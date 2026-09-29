Μοτοσικλέτα παρέσυρε έγκυο γυναίκα στην πλατεία Κολιάτσου

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Παράσυρση πεζής από μοτοσικλέτα σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης, 29/9, στην οδό 28ης Οκτωβρίου, στο ύψος της πλατείας Κολιάτσου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η γυναίκα που παρασύρθηκε από τη μηχανή είναι έγκυος, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας της.

Λόγω του περιστατικού, έχει προκληθεί δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στο σημείο.

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