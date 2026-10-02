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02.10.2026 14:42

Ηράκλειο: Κύκλωμα εκμεταλλευόταν γυναίκες από τη Ρουμανία – Τρεις συλλήψεις, αναζητείται ο φερόμενος αρχηγός

02.10.2026 14:42
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Σοβαρή υπόθεση εμπορίας ανθρώπων και εξαναγκαστικής πορνείας αποκαλύφθηκε στο Ηράκλειο, με τις αστυνομικές Αρχές να προχωρούν στη σύλληψη τριών ατόμων και να αναζητούν έναν 31χρονο Ρουμάνο, ο οποίος φέρεται να είχε ηγετικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τα μέλη του κυκλώματος μετέφεραν νεαρές γυναίκες από τη Ρουμανία στην Κρήτη και τις εξανάγκαζαν να εκδίδονται σε ξενοδοχεία και ιδιωτικές κατοικίες, παρακρατώντας τα χρήματα από τα ραντεβού. Παράλληλα, φέρονται να κρατούσαν τα ταξιδιωτικά τους έγγραφα, περιορίζοντας τη δυνατότητά τους να διαφύγουν.

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται ένας 31χρονος, ο οποίος, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, διατηρούσε σχέση με μία από τις γυναίκες. Από τις αρχές του 2025 έως τον Αύγουστο του 2026, φέρεται να την εξανάγκαζε σε γενετήσιες πράξεις με άνδρες έναντι αμοιβής, την οποία εισέπραττε ο ίδιος.

Ηλικιωμένο ζευγάρι και ένας ταξιτζής στο κύκλωμα

Στην υπόθεση φέρεται να εμπλέκεται και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι. Οι δύο κατηγορούμενοι είχαν αναλάβει τη φύλαξη των γυναικών σε διαμέρισμα, από το οποίο δεν μπορούσαν να αποχωρήσουν ελεύθερα. Τα έγγραφά τους φέρεται να βρίσκονταν κρυμμένα σε χώρο υπό τον έλεγχο του 31χρονου.

Στους συλληφθέντες περιλαμβάνεται επίσης ένας Ρουμάνος οδηγός ταξί, ο οποίος φέρεται να μετέφερε τις γυναίκες στα σημεία των ραντεβού.

Η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου διερευνά το ενδεχόμενο ύπαρξης περισσότερων θυμάτων, καθώς και τη μεταφορά γυναικών σε άλλες περιοχές της Κρήτης.

Σε βάρος των εμπλεκομένων αποδίδονται, κατά περίπτωση, αδικήματα που αφορούν εμπορία ανθρώπων, μαστροπεία, βιασμό και ενδοοικογενειακή βία. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό του 31χρονου.

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