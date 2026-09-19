Βόλος: Άνδρας επιτέθηκε με σκουπόξυλο σε οδηγό ταξί και του έσπασε το χέρι

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Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής, 18/9, στην πιάτσα ταξί στο Κοιμητήριο Ταξιαρχών, στη Νέα Ιωνία Βόλου, με έναν 52χρονο οδηγό ταξί να τραυματίζεται στο χέρι.

Το επεισόδιο, σύμφωνα με την καταγγελία του οδηγού, ξεκίνησε όταν εκείνος αρνήθηκε να αναλάβει τη μεταφορά δύο ατόμων, ενός πατέρα και του γιου του, τους οποίους γνώριζε από την περιοχή και, όπως υποστηρίζει, υπήρχαν στο παρελθόν προβλήματα σχετικά με την πληρωμή των διαδρομών τους.

Η άρνηση αυτή φέρεται να προκάλεσε αντιπαράθεση, με τον γιο να παίρνει ένα σκουπόξυλο από τον χώρο και να επιτίθεται στον οδηγό.

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ο 52χρονος χτυπήθηκε στον καρπό και, σύμφωνα με πληροφορίες, υπέστη κάταγμα. Ο ίδιος καταγγέλλει ακόμη ότι οι δύο άνδρες, πριν αποχωρήσουν, τον απείλησαν προκειμένου να τον αποτρέψουν από το να καταθέσει μήνυση.

Τι καταγγέλλει ο 52χρονος οδηγός ταξί

Ο οδηγός περιέγραψε στο magnesianews.gr όσα συνέβησαν στην πιάτσα ταξί, αναφέροντας: «Εγώ δεν ήθελα να τους πάρω και μας έχουν πει κι από το κέντρο μάς έχουν πει να αποφεύγουμε κι αυτούς τους ανθρώπους. Ήρθε πρώτα ο πατέρας του, του είπα ότι δεν τον παίρνω γιατί δεν πληρώνει και μετά από δύο λεπτά εμφανίστηκε ο γιος και με το που με βλέπει ο γιος του είπε με βρίζει. Εγώ του είπα ότι δεν έβρισα κανέναν κι έφυγε ο γιος έσπασε το σκουπόξυλο και με τη μύτη κινήθηκε με το μυτερό σημείο να με μπήξει στην κοιλιά. Ο πατέρας προσπαθούσε να τον τραβήξει πίσω και χτύπησε και τον πατέρα του και κάποια στιγμή με χτύπησε στο χέρι και μου το έσπασε. Μόλις ήρθαν συνάδελφοι γιατί ήμουν μόνος στην πιάτσα διέφυγαν».

Μετά την επίθεση, ο τραυματισμένος οδηγός μετέβη στην Αστυνομική Διεύθυνση, συνοδευόμενος από τον πρόεδρο του Σωματείου Ιδιοκτητών Ταξί Βόλου «Ο Άγιος Χριστόφορος», Ευδόκιμο Πασχαλίδη, προκειμένου να υποβάλει μήνυση για το περιστατικό.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση οδηγών ταξί έξω από την Αστυνομική Διεύθυνση.

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