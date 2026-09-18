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Την οικονομική στήριξη των πολιτών ζητά η ΕΛΑΣ η οποία δίνει στη δημοσιότητα την πλατφόρμα donations.myelas.gr η οποία τίθεται σε λειτουργία από σήμερα. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η πλατφόρμα αυτή που στηρίζεται στην ενίσχυση των πολιτών κάνει πράξη την διαφάνεια. Ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής Μίλτος Χατζηγιαννάκης, παρουσιάζοντας την πρωτοβουλία αυτή επαναλαμβάνει ότι η ΕΛΑΣ θέλει «λίγα από πολλούς και όχι πολλά από λίγους».

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση της ΕΛΑΣ «στο donations.myelas.gr, ο κάθε ένας και η κάθε μία μπορεί να ενισχύσει την προσπάθεια της ΕΛΑΣ Η συνεισφορά, όσο μικρή κι αν είναι, στηρίζει τις παρεμβάσεις, τις δράσεις, τη συγκρότηση ενός ολοκληρωμένου κυβερνητικού προγράμματος. Έτσι παραμένουμε ανεξάρτητοι και λογοδοτούμε μόνο στον πολίτη».

Μάλιστα, γίνεται λόγος για «μία πρωτοποριακή κίνηση στα ελληνικά πολιτικά χρονικά», με την οποία η ΕΛΑΣ δίνει «τη δυνατότητα σε όποιον και όποια θέλει να δει το συνολικό ποσό δωρεών».

«Η διαπλοκή απαιτεί πολλά από τους λίγους, εμείς αρκούμαστε στα λίγα από τους πολλούς. Εξασφαλίζουμε τη διαφάνεια και την ανιδιοτέλεια. Στην ΕΛΑΣ όλα είναι στο φως! Γιατί δεν είμαστε όλοι ίδιοι», καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.

Χατζηγιαννάκης: «Εξασφαλίζουμε τη διαφάνεια»

Σε συνοδευτική δήλωση ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΕΛΑΣ, Μίλτος Χατζηγιαννάκης, αναφέρει:

«Από τις 25 Ιουνίου η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη διατηρεί τραπεζικό λογαριασμό, στον οποίο ήδη χιλιάδες μέλη και φίλοι έχουν συνεισφέρει στην προσπάθειά μας.

Με τα χρήματα αυτά μπήκε το πρώτο θεμέλιο. Εκατοντάδες εθελοντές συνεισφέρουν στην προσπάθεια μας καθημερινά. Επιλέξαμε συνειδητά να μη στηριχτούμε σε κρατική χρηματοδότηση, να μη στηριχτούμε στο παλιό, να μη στηριχτούμε σε αδιαφανείς πηγές.

Από σήμερα στην πλατφόρμα myELAS αλλά και στο site του κόμματος μας, υπάρχει καθημερινή ενημέρωση για κάθε ευρώ που μπαίνει στα ταμεία μας. Εξασφαλίζουμε τη διαφάνεια.

Δεν θέλουμε πολλά από λίγους, αλλά λίγα από πολλούς.

Γίνε κι εσύ κομμάτι αυτής της προσπάθειας. Γιατί δεν είμαστε όλοι ίδιοι».

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