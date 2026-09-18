Υπόθεση Μαζωνάκη: «Επέκταση» στην αναγεννητική ιατρική και σε κυτταρικές θεραπείες σχεδίαζε ο Θεοδωρόπουλος (Video)

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Νέα στοιχεία έρχονται στο «φως» σχετικά με τη δράση των δύο γιατρών του Κολωνακίου, οι οποίοι έχουν προφυλακιστεί για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του MEGA, ο 58χρονος κατηγορούμενος Ηλίας Θεοδωρόπουλος σχεδίαζε την εισαγωγή μηχανημάτων αναγεννητικής ιατρικής και κυτταρικών θεραπειών στη χώρα.

Ο σχεδιασμός αυτός αποτυπώνεται στα επίσημα έγγραφα της εταιρείας που είχε συστήσει στις 13 Νοεμβρίου 2025, χρησιμοποιώντας ως έδρα το δεύτερο ιατρείο του στο Κολωνάκι.

Η αλλαγή στα έγγραφα της εταιρείας

Ενώ στο αρχικό καταστατικό ο σκοπός της επιχείρησης παρέμενε θολός, στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε διορθωτική κίνηση που περιέγραφε αναλυτικά τις προθέσεις του.

Συγκεκριμένα, στην τροποποίηση της 15ης Απριλίου 2026, ο κατηγορούμενος εξέφραζε επίσημα την πρόθεση να εισαγάγει και να θέσει σε λειτουργία στο ιατρείο του τεχνολογίες αναγεννητικής ιατρικής και εξειδικευμένες συσκευές κυτταρικής θεραπείας.

Πρόκειται για μηχανήματα που χρησιμοποιούνται υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, αποκλειστικά εντός εγκεκριμένων και οργανωμένων νοσηλευτικών ιδρυμάτων.

Το νέο αυτό εύρημα ενσωματώνεται στον φάκελο της έρευνας, η οποία εξετάζει εξονυχιστικά το εύρος των δραστηριοτήτων των δύο γιατρών, αλλά και των υποδομών και του εξοπλισμού που διέθεταν ή σκόπευαν να εγκαταστήσουν στα ιατρεία τους οι δύο εμπλεκόμενοι.

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