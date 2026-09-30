search
ΤΕΤΑΡΤΗ 30.09.2026 14:31
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.09.2026 12:39

ΕΡΤ: «Φορτώνει» αθλητικό περιεχόμενο – Εξασφάλισε τα δικαιώματα μετάδοσης του φετινού NFL

30.09.2026 12:39
super bowl new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

To δημοφιλές στις ΗΠΑ, Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, το περίφημο NFL, θα έχει «σπίτι» στην Ελλάδα και την ΕΡΤ 2

Η απόφαση της διοίκησης της ΕΡΤ για την «απόκτηση, από την NFL International Licensing Inc., των δικαιωμάτων μετάδοσης στην Ελληνική επικράτεια των αγώνων του πρωταθλήματος αμερικανικού ποδοσφαίρου (NFL), αγωνιστικής περιόδου 2026 – 2027 και λοιπών υποστηρικτικών προγραμμάτων», όπως αναφέρεται, ελήφθη τέλη Αυγούστου και αναρτήθηκε στην Διαύγεια μόλις τη Δευτέρα.

Οι απευθείας μεταδόσεις αναμετρήσεων ομάδων του NFL έχουν προγραμματιστεί να αρχίσουν στις 11 Οκτωβρίου στις 20.00.

Τότε εμφανίζεται στην σχετική ιστοσελίδα της ΕΡΤ η πρώτη «ζωντανή» κάλυψη αγώνα NFL χωρίς άλλες, προς το παρόν, λεπτομέρειες.

Πάντως με βάση τον προγραμματισμό του NFL από την επίσημη ιστοσελίδα και σε συνδυασμό με την προγραμματισμένη ώρα (Ελλάδος) απευθείας μετάδοσης, την παραπάνω Κυριακή (11/10) πιθανότερο είναι να μεταδοθεί ο διεθνής αγώνας της αγωνιστικής, μεταξύ Eagles (Philadelphia)- Jaguars(Jacksonville).

Ο αγώνας πραγματοποιείται επι ευρωπαϊκού εδάφους και ο συγκεκριμένος θα διεξαχθεί στο γήπεδο της Τότεναμ.

Στα υπόψη, ότι αναμετρήσεις του NFL Regular Season μεταδίδονται και από τα αθλητικά κανάλια της Magenta TV.

Διαβάστε επίσης

H σειρά «Το παιδί» πάει Ιταλία – Η ΕΡΤ διατηρεί ανοιχτό δίαυλο με την RAI

«Ριφιφί»: Σήμερα το μεγάλο φινάλε – «Όλοι έξω με τα χέρια ψηλά» (Video)

Στο «Κόκκινο 105,5»: Ο Γιώργος Μητσικώστας πιάνει το μικρόφωνο κι αρχίζει εκπομπές από αύριο (1/10)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tsakirogloy-diavati-new
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Ώρες δοκιμασίας για τη Χρυσούλα Διαβάτη – Η κατατονία και οι δυσκολίες που περιγράφει ο Νικήτας Τσακίρογλου

axepa new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 72χρονος χαρίζει «φως» με τον θάνατό του

S-400
ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Δεν λέει «όχι» στη μεταφορά των S-400 της Τουρκίας σε «τρίτη χώρα» – «Αρκεί να είναι φιλική στη Μόσχα»

american_soldiers_iraq
ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Αποχωρούν οριστικά οι ΗΠΑ από το Ιράκ – Φόβοι για επανεμφάνιση του ISIS και παρεμβάσεις του Ιράν

Anne-Hathaway-new
LIFESTYLE

Anne Hathaway: Έλαμψε στο κόκκινο χαλί σε προχωρημένη εγκυμοσύνη (Photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
UEFA
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

UEFA: Πρόστιμα 140.500 ευρώ για ευρωπαϊκά ματς τεσσάρων ελληνικών ομάδων – Στην ΑΕΚ η βαρύτερη «καμπάνα»

NO_OBU_diodia_1920x1080_v2
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τι σημαίνει το «ΟΧΙ OBU» στα διόδια - Η ένδειξη που μπερδεύει τους οδηγούς

Kalodio_new
ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Με καλώδιο στα Κατεχόμενα «απαντάει» στη σύνδεση Ελλάδας με Κύπρο - Αρχές Οκτωβρίου στέλνει το «Ορούτς Ρέις» και πολεμικά πλοία

gaka-profil
ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση Μαζωνάκη: Πάνω από 500.000 ευρώ το ετήσιο εισόδημα της 56χρονης γιατρού – Οι καταγγελίες για «μαύρα» και λογαριασμό στη Λετονία

kostas-panagopoulos
ΕΛΛΑΔΑ

Κώστας Παναγόπουλος (Alco) στο topontiki.gr αδειάζει Interview: «Η εικόνα αυτή επηρεάζει αρνητικά την αντίληψη της κοινωνίας για τις δημοσκοπήσεις»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 30.09.2026 14:25
tsakirogloy-diavati-new
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Ώρες δοκιμασίας για τη Χρυσούλα Διαβάτη – Η κατατονία και οι δυσκολίες που περιγράφει ο Νικήτας Τσακίρογλου

axepa new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 72χρονος χαρίζει «φως» με τον θάνατό του

S-400
ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Δεν λέει «όχι» στη μεταφορά των S-400 της Τουρκίας σε «τρίτη χώρα» – «Αρκεί να είναι φιλική στη Μόσχα»

1 / 3