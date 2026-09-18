MRB: «Ναι» σε θαλάσσια πάρκα και ηλεκτρική διασύνδεση – Πώς αξιολογούν οι αναποφάσιστοι τη ΔΕΘ, από πού αντλεί δυνάμεις η ΕΛΑΣ και το σενάριο Σαμαρά

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Υπέρ της συνέχισης της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας-Ισραήλ, αλλά και υπέρ της προώθησης των σχεδιασμών για θαλάσσια πάρκα και ηλεκτρική σύνδεση με την Κύπρο, εμφανίζονται οι πολίτες στο β’ μέρος της δημοσκόπησης της MRB για το OPEN. Η δημοσκόπηση επιχειρεί να καταγράψει επίσης τις κομματικές συσπειρώσεις και διαρροές, τη δεξαμενή της ΕΛ.Α.Σ., τις διαθέσεις των αναποφάσιστων, αλλά και την πιθανότητα ψήφου σε νέο κόμμα με αρχηγό τον Αντώνη Σαμαρά.
Στο ερώτημα για τη στρατηγική συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ, το 51,1% τάσσεται υπέρ της συνέχισης της 31,8% απαντά ότι σίγουρα πρέπει να συνεχιστεί η στρατιωτική συνεργασία
Στον αντίποδα, 30,3% θεωρεί ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι τουρκικές αντιδράσεις για να αποφευχθούν οι εντάσεις:
Το 18,6% δηλώνει δεν ξέρω/δεν απαντώ.
Ανάλογη είναι η εικόνα και στο ερώτημα για τα θαλάσσια πάρκα και την ηλεκτρική σύνδεση με την Κύπρο.
Το 59,3% απαντά ότι η Ελλάδα πρέπει να προχωρήσει όπως το σχεδιάζει, ακόμη και αν χρειαστεί να περιφρουρήσει τα έργα με πολεμικά πλοία και αεροσκάφη.
Από την άλλη πλευρά, το 30,6% προκρίνει κάποια συμβιβαστική λύση με την Τουρκία, ώστε να αποτραπεί η όξυνση
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία για τους αναποφάσιστους.
Στο ερώτημα για τη στρατηγική συμφωνία Ελλάδας – Ισραήλ, το 37,4% των αναποφάσιστων κλίνει προς τη θέση «να αποφευχθούν οι εντάσεις», ενώ το 30,2% προς τη θέση «να συνεχιστεί/ενισχύει την άμυνά μας».
Στο ζήτημα των θαλάσσιων πάρκων και της σύνδεσης με την Κύπρο, οι αναποφάσιστοι εμφανίζονται πιο θετικοί στο να προχωρήσει η χώρα όπως το σχεδιάζει, με ποσοστό 45%, έναντι 36,9% που προκρίνει συμβιβασμό για να αποτραπεί η ένταση.
Η δημοσκόπηση καταγράφει για τη Νέα Δημοκρατία συσπείρωση στο 72,5%.
Οι κυριότερες διαρροές της καταγράφονται προς:
Για το ΠΑΣΟΚ, η συσπείρωση καταγράφεται στο 59,6%.
Οι μεγαλύτερες απώλειές του εμφανίζονται προς:
Η μεγαλύτερη δεξαμενή της ΕΛΑΣ εντοπίζεται στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, από τους οποίους το 62,3% εμφανίζεται να την επιλέγει.
Ακολουθούν:
Η έρευνα καταγράφει και την πιθανότητα ψήφου σε νέο κόμμα με αρχηγό τον Αντώνη Σαμαρά.
Στη μέτρηση του Σεπτεμβρίου 2026:
Η εικόνα αυτή δείχνει ότι το σενάριο ενός νέου πολιτικού φορέα υπό τον πρώην πρωθυπουργό εξακολουθεί να καταγράφεται στην έρευνα ως μετρήσιμη δεξαμενή, κυρίως στο πεδίο του «μάλλον».
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