MRB: «Ναι» σε θαλάσσια πάρκα και ηλεκτρική διασύνδεση – Πώς αξιολογούν οι αναποφάσιστοι τη ΔΕΘ, από πού αντλεί δυνάμεις η ΕΛΑΣ και το σενάριο Σαμαρά

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Υπέρ της συνέχισης της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας-Ισραήλ, αλλά και υπέρ της προώθησης των σχεδιασμών για θαλάσσια πάρκα και ηλεκτρική σύνδεση με την Κύπρο, εμφανίζονται οι πολίτες στο β’ μέρος της δημοσκόπησης της MRB για το OPEN. Η δημοσκόπηση επιχειρεί να καταγράψει επίσης τις κομματικές συσπειρώσεις και διαρροές, τη δεξαμενή της ΕΛ.Α.Σ., τις διαθέσεις των αναποφάσιστων, αλλά και την πιθανότητα ψήφου σε νέο κόμμα με αρχηγό τον Αντώνη Σαμαρά.

Στο ερώτημα για τη στρατηγική συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ, το 51,1% τάσσεται υπέρ της συνέχισης της 31,8% απαντά ότι σίγουρα πρέπει να συνεχιστεί η στρατιωτική συνεργασία

19,3% ότι μάλλον πρέπει να συνεχιστεί

Στον αντίποδα, 30,3% θεωρεί ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι τουρκικές αντιδράσεις για να αποφευχθούν οι εντάσεις:

18% απαντά μάλλον ναι

απαντά 12,3% απαντά σίγουρα ναι

Το 18,6% δηλώνει δεν ξέρω/δεν απαντώ.

Προβάδισμα για τα θαλάσσια πάρκα και τη σύνδεση με την Κύπρο

Ανάλογη είναι η εικόνα και στο ερώτημα για τα θαλάσσια πάρκα και την ηλεκτρική σύνδεση με την Κύπρο.

Το 59,3% απαντά ότι η Ελλάδα πρέπει να προχωρήσει όπως το σχεδιάζει, ακόμη και αν χρειαστεί να περιφρουρήσει τα έργα με πολεμικά πλοία και αεροσκάφη.

Από την άλλη πλευρά, το 30,6% προκρίνει κάποια συμβιβαστική λύση με την Τουρκία, ώστε να αποτραπεί η όξυνση

Τι λένε οι αναποφάσιστοι

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία για τους αναποφάσιστους.

Στο ερώτημα για τη στρατηγική συμφωνία Ελλάδας – Ισραήλ, το 37,4% των αναποφάσιστων κλίνει προς τη θέση «να αποφευχθούν οι εντάσεις», ενώ το 30,2% προς τη θέση «να συνεχιστεί/ενισχύει την άμυνά μας».

Στο ζήτημα των θαλάσσιων πάρκων και της σύνδεσης με την Κύπρο, οι αναποφάσιστοι εμφανίζονται πιο θετικοί στο να προχωρήσει η χώρα όπως το σχεδιάζει, με ποσοστό 45%, έναντι 36,9% που προκρίνει συμβιβασμό για να αποτραπεί η ένταση.

Πώς αξιολογούν οι αναποφάσιστοι τα μέτρα Μητσοτάκη, Ανδρουλάκη και Τσίπρα

Οι συσπειρώσεις και οι διαρροές

Η δημοσκόπηση καταγράφει για τη Νέα Δημοκρατία συσπείρωση στο 72,5%.

Οι κυριότερες διαρροές της καταγράφονται προς:

ΠΑΣΟΚ : 4,2%

: ΕΛΑΣ : 4%

: Ελληνική Λύση : 2%

: Νίκη : 1,7%

: Πλεύση Ελευθερίας : 1,7%

: Άλλο κόμμα : 4,1%

: Αδιευκρίνιστη ψήφος: 9,8%

Για το ΠΑΣΟΚ, η συσπείρωση καταγράφεται στο 59,6%.

Οι μεγαλύτερες απώλειές του εμφανίζονται προς:

ΕΛΑΣ : 10,3%

: ΝΔ : 8,1%

: Αδιευκρίνιστη ψήφος : 10,2%

: ΚΚΕ : 3,1%

: Πλεύση Ελευθερίας : 2,5%

: Νίκη : 1,8%

: Ελληνική Λύση : 1,1%

: Άλλο κόμμα: 3,3%

Από πού αντλεί δυνάμεις η ΕΛ.Α.Σ.

Η μεγαλύτερη δεξαμενή της ΕΛΑΣ εντοπίζεται στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, από τους οποίους το 62,3% εμφανίζεται να την επιλέγει.

Ακολουθούν:

Νέα Αριστερά : 28%

: Πλεύση Ελευθερίας : 25,2%

: ΚΚΕ : 23,1%

: ΠΑΣΟΚ : 10%

: ΝΔ: 4%

Το σενάριο νέου κόμματος υπό τον Αντώνη Σαμαρά

Η έρευνα καταγράφει και την πιθανότητα ψήφου σε νέο κόμμα με αρχηγό τον Αντώνη Σαμαρά.

Στη μέτρηση του Σεπτεμβρίου 2026:

11,9% απαντά ότι μάλλον θα το ψήφιζε

απαντά ότι 4,9% ότι σίγουρα θα το ψήφιζε

Η εικόνα αυτή δείχνει ότι το σενάριο ενός νέου πολιτικού φορέα υπό τον πρώην πρωθυπουργό εξακολουθεί να καταγράφεται στην έρευνα ως μετρήσιμη δεξαμενή, κυρίως στο πεδίο του «μάλλον».

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