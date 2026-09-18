Η μάχη της δημοσιογραφίας με την τεχνητή νοημοσύνη: Τα άρθρα, η λογοκλοπή και η δικαστική διαμάχη εκδοτών με τα… chatbot

Takeaways by to pontiki AI Οι New York Times και έντεκα ακόμη εκδότες έχουν προσφύγει δικαστικά κατά της OpenAI και της Microsoft, κατηγορώντας τις για παράνομη χρήση δημοσιογραφικού περιεχομένου στην εκπαίδευση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης.

Οι ενάγοντες υποστηρίζουν ότι τα συστήματα αυτά υποκαθιστούν τις αρχικές πηγές ειδήσεων, οδηγώντας σε απώλεια επισκεψιμότητας και εσόδων για τα μέσα ενημέρωσης.

Αποσφραγισμένα εσωτερικά έγγραφα των εταιρειών τεχνολογίας αποκαλύπτουν προβληματισμούς στελεχών σχετικά με την ηθική και τις συνέπειες της χρήσης περιεχομένου χωρίς άδεια.

Παράλληλα, εξετάζονται καταγγελίες για τεχνικές παρακάμψης συνδρομητικών συστημάτων προστασίας, ενώ οι εταιρείες τεχνολογίας υπερασπίζονται τις πρακτικές τους επικαλούμενες την αρχή της εύλογης χρήσης.

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Νέα δικαστικά έγγραφα φέρνουν στο φως το παρασκήνιο μιας καθοριστικής σύγκρουσης για το μέλλον των ειδήσεων στο διαδίκτυο. Οι New York Times και ακόμη 11 εκδότες κατηγορούν τις εταιρείες Τεχνητής Νοημοσύνης ότι αξιοποίησαν εκατομμύρια άρθρα χωρίς άδεια, ενώ εσωτερικά στελέχη των ίδιων των τεχνολογικών εταιρειών εξέφραζαν σοβαρές ανησυχίες για τις συνέπειες.

Η δικαστική διαμάχη ανάμεσα στους εκδότες και την Τεχνητή Νοημοσύνη περνά πλέον σε ένα ιδιαίτερα κρίσιμο στάδιο, καθώς αποσφραγισμένα έγγραφα από την αγωγή των «New York Times» κατά της OpenAI και της Microsoft αποκαλύπτουν τι συζητούσαν στελέχη των δύο εταιρειών την περίοδο που αναπτύσσονταν τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα.

Οι εκδότες υποστηρίζουν ότι εκατομμύρια δημοσιογραφικά κείμενα αντλήθηκαν από το διαδίκτυο και βάσεις δεδομένων χωρίς άδεια και χωρίς πληρωμή, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για την εκπαίδευση προηγμένων συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η OpenAI και η Microsoft αντιτείνουν ότι η χρήση αυτή προστατεύεται από την αρχή της «εύλογης χρήσης» (fair use), επειδή, όπως υποστηρίζουν, τα άρθρα μετασχηματίζονται σε νέο έργο και τα προϊόντα AI δεν λειτουργούν ως υποκατάστατο του αρχικού δημοσιογραφικού περιεχομένου.

«Η μεγαλύτερη κλοπή εργασίας στην ανθρώπινη ιστορία;»

Ωστόσο, όπως αναφέρουν οι New York Times, από τα έγγραφα προκύπτει ότι στο εσωτερικό της Microsoft υπήρχε πολύ διαφορετικός προβληματισμός.

Σε εσωτερικό έγγραφο του 2023 γινόταν λόγος για τον κίνδυνο εκατομμύρια άνθρωποι να θεωρήσουν ότι τα μεγάλα μοντέλα «ρουφούν» τη δουλειά τους, σε μια «κλοπή πρωτοφανούς κλίμακας».

Στελέχη της εταιρείας συζητούσαν ακόμη το ενδεχόμενο να δημιουργηθεί ένας «φαύλος κύκλος», στον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη θα υπονόμευε τη δημοσιογραφία από την οποία αντλεί υλικό και, τελικά, θα έπληττε και την ποιότητα των ίδιων των γλωσσικών μοντέλων.

Ο Μπρεντ Χεχτ, διευθυντής εφαρμοσμένης επιστήμης της Microsoft, είχε γράψει ότι τα μεγάλα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης κινδυνεύουν να γίνουν «ένα προϊόν που καταστρέφει την ίδια την αλυσίδα εφοδιασμού του».

Η Microsoft απάντησε ότι οι συγκεκριμένες απόψεις δεν αντιπροσώπευαν την επίσημη θέση της εταιρείας και ότι ο Χεχτ είχε προσληφθεί μεταξύ άλλων για να παρουσιάζει διαφορετικές και ασύμμετρες οπτικές.

OpenAI: «Υπαρξιακή απειλή» για τους εκδότες

Παρόμοιες ανησυχίες καταγράφονται και μέσα στην OpenAI.

Τον Ιούνιο του 2023, ο Νικ Τέρλι, επικεφαλής της ομάδας ανάπτυξης του ChatGPT, είχε γράψει σε εσωτερικό σημείωμα ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη αποτελεί «υπαρξιακή απειλή» για τους εκδότες.

Τον Φεβρουάριο του 2024 σημείωνε επίσης ότι, όσο βελτιώνονται τα προϊόντα ΑΙ, τόσο περισσότερο θα λειτουργούν ως υποκατάστατα άλλων πηγών περιεχομένου.

Ακόμη νωρίτερα, το 2020, ο τότε διευθυντής πολιτικής της OpenAI Τζακ Κλαρκ, ο οποίος αργότερα αποχώρησε και συνίδρυσε την Anthropic, είχε προειδοποιήσει τον Γκρεγκ Μπρόκμαν και τον Σαμ Άλτμαν ότι τα συστήματα που δημιουργούσε η εταιρεία θα μπορούσαν να υποκαταστήσουν την εργασία ανθρώπων που παράγουν τον πολιτισμό και το περιεχόμενο της κοινωνίας.

Το πρόβλημα με τα links: «Οι χρήστες δεν θα κάνουν κλικ»

Στα έγγραφα περιλαμβάνονται και ενδείξεις ότι ήδη μέσα στην OpenAI υπήρχε προβληματισμός για το κατά πόσο το ChatGPT θα οδηγεί τους χρήστες πίσω στις αρχικές δημοσιογραφικές πηγές.

Τον Φεβρουάριο του 2023, μηχανικός λογισμικού της εταιρείας έγραφε προς συναδέλφους του ότι, όσο εμφανείς κι αν γίνουν οι σύνδεσμοι προς τα άρθρα, οι χρήστες πιθανότατα δεν θα τους ακολουθούν.

Ο Νικ Τέρλι είχε διατυπώσει ακόμη πιο ξεκάθαρα τη θέση ότι τα προϊόντα Τεχνητής Νοημοσύνης είναι σε μεγάλο βαθμό υποκατάστατα των αρχικών πηγών.

Η αναφορά σε «hack» για το paywall των New York Times

Ένα από τα πλέον επίμαχα σημεία των αποσφραγισμένων εγγράφων αφορά τους ισχυρισμούς των εκδοτών ότι η OpenAI χρησιμοποίησε εργαλεία για να παρακάμπτει συστήματα συνδρομητικής πρόσβασης.

Σε μήνυμα που περιλαμβάνεται στη δικογραφία, εργαζόμενος ενημέρωσε τον πρόεδρο της OpenAI, Γκρεγκ Μπρόκμαν, ότι αναπτύσσεται «hack» για την παράκαμψη του paywall των «New York Times», με εκείνον να απαντά «α, ωραία».

Το περιστατικό περιλαμβάνεται στα στοιχεία που επικαλούνται οι εκδότες για να στηρίξουν τον ισχυρισμό ότι προστατευμένο περιεχόμενο χρησιμοποιήθηκε χωρίς προηγούμενη άδεια.

Η θέση της Microsoft

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά και η κατάθεση του διευθύνοντος συμβούλου της Microsoft, Σάτια Ναντέλα.

Ο Ναντέλα δήλωσε ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο βρίσκεται πίσω από paywall θα πρέπει να χρησιμοποιείται κατόπιν άδειας από όποιον θέλει να το αξιοποιήσει.

Πρόσθεσε ότι, εάν είχε ενημερωθεί πως η OpenAI είχε συλλέξει και χρησιμοποιήσει για εκπαίδευση υλικό πίσω από paywall, θα είχε ασκήσει το δικαίωμα της Microsoft να ζητήσει την επανεκπαίδευση των μοντέλων.

Η Microsoft υποστήριξε αργότερα ότι οι δηλώσεις του αφορούσαν γενικές αρχές και τις αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι βρίσκουν και καταναλώνουν πληροφορίες.

Η αγωγή των New York Times και άλλων 11 εκδοτών

Η υπόθεση ξεκίνησε στα τέλη του 2023, όταν οι «New York Times» προσέφυγαν κατά της OpenAI και της Microsoft. Έκτοτε, άλλοι 11 εκδότες έχουν ενταχθεί στη δικαστική διεκδίκηση.

Την υπόθεση εξετάζει ο δικαστής Σίντνεϊ Χ. Στάιν στο Ομοσπονδιακό Περιφερειακό Δικαστήριο της Νότιας Περιφέρειας της Νέας Υόρκης, ο οποίος εξετάζει αιτήματα για έκδοση απόφασης χωρίς πλήρη δίκη.

Καθώς η διαδικασία προχωρά, νέα έγγραφα αποσφραγίζονται σταδιακά και αποκαλύπτουν περισσότερες λεπτομέρειες για το τι γνώριζαν και τι συζητούσαν οι εμπλεκόμενες εταιρείες.

Ο δικηγόρος Στίβεν Λίμπερμαν, που εκπροσωπεί τη «New York Daily News» και άλλες επτά εφημερίδες, υποστήριξε ότι πλέον είναι ορατό τι πίστευαν πραγματικά η OpenAI και η Microsoft για τη δικαιοσύνη των πρακτικών τους.

Η μάχη για το μέλλον της ενημέρωσης

Στον πυρήνα της υπόθεσης βρίσκεται πλέον ένα ζήτημα πολύ μεγαλύτερο από μία απλή διαφωνία για τα πνευματικά δικαιώματα: εάν τα συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης μπορούν να εκπαιδεύονται πάνω σε δημοσιογραφικό περιεχόμενο χωρίς αμοιβή και, ταυτόχρονα, να εξελίσσονται σε προϊόντα που μειώνουν την ανάγκη των χρηστών να επισκέπτονται τις ίδιες τις ειδησεογραφικές ιστοσελίδες.

Αυτό ακριβώς είναι το ερώτημα που καλείται να απαντήσει η δικαστική σύγκρουση των εκδοτών με την OpenAI και τη Microsoft.

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