Υπόθεση Μαζωνάκη: Πάνω από 500.000 ευρώ το ετήσιο εισόδημα της 56χρονης γιατρού – Οι καταγγελίες για «μαύρα» και λογαριασμό στη Λετονία

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Στο επίκεντρο των ερευνών των Αρχών βρίσκονται τα ιατρεία που διατηρούσαν η Ιωάννα Γάκα και ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος, αλλά και τα οικονομικά στοιχεία του ζευγαριού που κατηγορείται για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Εξετάζονται ποσά που φέρεται να διακινήθηκαν μέσω των κλινικών τους στο κέντρο της Αθήνας και δεν αποτυπώθηκαν στις φορολογικές δηλώσεις.

Οι δύο γιατροί, που κρατούνται στις φυλακές Κορυδαλλού, φέρονται να υπόσχονταν θεραπείες για σοβαρές ασθένειες, να χορηγούσαν ειδικά και υψηλού κόστους φαρμακευτικά σκευάσματα και να παρέπεμπαν τους πελάτες τους σε συγκεκριμένα φαρμακεία με τα οποία συνεργάζονταν. Παράλληλα, σύμφωνα με τις καταγγελίες, χρησιμοποιούσαν εναλλακτικές μεθόδους θεραπείας, για τις οποίες χρέωναν μεγάλα ποσά.

Οι καταγγελίες σε βάρος τους έχουν αυξηθεί τις τελευταίες 20 ημέρες, μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Live News, η 56χρονη γιατρός εμφανίζεται να δηλώνει ετήσια εισοδήματα περίπου 500.000 ευρώ, ενώ ο 58χρονος περίπου 95.000 ευρώ. Αντίστοιχη εικόνα, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, εμφανίζεται και στις φορολογικές δηλώσεις προηγούμενων ετών.

Στο πλαίσιο των ερευνών αναζητούνται επίσης χρηματικά ποσά που φέρεται να είχαν στην κατοχή τους οι δύο γιατροί. Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν τι απέγιναν τα χιλιάδες ευρώ που φέρεται να είχε μαζί του ο Γιώργος Μαζωνάκης την ημέρα της μοιραίας πλασμαφαίρεσης, προκειμένου να πληρώσει τη διαδικασία, αλλά και την υδροθεραπεία στην οποία είχε υποβληθεί μία ημέρα πριν από τον θάνατό του. Στην κατοχή του τραγουδιστή βρέθηκαν μόλις 145 ευρώ σε μετρητά, γεγονός που προκάλεσε εντύπωση.

Οι πληρωμές χωρίς αποδείξεις και ο λογαριασμός στη Λετονία

Παράλληλα, δύο διαφορετικές καταγγελίες που έγιναν σε βάρος των γιατρών έφεραν στο προσκήνιο πληρωμές για φάρμακα που συνταγογραφούσαν. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, αφού οι ασθενείς αγόραζαν τα σκευάσματα, τα χρήματα κατέληγαν σε τραπεζικό λογαριασμό στη Λετονία. Η μία περίπτωση αφορά καρκινοπαθή, και η δεύτερη μία γυναίκα που συμβουλευόταν την 56χρονη γιατρό, καθώς επιθυμούσε να αποκτήσει παιδιά.

«Ούτως ή άλλως και στο ιατρείο της όταν πηγαίναμε όλα μαύρα ήταν. Δεν παίρναμε απόδειξη για τίποτα. Ήταν δεδομένο το μαύρο. Δηλαδή αν εγώ έδινα 150 ευρώ τη φορά, αν έπρεπε να το δώσω με απόδειξη θα πήγαινε διακόσια. Αν όμως ήσουνα πελάτης της κάθε έξι μήνες έδινες 150. Αν δηλαδή είχες να παρουσιαστείς δύο τρία χρόνια, έδινες 300 μαύρα ή 350 με απόδειξη. Ήταν standard. Μου έδωσε κάποιες ειδικές σταγόνες. Ερχόντουσαν από Ρωσία. Η γιατρός μου σύστησε έναν κύριο, ο οποίος έκανε το κονέ με μία Ρωσίδα. Μου είχε στείλει έναν λογαριασμό, αλλά δεν ήταν εταιρεία. Ήταν μια κυρία που το διαχειριζόταν όλο αυτό. Και επειδή εγώ φοβήθηκα ότι δεν θα πάρω ποτέ τα φάρμακα, του είπα ότι θέλω να τα δώσω κατ’ ιδίαν σε εσάς. Ήταν μία κυρία, μία Ρωσίδα», ανέφερε η καταγγέλλουσα.

Ακολούθησε η συνομιλία με τον διαμεσολαβητή:

Έμπορος συμπληρωμάτων: Σας στέλνω τον λογαριασμό τραπέζης της εταιρίας στην Λετονία για να κάνετε το έμβασμα για την αγωγή της γιατρού των 514 ευρώ.

Σας στέλνω τον λογαριασμό τραπέζης της εταιρίας στην Λετονία για να κάνετε το έμβασμα για την αγωγή της γιατρού των 514 ευρώ. Πελάτισσα: Συγγνώμη αλλά δεν μπορώ να πληρώσω σε λογαριασμό της Λετονίας.

Συγγνώμη αλλά δεν μπορώ να πληρώσω σε λογαριασμό της Λετονίας. Έμπορος συμπληρωμάτων: Μπορείτε να μου δώσετε μετρητά στο χέρι ή να τα στείλετε με ταχυδρομική επιταγή σε κατάστημα ΕΛΤΑ στο όνομά μου.

Η καταγγέλλουσα περιέγραψε στη συνέχεια τον τρόπο με τον οποίο, όπως υποστηρίζει, γίνονταν οι συναλλαγές: «Μου είπε θα βρεθούμε στο μετρό για να μου δώσεις “μαύρα” τα λεφτά και να πάρεις τα χάπια. Θα κρατάω μία τσάντα».

Ο συνεργάτης της γιατρού που προμήθευε τα σκευάσματα σε πελάτες έδωσε τη δική του εκδοχή για τις συγκεκριμένες συναλλαγές. «Εγώ το έκανα αυτό. Δεν μου το ζήτησε κανείς. Εγώ λοιπόν λέω “εφόσον είστε από την 56χρονη γιατρό, δεν θα σας το δώσω σε αυτή την τιμή που ήταν στο site. Θα σας το δώσω φτηνότερα“. Ήταν 136 ευρώ το κάθε σκεύασμα. Έπαιρνα γύρω στα 6 – 7 σκευάσματα κάθε μήνα, οπότε μπορούμε να καταλάβουμε ότι ήταν ένα ποσό δυνατό», είπε.

Μετά από αρκετές συναντήσεις στο Σύνταγμα, όπου, σύμφωνα με την καταγγελία, παραδίδονταν χρήματα σε φακέλους, η γυναίκα αποφάσισε να καταθέσει και η ίδια χρήματα στον λογαριασμό στη Λετονία που της είχε δοθεί.

Κατέθεσε 597 ευρώ. Η ίδια δήλωσε στο Live News ότι ήταν σταθερά πελάτισσα της 56χρονης γιατρού από το 2018. Αρχικά την είχε επισκεφθεί ως γυναικολόγο, προκειμένου να τη βοηθήσει στην προσπάθειά της να αποκτήσει παιδί. Η γιατρός της έκανε σειρά εξετάσεων με τα μηχανήματα που υπήρχαν στην κλινική, «διάβασε» τα χρώματα του οργανισμού της και της χορήγησε σκευάσματα που, όπως της έλεγε, «θα θεράπευαν τα πάντα». «Τέλειωνα το ένα ραντεβού και έκλεινα το επόμενο», τόνισε η καταγγέλλουσα.

Σε επικοινωνία που είχε με τη γιατρό για προβλήματα υγείας, περιέγραψε έναν διάλογο μεταξύ τους:

Ασθενής: Για πες μου την γνωμάτευση σου, τι έχω τελικά και νιώθω αυτήν την κόπωση; Φιλάκια αγάπη μου, θα τα πάρω κι αυτά από το φαρμακείο σε ευχαριστώ πολύ.

Για πες μου την γνωμάτευση σου, τι έχω τελικά και νιώθω αυτήν την κόπωση; Φιλάκια αγάπη μου, θα τα πάρω κι αυτά από το φαρμακείο σε ευχαριστώ πολύ. 56χρονη γιατρός: Έχεις τον ιό της λοιμώδους μονοπυρήνωσης, τον ιό της ανεμοβλογιάς και τον επιχείλιο έρπητα.

Έχεις τον ιό της λοιμώδους μονοπυρήνωσης, τον ιό της ανεμοβλογιάς και τον επιχείλιο έρπητα. Ασθενής: Πώς τους κόλλησα;

Πώς τους κόλλησα; 56χρονη γιατρός: Μεταδίδονται πολύ εύκολα από κάποιον που πάσχει.

Μεταδίδονται πολύ εύκολα από κάποιον που πάσχει. Ασθενής: Εγώ μπορώ να το μεταδώσω σε άλλους; Και τι πρέπει να προσέχω; Φιλιά

Εγώ μπορώ να το μεταδώσω σε άλλους; Και τι πρέπει να προσέχω; Φιλιά 56χρονη γιατρός: Τίποτα όχι

Σε άλλη περίπτωση, η γυναίκα ανέφερε ότι η γιατρός την παρέπεμψε για εξέταση σε συνεργάτη της:

Ασθενής : Τις τελευταίες μέρες με πονάει το δεξί μου πόδι στο πέλμα, ένα μούδιασμα. Έχω ακούσει διάφορα για σκλήρυνση, για λύκο. Πιστεύεις ότι πρέπει να δω κάποιον νευρολόγο; Γιατί έχω αγχωθεί λιγάκι.

: Τις τελευταίες μέρες με πονάει το δεξί μου πόδι στο πέλμα, ένα μούδιασμα. Έχω ακούσει διάφορα για σκλήρυνση, για λύκο. Πιστεύεις ότι πρέπει να δω κάποιον νευρολόγο; Γιατί έχω αγχωθεί λιγάκι. 56χρονη γιατρός: Θα πας να κάνεις μια full spine ακτινογραφία (σε γνωστό της) στη Νέα Ερυθραία και θα τους πεις να μου την στείλουν ηλεκτρονικά στο mail μου τα φιλμ.

Οι καταγγελίες για τις θεραπείες και την πλασμαφαίρεση

Σύμφωνα με το Live News, η 56χρονη γιατρός φέρεται να προωθούσε παράλληλα και δικές της θεραπείες, με τελικό στόχο, σύμφωνα με την καταγγελία, την πλασμαφαίρεση.

«Μου είχε μιλήσει πολύ έντονα για το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης και τα μασάζ της Πατριάρχου Ιωακείμ», είπε η γυναίκα.

Στην τελευταία επίσκεψή της στο ιατρείο, η καταγγέλλουσα ανέφερε ότι αντιμετώπιζε πρόβλημα με τις αιμορροΐδες της και περιέγραψε τι συνέβη:

«Ήταν πολύ δοτική, πολύ ευγενική. Θεωρούσες ότι χωρίς αυτήν και χωρίς τις ουσίες που σου έδινε ότι θα πεθάνεις. Πιστεύω ότι με αυτόν τον τρόπο έπεισε και το Μαζωνάκη να κάνει τις θεραπείες που τον σκότωσαν. Το ήξερε ότι γενικά είχα ένα θέμα με τις αιμορροΐδες μου. Είχα κάνει παλαιότερα πολύ παλιά καυτηριασμό και ήξερε ότι είχα και μου λέει “Μην αγχώνεσαι, υπάρχει κάτι καινούργιο, νέο”, το οποίο μου λέει αυτή τη φορά δεν θα σε χρεώσω. Θα πρέπει να το κάνεις 5-6 φορές για να εξαλειφθούν εντελώς οι αιμορροΐδες. 150 ευρώ θα είναι η κάθε ένεση” και μου λέει “περίμενε λίγο”. Φεύγει από το ιατρείο. Εγώ καθόμουνα χαλαρή και έρχεται είδα ότι ανέμιξε κάτι. Δεν ήταν νερό. Δηλαδή το είδα ότι ήταν κάτι υγρό. Και μου λέει άνοιξε. Δηλαδή σε χρόνο πάρα πολύ γρήγορο. Μου λέει “άνοιξε το στόμα, το στόμα σου” και μου χώνει μία ένεση κάτω και μία ένεση επάνω και έπαθα σοκ εκείνη την ώρα. Και επειδή μετά την υπόθεση του κυρίου Μαζωνάκη, η αλήθεια είναι ότι φοβήθηκα πάρα πολύ και πήγα στο γαστρεντερολόγο μου και του το είπα και ο άνθρωπος έπαθε σοκ. Μου λέει ”και δεν ξέρουμε τι ήταν αυτό που σου έβαλε”», περιέγραψε η γυναίκα.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε και στις συζητήσεις που είχαν προηγηθεί για την πλασμαφαίρεση και στο κόστος των επισκέψεων και των σκευασμάτων:

«Μου λέει “άνοιξε το στόμα σου μία κάτω“, μία πάνω και αυτό ήταν. Εντάξει, έπαθα λίγο ένα σοκ να σας πω την αλήθεια. Και μετά φεύγοντας από εκεί, επειδή πάντα έκλεινα το επόμενο μου ραντεβού, δεν υπήρχε επικοινωνία τηλεφωνική. Έβγαινα, πήγαινα στα κορίτσια έξω, πλήρωνα και έκλεινα πάντα το επόμενο ραντεβού. Το έκλεισα αλλά μετά, όταν πήγα και γύρισα στο σπίτι και το συζήτησα με τους δικούς μου, δηλαδή λέω κάτι δεν πάει καλά. Είχα σοκαριστεί. Και σε αυτό το ραντεβού το τελευταίο επέμενε πάρα πάρα πολύ για ένα μηχάνημα που είχε φέρει πριν από ένα χρόνο από το εξωτερικό, για να κάνω detox στον οργανισμό μου, γιατί ήταν εντελώς αντίθετη με τα εμβόλια», τόνισε.

«Πρόκειται για το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης προφανώς, το οποίο το έλεγε detox. Ότι σε κάνει, θα σου φύγουνε μου λέει όλα τα προβλήματα. Δεν θα έχεις ποτέ καρκίνο. Τα εμβόλια, που ήταν εντελώς αντίθετη με τα εμβόλια. Φώναζε δηλαδή γιατί κάνουμε τα εμβόλια. Την πρώτη φορά ήταν 350 η επίσκεψη. Μετά στο πήγαινε, στο κατέβαζε σταδιακά, δηλαδή 200, 250 και μετά 150 αν πήγαινες δύο φορές το χρόνο. Ήταν standard αυτό. Μαύρα βέβαια, αλλά νομίζω τα σκευάσματα είναι πάρα πολλά τα λεφτά. Πάνω κάτω έδινα γύρω στα 400 ευρώ κάθε μήνα, για οχτώ χρόνια. Έδωσα περίπου 5 χιλιάδες ευρώ το χρόνο. Επί οχτώ χρόνια. Αυτό κάνει 40.000 ευρώ. Με έφερε σε επαφή με τον συνεργάτη της. Ήταν για τα ωάρια ο συγκεκριμένος. Ο οποίος μου είχε πει ότι “εάν δεν θέλεις να πληρώσεις στη Λετονία υπάρχει και παράθυρο για Ουγγαρία“. Εγώ ήμουν αρνητική να πληρώσω γιατί λέω τώρα θα πληρώσω και δεν πάρω και τα σκευάσματα; Και συναντηθήκαμε μαζί του κατ’ ιδίαν και μετά, αφού λέω τα πήρα, μετά πλήρωσα το λογαριασμό. Και δεν ήταν μόνο οι φαρμακοποιοί που τους έχω αναφέρει. Ήταν και κάποιες κλινικές, κάποια ιατρεία, κάποιοι γιατροί που έκαναν κάποιες εξετάσεις. Υπήρχε γενικά, δηλαδή υπήρχε ένα μεγάλο background από πίσω», είπε η γυναίκα.

Τέλος, η καταγγέλλουσα μίλησε για τον λόγο για τον οποίο είχε απευθυνθεί αρχικά στη γιατρό και για την έκβαση της προσπάθειάς της να αποκτήσει παιδί: «Πήγα για να αποκτήσω παιδιά. Μου τη σύστησαν ως γυναικολόγο για να κάνω boost στα ωάρια. Η γιατρός μου είχε πει ότι γίνεται, τα πάντα γίνονται. Εγώ δεν απέκτησα παιδί με τις μεθόδους και τη βοήθεια της 56χρονης. Η απάντησή της ήταν “τώρα μεγάλωσες μωρέ. Τώρα εντάξει, τι να κάνουμε; Θεοί δεν είμαστε κιόλας”».

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