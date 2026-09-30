Η Interview στο μικροσκόπιο, τα γραφεία Σαμαρά, ο Τριαντόπουλος σε δίκη, η ενημέρωση της Τουρκίας, τα πρόσωπα του Τσίπρα, ο Τζήκας και ο Καστανίδης

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Καλημέρα σας

Αυτή η ιστορία με την καταγγελία που έγινε στο ΕΣΡ για τη δημοσκόπηση, της οποίας τα αποτελέσματα είχαν βγει πριν… ολοκληρωθεί καν η έρευνα (τηλεφωνήματα, απαντήσεις του δείγματος κ.λπ.!), άνοιξε μεγάλη κουβέντα.

Και επειδή πάμε σε εκλογές, προφανώς όλα και όλοι θα περάσουν από… κόσκινο. Διότι οι δημοσκοπήσεις δεν αποτυπώνουν απλώς την εικόνα της στιγμής, όπως λέμε. Προσδιορίζουν σε μεγάλο βαθμό και το περιεχόμενο της πολιτικής συζήτησης, τις αναλύσεις και, αρχικά, τη συμπεριφορά των κομμάτων. Στη συνέχεια, ως έναν βαθμό, φοβάμαι πως επηρεάζουν και τους ψηφοφόρους.

Άρα κανείς δεν θα ανεχτεί, εφόσον είναι στο χέρι του, fake πολιτικά σκηνικά και μουσαντένιες καταστάσεις.

Απαντήσεις πειστικές από τον διευθύνοντα της εταιρείας Δημήτρη Βασιλειάδη δεν είδα να δίδονται, καθώς μπέρδεψε και πώς έγινε η διαρροή. Στον καταγγέλοντα (Άρη Παπαδόπουλο) έφτασε μέσω WatsApp, ενώ ο Βασιλειάδης έλεγε για email.

Το πώς έφτασε βέβαια στον Παπαδόπουλο έχει ενδιαφέρον. Μήπως λόγω κάποιου… ξεχασιάρη που τον άφησε σε στενή ομάδα έμπιστων; Ή η διαρροή έγινε… «κατά λάθος… εξεπίτηδες» που λέγαμε παλιά;

Πάντως η αποκάλυψε/καταγγελία έκοψε τη χαρά των Πασόκων που ετοιμάζονταν να βρουν στους δρόμους πανηγυρίζοντας ότι… «γυρίζει» και πως η δεύτερη θέση είναι θέμα… μίας ακόμα δημοσκόπησης.

Πρωτοβουλία Παναγόπουλου

Μαθαίνω ότι ο Κώστας Παναγόπουλος (της Alco, παρεμπιπτόντως) θα αναλάβει πρωτοβουλία, ως πρόεδρος της Επιτροπής Δημοσκοπήσεων του ΣΕΔΕΑ, για συνεννόηση και με το ΕΣΡ και άλλες εμπλεκόμενες πλευρές, ώστε να τεθούν κανόνες και να γίνουν έλεγχοι όπου απαιτείται. Η καταγγελλόμενη εταιρεία δεν είναι μέλος του ΣΕΔΕΑ, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να γίνει έλεγχος.

Ο ίδιος ο Σύλλογος Εταιριών Δημοσκοπήσεων και Ερευνών Αγοράς έχει κάθε λόγο να κινητοποιηθεί και να ξεκαθαρίσει το πλαίσιο. Σας λέω μόνο τούτο: οι δημοσκόποι μπορεί να αντιμετωπίζουν από την κοινή γνώμη μεγαλύτερη καχυποψία απ’ όση οι… διαιτητές, οι δικηγόροι, ακόμα και οι… δημοσιογράφοι!

Πολύ… μπροστά

Έχει πάντως σημασία εάν μια εταιρεία είναι μέλος του ΣΕΔΕΑ. Ο Σύλλογος έχει θεσπίσει κανόνες τους οποίους δύσκολα παραβαίνει μια εταιρεία. Σε πρόσφατη πρόσκληση που απηύθυνε προς εταιρείες που δεν είναι μέλη του για να ενταχθούν σε αυτόν, υπήρξε δημοσκόπος που απάντησε: «Έχω τόσο πολύ εξελιγμένες μεθόδους έρευνας που δεν μπορείτε να τις ελέγξετε». Πώς το έλεγε ο αείμνηστος Βασίλης Δανιήλ; «Είμαι 100 χρόνια μπροστά στην προπονητική»!

Πάντως, υπήρξε –και υπάρχει ακόμα, λένε– εταιρεία που τόσο στο σημερινό όσο και στο προηγούμενο και στο προπροηγούμενο Μαξίμου την έλεγαν… «τζουκ μποξ». Απέφυγα να ζητήσω λεπτομέρειες…

Τα γραφεία αργούν, οι επαφές προχωρούν

Δεν έχει υπογραφεί ακόμα το συμβόλαιο για την ενοικίαση των γραφείων Λιβάνη από τον Αντώνη Σαμαρά, μου μετέφεραν καλά πληροφορημένες πηγές, τις οποίες δεν έχω λόγο να αμφισβητήσω.

Κατάλαβα από τα συμφραζόμενα ότι υπάρχουν μόνο διαδικαστικά θέματα, που πάντως δεν αφορούν την πλευρά του πρώην πρωθυπουργού.

Ο πρόεδρος Αντώνης, έτσι κι αλλιώς, συνεχίζει εντατικά τις επαφές, η ανταπόκριση στελεχών στο εγχείρημα είναι αξιοσημείωτη και δεν αλλάζει κάτι στο σχέδιο για το νέο κόμμα. Απλώς, δεν χρειάζονται βιασύνες – αυτό είναι το κλίμα.

Η παραπομπή πρόλαβε τη διαμαρτυρία

Το Δικαστικό Συμβούλιο πρόλαβε στο… τσακ τους συγγενείς θυμάτων των Τεμπών, που ετοίμαζαν επίσημη διαμαρτυρία για την καθυστέρηση στην υπόθεση Τριαντόπουλου – Αγοραστού.

Έμαθα εγκύρως ότι πολλοί συγγενείς ήταν έτοιμοι να κάνουν την κίνηση, καθώς έβλεπαν ότι το θέμα σερνόταν και φοβούνταν πως η απόφαση για την παραπομπή θα καθυστερούσε για καιρό ακόμα. Κάποιοι ανησυχούσαν ότι η απόφαση θα ήταν αρνητική και ότι οι δύο βασικοί κατηγορούμενοι για το «μπάζωμα» δεν θα οδηγούνταν στο Ειδικό Δικαστήριο.

Καλώδιο και ενημέρωση Τουρκίας

Μου έκανε εντύπωση ότι δύο υπουργοί βγήκαν χθες και διαβεβαίωσαν ότι δεν θα γίνει αναχάραξη του καλωδίου για την ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Σταύρος Παπασταύρου σημείωσαν ότι το καλώδιο δεν περνά από τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα, άρα δεν υπάρχει θέμα.

Μα, το θέμα δεν είναι τα πάρκα, αλλά η γενικότερη αντίρρηση της Τουρκίας. Άλλωστε, όταν με τις απειλές της σταμάτησαν οι εργασίες στην Κάσο, δεν υπήρχαν τουρκικά θαλάσσια πάρκα!

Ο Γεραπετρίτης παραδέχθηκε ότι η Τουρκία θα ενημερωθεί για την επανέναρξη των εργασιών μέσω της διαδικασίας NAVTEX. Άρα δεν είναι η γαλλική εταιρεία που θα εκδώσει τη σχετική ειδοποίηση, καθώς NAVTEX εκδίδουν τα κράτη, όχι οι εταιρείες.

Οι περιοδείες Τσίπρα και οι βουλευτές

Σωστός και επιβεβλημένος ο σχεδιασμός του Αλέξη Τσίπρα για περιοδείες στην επαρχία. Η ΕΛ.Α.Σ. «πονάει» στην περιφέρεια, διότι εκεί το ΠΑΣΟΚ είναι πιο δυνατό απ’ ό,τι στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη.

Αλλά το πρόβλημα είναι το εξής: θα πηγαίνει ο πρόεδρος Αλέξης σε περιοχές όπου έχουν εκλεγεί βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που τώρα είναι ανεξάρτητοι και περιμένουν πρόσκλησή του για την ΕΛ.Α.Σ. Έτσι, η αμηχανία και τα ερωτήματα θα μένουν στον αέρα.

Εκτός κι αν ξεκινά τις περιοδείες για να αρχίσει να εντάσσει αυτούς τους βουλευτές στο κόμμα του – εφόσον παραιτηθούν, βέβαια.

Η Θεσσαλονίκη, ο Καστανίδης και ο Τζήκας

Η πράσινη μάχη στη Θεσσαλονίκη έχει ανάψει για τα καλά. Εννοώ στους κόλπους και πέριξ του ΠΑΣΟΚ.

Ο Χάρης Καστανίδης τις έριξε χθες τις βολές του, λέγοντας ότι το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ μόνο ΠΑΣΟΚ δεν είναι: Θρασκιά, Παππάς, Χουρδάκης. Δύο πρώην ΣΥΡΙΖΑ και ένας πρώην Πλεύση, με ολίγη και από Κασσελάκη, δεν παραπέμπουν σε ΠΑΣΟΚ – ένα δίκιο το έχει.

Γι’ αυτό και μαθαίνω ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης επιμένει να βάλει στο ψηφοδέλτιο τον Τάσο Τζήκα, τον πρώην της ΔΕΘ. Η στήλη έχει ενημερώσει εγκαίρως. Ο Τζήκας βέβαια είναι και… δεξιόστροφος – άριστες σχέσεις με Μαξίμου. Αλλά αυτό μπορεί να βολεύει τον πρόεδρο Νίκο, καθώς μπορεί να πετύχει με ένα σμπάρο δύο τρυγόνια. Βλέπετε, η έλευση του Γιώργου Φλωρίδη στο ψηφοδέλτιο της ΝΔ στην πόλη μπορεί να αποψιλώσει το Κίνημα. Ήδη ο υπουργός Δικαιοσύνης είχε επαφές με φίλους του, όπως ο Ζήσης Σμέρνος, ο Αχιλλέας Αναγνωστόπουλος, ο Νίκος Αλευρόπουλος και άλλοι. Αν τους πείσει να πάνε προς ΝΔ μεριά – κι ας είναι ο Σμέρνος πρωτοπαλίκαρο της Διαμαντοπούλου στη Θεσσαλονίκη, αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα μάλλον – τότε το ΠΑΣΟΚ θα έχει πρόβλημα. όχι ότι μπορεί να το λύσει ο Τζήκας, αλλά ένα ανάχωμα μπορεί να το βάλει.

Η εταιρεία του Σαββίδη που έχει κάνει άνω κάτω γνωστή ελεγκτική

Άνω κάτω έχει κάνει γνωστή ελεγκτική, που είναι μέλος διεθνούς δικτύου αλλά έχει ελληνική ιδιοκτησία, η εταιρεία στην οποία ανήκει ο ΟΛΘ, συμφερόντων Ιβάν Σαββίδη. Οι πληροφορίες μας λένε ότι η ιδιοκτήτρια του ΟΛΘ είχε δώσει deadline στην εν λόγω ελεγκτική να της κάνει πλήρη έλεγχο των οικονομικών της αποτελεσμάτων μέχρι το τέλος Νοεμβρίου.

Υπάρχει, όμως, ένα μικρό… πρόβλημα. Η ελεγκτική είχε δώσει και αυτή τη δική της διορία για την προσκόμιση όλων των απαραίτητων εγγράφων και οικονομικών στοιχείων, το αργότερο μέσα στο καλοκαίρι, προκειμένου να προλάβει τον συγκεκριμένο στόχο.

Η εταιρεία του Ιβάν, όμως, δεν έστειλε τίποτα μέσα στο καλοκαίρι, αλλά απαιτεί από την ελεγκτική να είναι… εντάξει στη δική της υποχρέωση σε ό,τι αφορά το αρχικό χρονικό όριο που έχει τεθεί.

Η διοίκηση της ελεγκτικής διαμήνυσε ότι κάτι τέτοιο είναι αδύνατον, καθώς, για να προλάβουν οι εργαζόμενοί της την προθεσμία, θα πρέπει να δουλεύουν κυριολεκτικά νυχθημερόν, κάτι που θα οδηγήσει σε άπειρες υπερωρίες, ανεβάζοντας κατά πολύ το συμφωνημένο κόστος του ελέγχου, κατά 50.000 ευρώ.

Τώρα, δεν ξέρουμε αν θα προλάβουν. Πάντως, η ιδιοκτήτρια του ΟΛΘ δέχτηκε να πληρώσει το ποσό…

Πού οφείλεται η ανοδική αντίδραση της Allwyn

Αντέδρασε ανοδικά η μετοχή της Allwyn, λόγω των αγορών ιδίων μετοχών, αλλά και εξαιτίας του γεγονότος ότι οι απώλειες από την απαγόρευση του διαδικτυακού στοιχήματος της βραζιλιάνικης Betano, στην οποία κατέχει το 37%, θα είναι μικρές και ελεγχόμενες.

Πιο συγκεκριμένα, οι επιπτώσεις, σύμφωνα με αναλυτές, δεν θα ξεπεράσουν τα 200 εκατ. ευρώ, σε σύνολο τζίρου 2 δισ. ευρώ της βραζιλιάνικης εταιρείας.

Οι τράπεζες βγάζουν από τη μύγα ξίγκι

Δεν είναι λίγοι οι επαγγελματικοί κλάδοι που γκρινιάζουν για την όρεξη των τραπεζών να μπουν όλο και βαθύτερα στα… χωράφια τους. Ασφάλειες και άλλες υπηρεσίες, που παραδοσιακά αποτελούσαν δουλειά εξειδικευμένων επαγγελματιών, περνούν πλέον όλο και περισσότερο μέσα από τα τραπεζικά δίκτυα.

Ο λόγος είναι απλός: οι προμήθειες έχουν χρήμα και, κυρίως, μικρότερο ρίσκο.

Κάπως έτσι, οι τράπεζες, που εκ της φύσεώς τους υπάρχουν για να συγκεντρώνουν καταθέσεις και να δίνουν δάνεια σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά, ανακαλύπτουν ότι μπορούν να βγάζουν από τη… μύγα ξίγκι, κυνηγώντας κάθε πιθανή πηγή προμήθειας.

Το δάνειο απαιτεί κεφάλαια, αξιολόγηση και έχει τον κίνδυνο να «κοκκινίσει». Η προμήθεια μπαίνει ευκολότερα στο ταμείο.

Για τους μετόχους αυτή η συνταγή είναι εξαιρετικά βολική. Για την πραγματική οικονομία και την ανάπτυξη, όμως, μάλλον λιγότερο.

Ο Καζίνος έπιασε το… τζακ ποτ μετοχών

Μπορεί οι εργαζόμενοι να περιμένουν συνήθως το ετήσιο μπόνους, αλλά στην Trastor τα πράγματα λειτουργούν σε… άλλη κλίμακα. Η εισηγμένη ολοκλήρωσε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με έναν και μοναδικό αποδέκτη: τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, Τάσο Καζίνο.

Συγκεκριμένα, εκδόθηκαν 145.747 νέες μετοχές, οι οποίες διατίθενται δωρεάν στον CEO, στο πλαίσιο προγράμματος επιβράβευσης στελεχών. Για την έκδοσή τους, η εταιρεία προχώρησε σε αύξηση κεφαλαίου κατά 72.873,50 ευρώ, με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

Προφανώς, τα προγράμματα επιβράβευσης με μετοχές μόνο ασυνήθιστα δεν είναι στις εισηγμένες. Όμως, 145.747 κομμάτια μαζεμένα δεν περνούν και απαρατήρητα.

Και, αν μη τι άλλο, δείχνουν ότι στην Trastor θέλουν τον Τάσο Καζίνο όχι απλώς στο τιμόνι, αλλά και με ακόμη μεγαλύτερο προσωπικό ενδιαφέρον για το πού θα πάει το καράβι.

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