχεία των Ευρωπαίων ερευνητών, ο SPAK τον Ιούνιο εξασφάλισε εντολή δικαστή για τη σύλληψη του Σέχου και 19 άλλων μελών αυτού που χαρακτήρισαν ως ένα μεγάλο ευρωπαϊκό κύκλωμα ναρκωτικών.

Ο Shehu κατείχε «ηγετική θέση εντός της οργάνωσης», ανέφεραν οι εισαγγελείς, κατηγορώντας τον για ξέπλυμα χρήματος και συμμετοχή σε δομημένη εγκληματική ομάδα – παρόμοια με την εκβιασμό στις ΗΠΑ.

Το φερόμενο δίκτυο ναρκωτικών έφτανε πάνω και κάτω στην αλυσίδα εφοδιασμού κοκαΐνης: Μέλη του αλβανικού δικτύου επέβλεπαν την παραγωγή στον Ισημερινό, έβαζαν φορτία κοκαΐνης σε βάρκες κρυμμένα ανάμεσα σε φρούτα, σόγια, ζάχαρη και άλλα προϊόντα, τα οδηγούσαν μέσω ολλανδικών λιμανιών, επεξεργάζονταν το ναρκωτικό σε μικρά εργοστάσια και το διένειμαν σε όλη την Ευρώπη, ανέφεραν οι εισαγγελείς.

Τα κέρδη από την κοκαΐνη διοχετεύονταν στην Αλβανία μέσω κρυπτονομισμάτων και μετρητών που λαθραία μεταφέρονταν σε λεωφορεία – με την ομάδα τελικά να πλένει χρήματα μέσω αλβανικών ακινήτων, ανέφεραν οι εισαγγελείς. Κάποιοι κατέληξαν να χρηματοδοτούν έναν κυβικό κόκκινο ουρανοξύστη στο κέντρο των Τιράνων, την πρωτεύουσα της Αλβανίας, και παραθαλάσσιες βίλες, ανέφεραν οι εισαγγελείς. Ο Shehu και οι πληρεξούσιοί του ήταν κρίσιμοι για αυτή την προσπάθεια, ανέφεραν οι εισαγγελείς.

Ο Cakrani είπε ότι ο Shehu διεξήγαγε μόνο νόμιμες συναλλαγές ακινήτων και δεν εμπλέκεται σε ξέπλυμα χρήματος ή σε οποιοδήποτε από τα άλλα φερόμενα εγκλήματα.

Μεταξύ των κατηγοριών των εισαγγελέων: Ο Shehu και το δίκτυό του απέκτησαν γη που χρησιμοποιήθηκε για ξέπλυμα χρήματος ισχυριζόμενοι ιστορική ιδιοκτησία, συχνά βασιζόμενοι σε πλαστά έγγραφα. Ένα από τα μεγαλύτερα κομμάτια που ανέφεραν οι εισαγγελείς: η γη στο Zvernec, το σημείο που ο Kushner θέλει να αναπτύξει.

«Ένα ψυχολογικό πρόβλημα»

Το μικροσκοπικό χωριό Zvernec βρίσκεται στην ακτή έξω από την Αυλώνα, γνωστό για το μοναστήρι βυζαντινής εποχής άνω των 700 ετών στην άκρη της λιμνοθάλασσας Νάρτα. Τα σπίτια είναι συγκεντρωμένα σε έναν λόφο που προσφέρει θέα στη θάλασσα και δέντρα γεμάτα σύκα και ροδιές.

Ο Zoi Pula, 71 ετών, μεγάλωσε στο χωριό πριν μετακομίσει στην Ελλάδα, όπου η εργασία ήταν πιο άφθονη. Επιστρέφει τα καλοκαίρια στο οικογενειακό του σπίτι στο λόφο. Ο προπάππους του μετακόμισε στο χωριό και χρησιμοποιούσε ένα κομμάτι γης στην κοντινή χερσόνησο για βόσκηση, είπε.

Όταν η ιδιοκτησία συλλογικοποιήθηκε, η οικογένειά του χρησιμοποίησε τη γη για να καλλιεργήσει πατάτες, κρεμμύδια και άλλες καλλιέργειες. Μετά την πτώση της κομμουνιστικής κυβέρνησης το 1991, η οικογένειά του ανέλαβε την κυριότητα του τμήματος της γεωργικής γης της χερσονήσου, το οποίο έκτοτε είχε εγκαταλειφθεί.

Στα μέσα της δεκαετίας του 2000, είπε, έμαθε αυτό που ο ένας χωρικός μετά τον άλλον είχε ανακαλύψει: Οι τοπικοί αξιωματούχοι ακινήτων είχαν δώσει στον Shehu τον έλεγχο της γης τους στη χερσόνησο.

«Τρελαθήκαμε. Θυμώσαμε. Ήταν ένα ψυχολογικό πρόβλημα», είπε.

Η ιδιοκτησία ακινήτων στην Αλβανία ήταν ταραγμένη εδώ και δεκαετίες. Μετά την πτώση του κομμουνισμού, η νέα κυβέρνηση θέσπισε μια σειρά νόμων για την επιστροφή απαλλοτριωμένων εκτάσεων, ανοίγοντας την πόρτα σε μια πλημμύρα αλληλεπικαλυπτόμενων αξιώσεων. Αυτές έπεσαν στο αδέξιο δικαστικό σύστημα της χώρας, όπου οι αρχές έχουν βρει πολυάριθμες περιπτώσεις διαφθοράς.

Καθώς διεκδικούσαν την κυριότητα, οι χωρικοί και άλλοι που διεκδικούσαν την κυριότητα διαπίστωσαν ότι ο Shehu είχε χρησιμοποιήσει παρόμοιες τακτικές για να συσσωρεύσει μεγάλο μέρος της γης στο Zvernec: Μέσω ενός δικηγόρου, χρησιμοποίησε ιστορικά έγγραφα για να δείξει ότι ο πρόγονός του Seit Shehu κατείχε προηγουμένως την ιδιοκτησία.

Ένα κομμάτι γης εξασφαλίστηκε από έναν από τους δικηγόρους του Shehu το 2007, παρουσιάζοντας στους υπαλλήλους ακινήτων ένα λανθασμένα μεταφρασμένο κτηματολόγιο της οθωμανικής εποχής. Κατά τη μετάφραση από τα οθωμανικά τουρκικά, ένας αρχειονόμος αντικατέστησε τον αρχικό ιδιοκτήτη και εισήγαγε το όνομα του Seit Shehu, σύμφωνα με το δικαστήριο. Ο δικηγόρος και ο αρχειονόμος καταδικάστηκαν αργότερα για κατηγορίες που σχετίζονταν με πλαστά έγγραφα, αν και η υπόθεση του δικηγόρου εκδικάζεται εκ νέου.

«Η ψευδής φύση αυτού του εγγράφου έχει αποδειχθεί», αποφάσισε το Ανώτατο Δικαστήριο της Αλβανίας.

Ο Σέχου και πολυάριθμοι διεκδικητές γης έχουν ανταλλάξει νίκες σε διάφορες δίκες και εφέσεις, καμία από τις οποίες δεν ανάγκασε τον Σέχου να παραιτηθεί από τη γη. Επαναλήψεις δικών και εφέσεων διαπερνούν το σύστημα.

Ο Τσακράνι είπε ότι οι ισχυρισμοί του Σέχου βασίζονται σε ουσιαστική τεκμηρίωση που δείχνει ότι η οικογένειά του ήταν μεγάλη γαιοκτήτρια – στο Ζβέρνετς και αλλού. Τα στοιχεία που κατατέθηκαν σε δικαστικές υποθέσεις περιλαμβάνουν πολλά έγγραφα από τη φασιστική ιταλική κατοχή και άλλα από τις αρχές του 1900.

«Υπάρχουν νόμιμα έγγραφα που αποδεικνύουν ότι αυτή είναι η γη του», είπε.

Συρματοπλέγματα

Ο Κούσνερ και η σύζυγός του Ιβάνκα Τραμπ ενδιαφέρθηκαν για πρώτη φορά για την Αλβανία ενώ βρίσκονταν σε ένα ταξίδι με γιοτ στη Μεσόγειο μετά την πρώτη θητεία του Τραμπ, ρίχνοντας άγκυρα καθ’ οδόν μεταξύ Μαυροβουνίου και Ελλάδας. Εξερεύνησαν το δημόσιο νησί Σάζαν, μια πρώην στρατιωτική τοποθεσία όπου οι ντόπιοι κάνουν βάρκες για ημερήσιες εκδρομές.

«Κολυμπήσαμε μέχρι το νησί. Πήγαμε για πεζοπορία», είπε σε ένα podcast τον Μάιο. «Ήμασταν απλώς μαγεμένοι.»

Αργότερα, ο Kushner κατέληξε σε συμφωνία με τον πρωθυπουργό Edi Rama για την ανάπτυξη του Sazan και άρχισε να εργάζεται πάνω σε σχέδια με τον Asher Abehsera, έναν κατασκευαστή με έδρα τις ΗΠΑ, ο οποίος ήταν συνεργάτης του Kushner στην ανακατασκευή των γραφείων του Μπρούκλιν τη δεκαετία του 2010.

Λίγο αργότερα, ο Abehsera είπε σε μια συνέντευξη τον Ιούνιο, το ζευγάρι έστρεψε το βλέμμα του στη λωρίδα μη αναπτυγμένης γης 5 μίλια μακριά, στην ακτή του Zvernec. Εκεί, οι ντόπιοι παίρνουν 4×4 για να ξεκουραστούν σε παρθένες παραλίες όπου φωλιάζουν θαλάσσιες χελώνες και βόσκουν πρόβατα.

Ο Abehsera είπε ότι έκλεισε συμφωνία με τοπικούς εταίρους, έναν αλβανικό όμιλο που ονομάζεται Kastrati, του οποίου το όνομα κοσμεί βενζινάδικα σε όλη τη χώρα. Η ομάδα προσέγγισε γαιοκτήμονες στο Zvernec, αρχικά προσφέροντας να συνεργαστούν μαζί τους, δήλωσε ο Abehsera στην Wall Street Journal το 2024.

Εκείνη την άνοιξη, ο Kushner δημοσίευσε απεικονίσεις σχεδίων στο Instagram, με βίλες σκαλισμένες στην πλαγιά του βράχου στο Sazan και ξενοδοχεία που πλαισιώνουν τις παραλίες του Zvernec.

Μήνες αργότερα, τον Σεπτέμβριο του 2024, μια ομάδα κατοίκων του χωριού έστειλε την επιστολή της στην εταιρεία του Κούσνερ, προτρέποντας τον κατασκευαστή να απόσχει «από τη λήψη ενεργειών που υπονομεύουν τα δικαιώματα ιδιοκτησίας του χωριού» όσο συνεχίζονται οι διαμάχες, σύμφωνα με αντίγραφο που εξέτασε η Journal.

Εκείνη την εποχή, οι εδαφικές διαφορές στο Ζβέρνεκ για την τοποθεσία ήταν γνωστές σε τοπικό επίπεδο, και είχαν καλυφθεί επανειλημμένα στον Τύπο.

«Δεν έχουμε κανένα συμφέρον να αναπτύξουμε οτιδήποτε δεν είναι δικαιωματικά ή νόμιμα δικό μας να αναπτύξουμε», δήλωσε ο Αμπεχσέρα στην Journal το 2024 όταν ρωτήθηκε για τις διαφορές.

Έστειλε μια λίστα τεσσάρων γαιοκτημόνων -συμπεριλαμβανομένου του Σέχου- και ο Αμπεχσέρα είπε «κανένας από αυτούς δεν είναι συνεργάτης μας», σε ένα μήνυμα του 2024 στην Journal.

Ο Κούσνερ και ο Αμπεχσέρα βελτίωσαν τα σχέδιά τους, σχηματίζοντας μια επιχείρηση με την επωνυμία Sazan Real Estate Development.

Στο πλοίο συμμετείχε επίσης ένας μεγάλος επενδυτικός όμιλος του Κατάρ που διοικείται από την οικογένεια Αλ-Καγιάτ. Ο Κούσνερ συναντήθηκε με τους Αλ-Καγιάτ στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 και τελικά στράφηκε σε αυτούς ως συνεργάτες, καθώς η οικογένεια έχει εμπειρία στην ανάπτυξη νησιωτικών θέρετρων στις Μαλδίβες και τον Κόλπο.

Ο αναπτυξιακός όμιλος, χρησιμοποιώντας μια οντότητα που ονομάζεται Albania Land Development, πλήρωσε 110 εκατομμύρια ευρώ, που ισοδυναμούν με 125 εκατομμύρια δολάρια, στον Σέχου για τη γη του τον Απρίλιο, δήλωσαν οι εισαγγελείς στην υπόθεση ξεπλύματος χρήματος εναντίον του Σέχου. Τα αλβανικά εταιρικά αρχεία δείχνουν ότι η οντότητα ανήκει στην Sazan Real Estate Development.

Στα τέλη Απριλίου, η ομάδα που υποστηρίχθηκε από τον Kushner τοποθέτησε περίφραξη στις άκρες της περιβαλλοντικά προστατευόμενης χερσονήσου, επενδύοντάς την με καρούλια από συρματόπλεγμα.

Όταν οι ντόπιοι εμφανίστηκαν για να διαμαρτυρηθούν, οι προσληφθέντες φύλακες ασφαλείας απέκλεισαν το χώρο. Ένας γρονθοκόπησε έναν ντόπιο χωρικό στο λαιμό και στη συνέχεια τον έσυρε σε μια παραλία, ενώ η αστυνομία παρακολουθούσε από κοντά.

Η ομάδα ανάπτυξης αποκήρυξε δημόσια τις ενέργειες, αποδίδοντάς τες σε έναν ανώνυμο εργολάβο ασφαλείας.

Ωστόσο, ένα βίντεο του περιστατικού έγινε viral. Η οργή εξαπλώθηκε και οι διαδηλωτές άρχισαν να γεμίζουν το κέντρο των Τιράνων κρατώντας πινακίδες με εικόνες του Kushner, φλαμίνγκο και του Τραμπ. Μέρες αργότερα, η κατηγορητήριο του Shehu αναφέρθηκε στα αλβανικά μέσα ενημέρωσης, φέρνοντας περισσότερους ανθρώπους στους δρόμους.

Λίγο αργότερα, ο Abehsera, πρόεδρος της Sazan Real Estate, αποστασιοποίησε την ομάδα του από τη διαμάχη. Δήλωσε στην Journal τον Ιούνιο ότι δεν γνώριζε αν η εταιρεία του είχε πληρώσει τον Shehu για γη.

Αρνήθηκε επίσης ότι γνώριζε προηγουμένως για τις διαμάχες για τη γη. «Δεν είδαμε ούτε ακούσαμε για καμία απολύτως διαμάχη», είπε.

Η ομάδα εργάζεται αυτή τη στιγμή πάνω σε ένα έγγραφο περιβαλλοντικής αναθεώρησης —προαπαιτούμενο για τις κυβερνητικές εγκρίσεις πριν από την κατασκευή. Παρά την αντίδραση που έχει συμπεριλάβει δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές, αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διασημότητες όπως η Ντούα Λίπα, η ανάπτυξη έχει ισχυρή υποστήριξη από τον Αλβανό πρωθυπουργό Έντι Ράμα. Ο ίδιος εξυμνεί το έργο των 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων ως μια σημαντική ξένη επένδυση που θα ενισχύσει την οικονομία.

Οι κάτοικοι του Ζβέρνετ φοβούνται ότι θα τους κατεδαφίσουν ξανά με μπουλντόζες. «Το μόνο που θέλω τώρα είναι να μου δώσουν πίσω τη γη μου», δήλωσε ο Κωστάκ Κονόμι, επικεφαλής του χωριού Ζβέρνετ.

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