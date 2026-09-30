H σειρά «Το παιδί» πάει Ιταλία – Η ΕΡΤ διατηρεί ανοιχτό δίαυλο με την RAI

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Η περσινή δημοφιλής σειρά της ΕΡΤ «Το παιδί» προσφάτως βραβευμένη στο Διεθνές Τηλεοπτικό Φεστιβάλ της Σεούλ και η οποία δεν έλαβε έγκριση για νέο κύκλο επεισοδίων για τη σεζόν 2026/2027, ετοιμάζεται να ταξιδέψει στην Ιταλία ώστε τα επεισόδια της να προβληθούν από την RAI, μέσω της γερμανικής εταιρείας παραγωγής και διανομής οπτικοακουστικού περιεχομένου BETA Films και έπειτα από σχετική έγκριση του ΔΣ της ΕΡΤ.

Στο μεταξύ το σχέδιο παραγωγής του σίκουελ «Το παιδί 2- Η επιστροφή/Neochori TV» με crowdfunding χρηματοδότηση παραμένει σε ισχύ.

Μέχρι τώρα έχει συγκεντρωθεί 74.159 ευρώ, μέσω της πλατφόρμας indiegogo ποσό που αντιστοιχεί στο 21% του συνολικού μπάτζετ (350.000 ευρώ) για τα νέα οκτώ επεισόδια. Μέσα σε περίπου μια εβδομάδα η χρηματοδότηση «από τα κάτω» εξελίχθηκε κατά περίπου 23.000 ευρώ, με την καμπάνια να βρίσκεται σε εξέλιξη και διάρκεια για άλλες 30 ημέρες.

Πρόθεση της εταιρείας παραγωγής και των συντελεστών της σειράς είναι τα νέα οκτώ επεισόδια να κατευθυνθούν στο διαδίκτυο για μετάδοση με ελεύθερη πρόσβαση θέασης. Εκτός εάν εκδηλωθεί ενδιαφέρον από κάποιον τηλεοπτικό οργανισμό.

Για την ιστορία «Το παιδί» των 150 επεισοδίων είναι η δεύτερη σειρά, έπειτα από την επίσης δημοφιλή «Η παραλία», η οποία θα μεταδοθεί από την RAI.

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