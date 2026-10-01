Ανέβασε κι άλλο τον πήχη τηλεθέασης το «Ριφιφί» στο φινάλε του την Τετάρτη (30/9)

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Τρείς στους δέκα μεταξύ 22.30 και 24.00 ήταν συντονισμένοι στον Alpha χθες και παρακολούθησαν το έκτο και τελευταίο επεισόδιο της συγκλονιστικής μίνι σειράς «Ριφιφί».

Ο δείκτης της Nielsen στάθηκε στο 10,8% για τη σειρά του Σωτήρη Τσαφούλια όταν το αμέσως επόμενο σε απήχηση πρόγραμμα της ημέρας, οι «Μπλε ώρες» κατάφερε τηλεθέαση 6,3% με τρίτο το επεισόδιο της σειράς «Φόνοι στο καμπαναριό» με διαφορά τηλεθέασης μόλις 0,1% από τη σειρα του Ανδρέα Γεωργίου.

Το «Κρίνο κι αγκάθι» του ΑΝΤ1 χτύπησε κατευθείαν την τέταρτη θέαση του Top 10 αναπτύσσοντας δυναμική από τη προηγούμενη εβδομάδα σε αυτή που διανύουμε.

Ψηλά στην κορυφαία 10αδα κρατήθηκε το «Live news» όπως επίσης και το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος– Special Edition».

Σκληρά «τζαρτζαρίσματα» καταγράφηκαν στις πιο κάτω θέσεις με το κεντρικό δελτίο του Mega να παίρνει προβάδισμα «στο τσακ» έναντι του επεισοδίου της σειράς «Δυο μαύρα πουκάμισα» το οποίο αναμετρήθηκε με το «Ριφιφί».

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