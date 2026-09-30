«The One About Matthew Perry»: Το Netflix κυκλοφόρησε το επίσημο trailer του ντοκιμαντέρ για τη ζωή και την καριέρα του αγαπημένου ηθοποιού (video)

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Το Netflix έδωσε στη δημοσιότητα το επίσημο trailer του νέου βιογραφικού ντοκιμαντέρ τριών επεισοδίων με τίτλο «The One About Matthew Perry», το οποίο είναι αφιερωμένο στη ζωή και την καριέρα του αγαπημένου καναδοαμερικανού ηθοποιού.

Ο Μάθιου Πέρι έφυγε από τη ζωή τον Οκτώβριο του 2023 σε ηλικία 54 ετών, από τις οξείες επιδράσεις της κεταμίνης. Ευρέως γνωστός για τον εμβληματικό ρόλο του Chandler Bing στη δημοφιλή σειρά «Friends», ο ηθοποιός ξεχώρισε επίσης με τις εμφανίσεις του σε τηλεοπτικές παραγωγές όπως τα «Ally McBeal», «The West Wing», «The Ron Clark Story» και «Studio 60 on the Sunset Strip», αλλά και σε επιτυχημένες ταινίες, ανάμεσα στις οποίες τα «Fools Rush In», «Almost Heroes», «Three to Tango», «The Whole Nine Yards», «Serving Sara» και «17 Again». Παράλληλα, ανέπτυξε σημαντική δράση για την υποστήριξη ατόμων που παλεύουν με τον εθισμό.

Σε σκηνοθεσία της βραβευμένης Μαίρη Ρόμπερτσον (Mary Robertson) το ντοκιμαντέρ βασίζεται σε προσωπικές μαρτυρίες στενών συγγενών και φίλων, ρίχνοντας φως στον αληθινό Μάθιου Πέρι, έναν άνθρωπο γενναιόδωρο, ευφυή, ευάλωτο και δοτικό. Η σειρά αποκαλύπτει τις σκληρές προσωπικές μάχες που έδωσε πίσω από τη λαμπερή εικόνα του σταρ, συνθέτοντας μια ακατέργαστη και ειλικρινή καταγραφή μιας ζωής γεμάτης προκλήσεις, η οποία αναδεικνύει την αυθεντικότητα ως τη μεγαλύτερη κληρονομιά του.

Την παραγωγή υπογράφει η Τζέσικα Καλ (Jessica Call), ενώ χρέη εκτελεστικών παραγωγών έχουν η σκηνοθέτις μαζί με τους Λίσα Κάλικοφ (Lisa Kalikow), Έλι Χόλζμαν (Eli Holzman) και Άαρον Σέιντμαν (Aaron Saidman).

Σύμφωνα με το firstShowing, το ντοκιμαντέρ «The One About Matthew Perry» θα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στην πλατφόρμα στις 27 Οκτωβρίου 2026, μία ημέρα πριν από την συμπλήρωση τριών ετών από τον θάνατο του ηθοποιού.

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