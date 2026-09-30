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30.09.2026 08:35

Booking.com: Αλλάζουν οι κανόνες στις κρατήσεις – Τι σημαίνουν για ξενοδοχεία, τιμές και προμήθειες στην Ελλάδα

30.09.2026 08:35
booking

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Νέα δεδομένα δημιουργούνται στις σχέσεις της Booking.com με τα ξενοδοχεία, καθώς η εφαρμογή του ευρωπαϊκού Κανονισμού για τις Ψηφιακές Αγορές (DMA) υποχρεώνει την πλατφόρμα να προχωρήσει σε αλλαγές που αγγίζουν ένα από τα πλέον ευαίσθητα σημεία της ξενοδοχειακής αγοράς: τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνονται οι τιμές και παρουσιάζονται τα καταλύματα στους ταξιδιώτες.

Οι αλλαγές έχουν ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα, όπου μεγάλο μέρος των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και ιδιαίτερα των μικρότερων μονάδων εξαρτά σημαντικό ποσοστό των κρατήσεών του από τις μεγάλες διεθνείς πλατφόρμες.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η δυνατότητα των ξενοδόχων να προσφέρουν στα δικά τους κανάλια διαφορετικές –και χαμηλότερες– τιμές από εκείνες που εμφανίζονται στην Booking.com, χωρίς να δεσμεύονται από πρακτικές που στο παρελθόν περιόριζαν την ελευθερία τιμολόγησής τους.

Παράλληλα, οι νέες υποχρεώσεις αφορούν τον τρόπο κατάταξης των καταλυμάτων στα αποτελέσματα αναζήτησης, αλλά και τα προγράμματα συνεργατών της πλατφόρμας. Η ευρωπαϊκή ξενοδοχειακή ένωση HOTREC υποστηρίζει ότι χρειάζονται περαιτέρω βήματα, προκειμένου να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη διαφάνεια και ουσιαστικότερη ισορροπία στις σχέσεις ανάμεσα στις πλατφόρμες και στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.

Για τα ελληνικά ξενοδοχεία το διακύβευμα είναι μεγάλο. Οι απευθείας κρατήσεις έχουν ιδιαίτερη αξία, καθώς περιορίζουν το κόστος των προμηθειών που καταβάλλεται στις πλατφόρμες και αφήνουν μεγαλύτερο μέρος του εσόδου στην ίδια την επιχείρηση. Ταυτόχρονα, επιτρέπουν στον ξενοδόχο να αποκτήσει άμεση σχέση με τον πελάτη του, αντί αυτή να περνά αποκλειστικά μέσα από έναν διεθνή μεσάζοντα.

Το θέμα έχει ήδη περάσει και στην ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού. Σύμφωνα με το σημερινό ρεπορτάζ του Euro2day, έχει κατατεθεί πρόταση σχετικά με το ζήτημα, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη σχετική έρευνα.

Η ουσία είναι ότι η ευρωπαϊκή παρέμβαση επιχειρεί να αλλάξει μια σχέση δυνάμεων που διαμορφώθηκε επί χρόνια υπέρ των μεγάλων online πλατφορμών.

Η Booking.com παραμένει ένα εξαιρετικά ισχυρό κανάλι πωλήσεων, το οποίο δύσκολα μπορεί να αγνοήσει ένας ξενοδόχος. Από την άλλη πλευρά, όμως, όσο μεγαλύτερο μέρος των κρατήσεων καταφέρνουν οι επιχειρήσεις να μεταφέρουν στα δικά τους κανάλια, τόσο μεγαλύτερος είναι ο έλεγχος που αποκτούν πάνω στις τιμές, στις προμήθειες και τελικά στα περιθώρια κέρδους τους.

Και για έναν κλάδο με τόσο μεγάλη βαρύτητα στην ελληνική οικονομία, η αλλαγή των κανόνων στις online κρατήσεις δεν αποτελεί απλώς μια ευρωπαϊκή ρυθμιστική λεπτομέρεια. Είναι καθαρά επιχειρηματικό ζήτημα.

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