Τα γκάλοπ έφεραν… νέα μέτρα, η κάλυψη Μητσοτάκη σε Μαρινάκη, η φυγή της Ρόζας, η έλλειψη μνήμης για Κασιδιάρη και τι συμβαίνει με τις Μαρίες της Ελπίδας

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Οι μέτριες δημοσκοπικές επιδόσεις της κυβέρνησης μετά τη ΔΕΘ, αλλά και το βαρύ ενεργειακό… φθινόπωρο ασφαλώς, ήταν αυτά που οδήγησαν τον πρωθυπουργό να ανακοινώσει νέα μέτρα για καύσιμα, ρεύμα κ.λπ.

Αν μη τι άλλο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέδειξε αντανακλαστικά. Αναποφάσιστοι εσείς και «τσιγκούνηδες» στα ποσοστά; Νέα μέτρα ενίσχυσης και επιδόματα εκείνος.

Ωραία θα πάει αυτή η χρονιά, αν πάει έτσι.

Υπό την έννοια ότι μία κυβέρνηση που καταλαβαίνει πλέον ότι η κοινωνία είναι στα όριά της και δεν έχει αντοχές – ούτε ανοχές, μήτε… ενοχές – θα καταβάλει πιο σοβαρές, σε σχέση με το παρελθόν, προσπάθειες να αντιμετωπίσει τα προβλήματα. Όχι να τα ωραιοποιήσει ή να τα εξωραΐσει, αλλά να τα περιορίσει πραγματικά.

Κάτω από τις ευρωεκλογές μόνιμα

Εδώ που τα λέμε, οι δημοσκοπήσεις το βαράνε το καμπανάκι εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αν εξαιρέσουμε την καχεκτική παρουσία της αντιπολίτευσης, για την οποία δικαιούται να επιχαίρει, η κυβέρνηση – καθότι έχει μεγάλη σημασία η σύγκριση – δεν έχει κάτι άλλο πραγματικά θετικό να δει στα γκάλοπ.

Αν δεν κάνω λάθος – και μάλλον δεν κάνω – ούτε μία (αριθμός 1) δημοσκόπηση μετά τις ευρωεκλογές δεν της δίνει πάνω από 28% στην πρόθεση ψήφου.

Καμία έρευνα δηλαδή δεν «διαβεβαιώνει», ας το πούμε έτσι, ότι η ΝΔ θα κινηθεί πάνω από το ποσοστό των ευρωεκλογών.

Η εκτίμηση ψήφου προφανώς και λαμβάνεται υπόψη, αλλά δεν είναι τίποτα περισσότερο από μία εκτίμηση – η οποία εκτιμάται αναλόγως κάθε φορά – και όπως κάθε εκτίμηση μπορεί να πέσει έξω.

Μάλιστα, η πρόθεση ψήφου για τη ΝΔ είναι κάποιες φορές απελπιστικά χαμηλά, όπως στο 23,8% που βρήκε η MRB. Όσο ήταν δηλαδή και τον Ιούλιο – ούτε ένας δεν άλλαξε άποψη προς το χειρότερο ή το καλύτερο για τη ΝΔ κι ας μεσολάβησε η ΔΕΘ!

Η ανοιχτή ψαλίδα και το ανθεκτικό ΠΑΣΟΚ

Από την άλλη, αν δούμε τη μέση εικόνα που δίνουν οι τελευταίες μετρήσεις, η ΕΛΑΣ σαν να βάλτωσε στο όριο του 17%, ενώ το ΠΑΣΟΚ «τσίμπησε» από μισή έως μιάμιση μονάδα, κινούμενο στη ζώνη του 12% – από 11,5% έως 12,4%.

Η διαφορά παραμένει ευκρινής, αλλά σε σχέση με τον Ιούλιο το ΠΑΣΟΚ δείχνει σημάδια ανθεκτικότητας και μίας κάποιας επανασυσπείρωσης δυνάμεων που κλονίστηκαν μόλις εμφανίστηκε ο Αλέξης Τσίπρας και ήταν στα πάνω της η Μαρία Καρυστιανού.

Πάντως, να πέσει ο Τσίπρας δύσκολο. Για να ανοίξει η διεκδίκηση της δεύτερης θέσης πρέπει να ανέβει ο Ανδρουλάκης.

Συμφωνίες για Σαμαρά

Όλο αυτό το σκηνικό λοιπόν, που μοιάζει σαν… παγωμένη εικόνα, μπορεί να το επηρεάσει μόνο ο Αντώνης Σαμαράς, κατά τα φαινόμενα. Το πόσο και σε βάρος ποιων θα φανεί μόνο όταν προχωρήσει στην ίδρυση κόμματος. Πάντως και εδώ, κατά έναν περίεργο ή μη περίεργο τρόπο, σχεδόν όλες οι δημοσκοπήσεις συμφωνούν – μόνο στην Όπερα της Βιέννης πρέπει να έχουμε περισσότερες… συμφωνίες: Κινείται στο 12% δυνητικής ψήφου.

Ακροβασίες με Κασιδιάρη

Στο μεταξύ, ακούω κάτι περίεργα ότι ένα κόμμα Κασιδιάρη θα κόψει, λέει, από τον Αντώνη Σαμαρά. Και μάλιστα, κάποιοι σκέφτονται ότι επειδή αυτό μοιάζει βολικό για τη ΝΔ, ίσως δεν μπουν και ανυπέρβλητα εμπόδια για την κάθοδο του Κασιδιάρη στις εκλογές.

Κατ’ αρχάς, Σαμαράς και Κασιδιάρης δεν διεκδικούν το ίδιο κοινό. Άλλο υπερσυντηρητικός δεξιός και άλλο ακροδεξιός τύπου φιλοναζί. Αλλά πέρα από αυτό, μάλλον ξεχνούν ότι ο Σαμαράς έβαλε τον Κασιδιάρη φυλακή. Το να υπάρχουν άνθρωποι που προσπερνούν αυτό το γεγονός και έχουν δίλημμα ανάμεσα στους δύο, είναι υπόθεση εργασίας σαν τη χαμένη Ατλαντίδα. Πολλοί υποψιάζονται ότι κάπου υπάρχει, αλλά κανένας δεν την έχει βρει.

Ως προς την άποψη που λέει για έκπτωση στην εφαρμογή του νόμου για να εξυπηρετηθεί μέσω ενός καταδικασμένου εγκληματία η ΝΔ, προσβάλλει πρωτίστως τη ΝΔ. Αυτά…

Ο φόβος και η φυγή της Ρόζας

Η κίνηση της Ρόζας Βρεττού να αποχωρήσει από το ΠΑΣΟΚ ήταν μάλλον αναμενόμενη εδώ και καιρό.

Η πρώην βουλευτής, υποψήφια ευρωβουλευτής το 2024 και επί δεκαετίες δραστήριο κομματικό στέλεχος – και πετυχημένη γιατρός – είχε απογοητευτεί πλήρως από την κατάσταση στο Κίνημα. Τα λέει στην επιστολή της με τρόπο που δύσκολα απαντώνται επί της ουσίας.

Προφανώς δεν αποστρατεύεται. Η κατεύθυνσή της είναι προς τα (κεντρο)αριστερά. Και επειδή κοιτάζει προς τα εκεί, δεν ήθελε να ξυπνήσει ένα πρωί και να δει ότι το ΠΑΣΟΚ, όπου η δεξιά πτέρυγα καθορίζει πράγματα, συγκυβερνά με τη ΝΔ.

Η σκέψη αυτή δεν είναι μόνο δική της. Το 36% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ, όπως έδειξε χθεσινό γκάλοπ, είναι υπέρ της συνεργασίας με τον Τσίπρα – με τον οποίο δεν θέλει κουβέντα η Χαριλάου.

Σημειωτέον, το 29% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ θέλει συνεργασία με τη ΝΔ. Λιγότεροι, αλλά πιο αποφασισμένοι σε στελεχιακό επίπεδο εκτιμώ.

Γιατί ο Μητσοτάκης κάλυψε πλήρως τον Μαρινάκη

Πλήρη κάλυψη στον Παύλο Μαρινάκη παρείχε το βράδυ της Πέμπτης στη συνέντευξή του στην ΕΡΤ ο πρωθυπουργός. Ίσως κάποιοι, όπως η Ντόρα Μπακογιάννη, που της φταίνε όλοι, να περίμεναν ότι ο Μητσοτάκης θα τον «αδειάσει», αλλά η φράση του «είναι ένας εξαιρετικός κυβερνητικός εκπρόσωπος», τους απογοήτευσε. Για όσους δεν καταλαβαίνουν τη σημασία των πραγμάτων, να σας πω μόνο τούτο: Το πιο δύσκολο πράγμα σε μία κυβέρνηση είναι να βρεθεί ένας εκπρόσωπος που να περνά το κυβερνητικό μήνυμα, να πείθει, να αντέχει την πίεση και να εκφράζει το σύνολο του σχήματος, κινούμενος πάντα στη γραμμή του πρωθυπουργού, εμπνέοντας εμπιστοσύνη.

Συνήθως οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι, για διάφορους λόγους, έχουν μικρό χρόνο παρουσίας στο πόστο. Το ρεκόρ του Παύλου με τα τριάμισι (κλείνει 4 στις εκλογές) χρόνια δεν είναι τυχαίο. Ας το ξανασκεφτούν όσοι έχουν κάτι άλλο στο νου τους για προσωπικές στρατηγικές.

Ένα φημολογούμενο «διαζύγιο» για τις δύο Μαρίες

Οι όχι και τόσο πυκνές πλέον δημόσιες εμφανίσεις της Μαρίας Καρυστιανού με τη Μαρία Γρατσία έχουν αναζωπυρώσει εσχάτως μία φημολογία περί πολιτικού διαζυγίου.

Δύσκολο να το πιστέψω. Η επιρροή της πιο έμπειρης στα πολιτικά Γρατσία στην άπειρη Καρυστιανού ήταν από τα πιο χαρακτηριστικά συστατικά στοιχεία στην Ελπίδα για τη Δημοκρατία.

Η δημοσκοπική πτώση, που εν πολλοίς αποδίδεται και στην περιχαράκωση του κόμματος στην «υπερ-δεξιά», ίσως να έχει βάλει σε σκέψεις την Καρυστιανού.

Αλλά φοβάμαι πως είναι αργά έτσι κι αλλιώς…

Η σημασία του MoU με την Amazon για το data center της ΔΕΗ

Με έναν από τους μεγαλύτερους, αν όχι τον μεγαλύτερο, παίκτη cloud services παγκοσμίως, την Amazon, θα αναπτύξει τελικά τη μεγάλη επένδυση του Data Center στον Άγιο Δημήτριο της Δυτικής Μακεδονίας η ΔΕΗ, μία εξέλιξη πολύ σημαντική, καθώς η συγκεκριμένη συνεργασία αποτελεί εχέγγυο για την επιτυχή έκβαση του project.

Κι αυτό καθώς η δημιουργία του συγκεκριμένου Data Center είναι σημείο «κλειδί» για το ευρύτερο επενδυτικό σχέδιο της ΔΕΗ στη Δυτική Μακεδονία, ύψους τουλάχιστον 6 δισ. ευρώ, που περιλαμβάνει περίπου 2.130 MW ΑΠΕ και 860 MW αποθήκευσης.

Δηλαδή, η δημιουργία του Data Center θα διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο στη δημιουργία ενός από τους μεγαλύτερους ενεργειακούς και ψηφιακούς κόμβους όχι μόνο στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, αλλά ακόμα ευρύτερα.

Γιατί γκρίνιαζαν οι χρηματιστές στη γιορτή για τα 150 χρόνια του χρηματιστηρίου

Με μία πολυτελή εορταστική εκδήλωση στο Domus στα Αστέρια Γλυφάδας γιόρτασε το Χρηματιστήριο Αθηνών (πλέον Euronext Athens) τα 150 χρόνια από την ίδρυσή του, με σύσσωμη την πολιτική και επιχειρηματική ηγεσία της χώρας να δίνει το «παρών». Πάντως, παρά το γενικότερο εορταστικό κλίμα, στα πηγαδάκια δεν έλειψαν οι γκρίνιες, κυρίως από χρηματιστές, οι οποίοι μάλλον δεν είναι και τόσο… χαρούμενοι από την εξαγορά του εγχώριου χρηματιστηρίου από τον Όμιλο Euronext. Αντικείμενο της γκρίνιας ήταν ότι θεωρούν αρκετές από τις νέες εισαγωγές εταιρειών «φούσκες» και ότι πολλές από αυτές αφορούν στους ίδιους και τους ίδιους επιχειρηματίες. Δηλαδή, πιστεύουν ότι δεν μπαίνει πραγματικό νέο «αίμα» στην εγχώρια κεφαλαιαγορά…

Στο Ελληνικό οι εισπράξεις αγγίζουν τα 2 δισ.

Τα νούμερα που βγαίνουν πλέον από το Ελληνικό αρχίζουν να αποκτούν άλλο μέγεθος. Η Lamda Development έχει εισπράξει περισσότερα από 1,8 δισ. ευρώ από πωλήσεις ακινήτων από την έναρξη του project μέχρι το τέλος Αυγούστου, ενώ μόνο στο πρώτο εξάμηνο του 2026 οι σχετικές εισπράξεις έφτασαν τα 271 εκατ. ευρώ. Την ίδια στιγμή, οι επενδύσεις που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί κινούνται στα 1,3 δισ. ευρώ. Στην αγορά, πάντως, το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται στις κατοικίες. Παρακολουθούν στενά την εξέλιξη των malls, τις μαρίνες, αλλά και το deal με την ION, καθώς όσο προχωρούν οι υποδομές τόσο αλλάζει και η εμπορική εικόνα του έργου. Το Ελληνικό περνά πλέον από τις μακέτες στα μεγάλα οικονομικά μεγέθη.

Αλλάζει χέρια ένα ιστορικό όνομα στα yachts

Ένα ακόμη deal βρίσκεται στα σκαριά, αυτή τη φορά στον χώρο του yachting. Η Nomad Yachting της οικογένειας Βασιλόπουλου και η Vernicos Yachts έχουν υπογράψει αρχική συμφωνία, με στόχο την εξαγορά του 100% της δεύτερης. Η συμφωνία, εφόσον ολοκληρωθεί, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η Vernicos αποτελεί ένα από τα γνωστότερα ονόματα της ελληνικής αγοράς σκαφών αναψυχής, με παρουσία δεκαετιών.

Για τη Nomad, η κίνηση σημαίνει σημαντική ενίσχυση του αποτυπώματός της σε έναν κλάδο που ακολουθεί την ανοδική πορεία του ελληνικού τουρισμού υψηλών εισοδημάτων. Το ενδιαφέρον είναι ότι η κινητικότητα στο yachting μεγαλώνει σταθερά, καθώς όλο και περισσότεροι επενδυτές βλέπουν περιθώρια συγκέντρωσης σε μια αγορά που παραμένει αρκετά κατακερματισμένη.

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