ΕΡΤ: «Φορτώνει» αθλητικό περιεχόμενο – Εξασφάλισε τα δικαιώματα μετάδοσης του φετινού NFL

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To δημοφιλές στις ΗΠΑ, Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, το περίφημο NFL, θα έχει «σπίτι» στην Ελλάδα και την ΕΡΤ 2

Η απόφαση της διοίκησης της ΕΡΤ για την «απόκτηση, από την NFL International Licensing Inc., των δικαιωμάτων μετάδοσης στην Ελληνική επικράτεια των αγώνων του πρωταθλήματος αμερικανικού ποδοσφαίρου (NFL), αγωνιστικής περιόδου 2026 – 2027 και λοιπών υποστηρικτικών προγραμμάτων», όπως αναφέρεται, ελήφθη τέλη Αυγούστου και αναρτήθηκε στην Διαύγεια μόλις τη Δευτέρα.

Οι απευθείας μεταδόσεις αναμετρήσεων ομάδων του NFL έχουν προγραμματιστεί να αρχίσουν στις 11 Οκτωβρίου στις 20.00.

Τότε εμφανίζεται στην σχετική ιστοσελίδα της ΕΡΤ η πρώτη «ζωντανή» κάλυψη αγώνα NFL χωρίς άλλες, προς το παρόν, λεπτομέρειες.

Πάντως με βάση τον προγραμματισμό του NFL από την επίσημη ιστοσελίδα και σε συνδυασμό με την προγραμματισμένη ώρα (Ελλάδος) απευθείας μετάδοσης, την παραπάνω Κυριακή (11/10) πιθανότερο είναι να μεταδοθεί ο διεθνής αγώνας της αγωνιστικής, μεταξύ Eagles (Philadelphia)- Jaguars(Jacksonville).

Ο αγώνας πραγματοποιείται επι ευρωπαϊκού εδάφους και ο συγκεκριμένος θα διεξαχθεί στο γήπεδο της Τότεναμ.

Στα υπόψη, ότι αναμετρήσεις του NFL Regular Season μεταδίδονται και από τα αθλητικά κανάλια της Magenta TV.

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