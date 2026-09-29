Βόλος: Στη φυλακή ο 31χρονος που έσπασε το χέρι οδηγού ταξί με σκουπόξυλο – Τι υποστήριξε στην απολογία του

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Στη φυλακή οδηγήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης, 29/9, ένας 31χρονος στον Βόλο, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για την επίθεση σε 48χρονο οδηγό ταξί με σκουπόξυλο. Ο οδηγός υπέστη κάταγμα στο χέρι, όταν προσπάθησε να προστατεύσει το κεφάλι του από το χτύπημα.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, περίπου στις 12:10, μπροστά από πιάτσα ταξί στη Νέα Ιωνία Βόλου. Ο 48χρονος καθόταν σε παγκάκι και συνομιλούσε με συνάδελφό του, όταν τον πλησίασε ο πατέρας του 31χρονου και τον ρώτησε αν μπορούσε να μπει στο ταξί.

Ο οδηγός αρνήθηκε, καθώς, όπως ανέφερε, γνώριζε ότι οι δύο άνδρες είχαν προκαλέσει επανειλημμένα προβλήματα σε συναδέλφους του και στα οχήματά τους, μεταξύ άλλων αρνούμενοι να πληρώσουν για τις διαδρομές.

Λίγο αργότερα έφτασε στο σημείο και ο 31χρονος. Σύμφωνα με την κατάθεση του οδηγού, ο 31χρονος άρχισε να τον βρίζει και να τον απειλεί, ενώ όταν εκείνος τους ζήτησε να αποχωρήσουν, οι δύο άνδρες άρχισαν να τον σπρώχνουν.

Ο 31χρονος φέρεται τότε να του είπε «θα σου ανοίξω το κεφάλι», να πήρε μία από τις σκούπες που χρησιμοποιούν οι οδηγοί ταξί για τον καθαρισμό των οχημάτων τους και να του επιτέθηκε.

Ο 48χρονος κατάφερε να αποφύγει τα δύο πρώτα χτυπήματα, τα οποία είχαν ως στόχο τα πλευρά του. Το τρίτο όμως τον βρήκε στο χέρι, καθώς το είχε σηκώσει για να προστατεύσει το κεφάλι του. Από την επίθεση υπέστη κάταγμα ωλένης, σύμφωνα με την ιατρική γνωμάτευση που έλαβε από το Νοσοκομείο Βόλου.

Ο πρόεδρος του Σωματείου Ιδιοκτητών Ταξί Βόλου, Ευδόκιμος Πασχαλίδης, κατέθεσε στη δίκη ως μάρτυρας και ανέφερε ότι ο 31χρονος και ο πατέρας του είχαν δημιουργήσει κατ’ επανάληψη προβλήματα σε οδηγούς και οχήματα, ενώ φέρονται να είχαν αφήσει και οφειλές από διαδρομές. Όπως είπε, είχε δοθεί γενική οδηγία στους οδηγούς να μην τους επιβιβάζουν στα ταξί τους, ώστε να αποφεύγονται ανάλογα περιστατικά.

Οι δύο διαφορετικές εκδοχές για την επίθεση

Όπως αναφέρει το gegonota.news, στο δικαστήριο ο πατέρας του κατηγορουμένου έδωσε διαφορετική εκδοχή για όσα συνέβησαν. Όπως κατέθεσε, ο οδηγός άρχισε να βρίζει και να απειλεί τον γιο του πως «θα τον στραγγαλίσει», όταν εκείνος ζήτησε να επιβιβαστούν στο ταξί.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο 31χρονος εκνευρίστηκε και πήρε το σκουπόξυλο για να χτυπήσει τον οδηγό, ωστόσο υποστήριξε ότι το χτύπημα δεν μπορούσε να του προκαλέσει κάταγμα, χαρακτηρίζοντάς το «απλό άγγιγμα». «Εγώ μπήκα στη μέση και προσπάθησα να τους χωρίσω», ισχυρίστηκε.

Ο πατέρας του 31χρονου ζήτησε στη συνέχεια συγγνώμη από το δικαστήριο και τον οδηγό, εκφράζοντας παράλληλα την πρόθεση τόσο του ίδιου, όσο και του γιου του να αποζημιώσουν τον παθόντα, αλλά και άλλους οδηγούς στους οποίους, όπως αναφέρθηκε, οφείλουν χρήματα.

Από την πλευρά του, ο 31χρονος υποστήριξε ότι ήταν ο οδηγός εκείνος που του επιτέθηκε πρώτος λεκτικά, όταν τον ρώτησε αν μπορούσε να μπει στο ταξί. Δήλωσε επίσης ότι ο οδηγός έσπρωξε τόσο τον ίδιο, όσο και τον πατέρα του.

Ο κατηγορούμενος παραδέχθηκε ότι, λόγω του εκνευρισμού του, πήρε το σκουπόξυλο και επιτέθηκε στον οδηγό, αρνήθηκε όμως ότι τον χτύπησε με μεγάλη δύναμη.

Για τη σύλληψή του ανέφερε ότι δεν αντιστάθηκε, υποστηρίζοντας πως απομακρύνθηκε περίπου πέντε μέτρα και σταμάτησε όταν του το ζήτησαν οι αστυνομικοί. Ισχυρίστηκε ακόμη ότι κατά τη σύλληψή του οι αστυνομικοί τον χτύπησαν στα πλευρά και τον έβρισαν, με τον ίδιο να απαντά επίσης με βρισιές.

Αστυνομικός, ωστόσο, που συμμετείχε στη σύλληψη περιέγραψε διαφορετικά τα γεγονότα. Σύμφωνα με εκείνον, ο 31χρονος, αφού ενημερώθηκε για την ιδιότητα των αστυνομικών, άρχισε να τρέχει και ακινητοποιήθηκε περίπου 20 μέτρα μακριά. Όπως αναφέρεται, αντιστάθηκε έντονα και προσπάθησε να απωθήσει τον αστυνομικό.

Στην ίδια κατάθεση αναφέρεται ότι ο 31χρονος έβριζε τους αστυνομικούς τόσο κατά τη μεταφορά του στο Αστυνομικό Τμήμα, όσο και κατά την παραμονή του εκεί, ενώ φέρεται να είπε «καλά κάνουν που σας σκοτώνουν».

Η εισαγγελέας της έδρας, κατά την αγόρευσή της, υποστήριξε ότι ακόμη και αν ο οδηγός είχε προηγουμένως επιτεθεί λεκτικά στον 31χρονο, η χρήση ξύλου και η συμπεριφορά του ξεπερνούν τα όρια της αυτοάμυνας. Παράλληλα, επισήμανε ότι είχε τη δυνατότητα να απομακρυνθεί και να καταγγείλει το περιστατικό, προτείνοντας την ενοχή του.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του οδηγού, σε βάρος του 31χρονου εκκρεμούν ακόμη τέσσερις δικογραφίες, κατά περίπτωση για εκβίαση και παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών ουσιών, παράβαση του νόμου περί όπλων, κλοπή, απάτη με υπολογιστή κατ’ εξακολούθηση και ληστεία κατ’ εξακολούθηση σε απλή συνέργεια. Οι συγκεκριμένες υποθέσεις δεν έχουν τελεσιδικήσει και, ως εκ τούτου, δεν λήφθηκαν υπόψη από το δικαστήριο, προκειμένου να προστατευθεί το τεκμήριο της αθωότητας.

Η απόφαση του δικαστηρίου

Ο δικηγόρος υποστήριξης της κατηγορίας υποστήριξε ότι ο 31χρονος δεν έχει επιδείξει μεταμέλεια, καθώς ακόμη και μετά τη σύλληψή του δεν αποδέχθηκε την πράξη του και αρνήθηκε ότι χτύπησε τον οδηγό με το ξύλο.

«Αυτά που ειπώθηκαν σήμερα είναι υποκριτικά και εντάσσονται στη προσπάθεια του να τον λυπηθεί το δικαστήριο και να του επιβληθεί μία διαχειρίσιμη ποινή […] Πρόκειται για μία συμπεριφορά επικίνδυνη, έντονα αντικοινωνική και μία συμπεριφορά που δεν πρέπει να γίνει ανεκτή», ανέφερε στο δικαστήριο.

Το δικαστήριο έκρινε τον 31χρονο ένοχο για επικίνδυνη σωματική βλάβη, απειλή, απείθεια, οπλοφορία και οπλοχρησία. Του επέβαλε συνολική ποινή φυλάκισης 24 μηνών και χρηματική ποινή 1.000 ευρώ, με συνέπεια να οδηγηθεί στη φυλακή.

Όσον αφορά τον πατέρα του, ο οποίος κατηγορείται για απείθεια στο πλαίσιο του ίδιου περιστατικού, η δίκη του ορίστηκε σε ρητή δικάσιμο και αναμένεται να ξεκινήσει στις 26 Νοεμβρίου 2026, λόγω κωλύματος του δικηγόρου του.

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