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29.09.2026 22:56

Γάζα: Τουλάχιστον έξι νεκροί εξαιτίας ισραηλινών πληγμάτων – Διοικητής της Χαμάς ανάμεσα στα θύματα

29.09.2026 22:56
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Έξι άνθρωποι, ανάμεσά τους ένας διοικητής της Χαμάς, σκοτώθηκαν σήμερα, Τρίτη 29/9, σε επιθέσεις των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στη Λωρίδα της Γάζας, όπως ενημέρωσε η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του παλαιστινιακού θύλακα.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, δύο άνδρες σκοτώθηκαν εξαιτίας ισραηλινού πλήγματος στα δυτικά της Πόλης της Γάζας. Η Χαμάς ανακοίνωσε αργότερα πως ο ένας εκ των δύο νεκρών ήταν ο Εζεντίν ελ Μπέικ, «μέλος του γενικού στρατιωτικού συμβουλίου των Ταξιαρχιών Αλ Κασάμ (σ.σ. της ένοπλης πτέρυγας του κινήματος)» και διοικητής στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες που έδωσε στη δημοσιότητα ο ισραηλινός στρατός.

Οι Ταξιαρχίες Αλ Κασάμ διευκρίνισαν πως ο Μπέικ ήταν μεταξύ των διοικητών που βρίσκονταν στο κέντρο επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια της άνευ προηγουμένου επίθεσης που εξαπέλυσε η Χαμάς την 7η Οκτωβρίου 2023 στο Ισραήλ, η οποία πυροδότησε τον πόλεμο στη Γάζα.

Η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας στη Γάζα ανέφερε επίσης τρεις θανάτους και αρκετούς τραυματισμούς εξαιτίας επιδρομών ισραηλινών drones στην Τζαμπάλια (βόρεια), ενώ άλλος ένας άνθρωπος σκοτώθηκε από ισραηλινά πυρά στην Ντέιρ αλ Μπάλα, στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Σύμφωνα με το ελεγχόμενο από τη Χαμάς υπουργείο Υγείας στη Λωρίδα της Γάζας, περισσότεροι από 1.400 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί σε ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις από τις 10 Οκτωβρίου 2025, όταν τέθηκε σε ισχύ η εύθραυστη κατάπαυση πυρός στον παλαιστινιακό θύλακα.

Στο ίδιο διάστημα, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έχουν αναφέρει έξι απώλειες στη Γάζα: Πέντε στρατιωτικών και ενός συμβασιούχου του υπουργείου Άμυνας.

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