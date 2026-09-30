Σεπόλια: Φωτιά σε υπόγειο διαμέρισμα πολυκατοικίας – Στο νοσοκομείο 28χρονος που εισέπνευσε καπνό

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Φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 6 το πρωί της Τετάρτης σε υπόγειο διαμέρισμα επί της οδού Ρόδου στο κέντρο της Αθήνας.

Το διαμέρισμα βρίσκεται στο υπόγειο πολυκατοικίας και πραγματοποιείται προληπτική απομάκρυνση των ευρισκόμενων στους παρακείμενους ορόφους.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

#Πυρκαγιά σε διαμέρισμα επί της οδού Ρόδου στην Αθήνα. Κινητοποιήθηκαν 15 #πυροσβέστες με 4 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 30, 2026

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο διαμέρισμα έμενε ένας 28χρονος, ο οποίος μεταφέρθηκε για προληπτικούς λόγους σε νοσοκομείο καθώς είχε εισπνεύσει καπνούς. Όπως είπε φίλος του «το παιδί κοιμόταν, με πήρε τηλέφωνο και μου είπε “πήραμε φωτιά“».

Τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς ανέλαβε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.

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