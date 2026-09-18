Typhoon Project: 25,8 εκατ. απορρίμματα απομακρύνθηκαν από σχεδόν 5.000 δυσπρόσιτες ελληνικές παραλίες σε επτά χρόνια

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Περισσότερα από 25,8 εκατ. απορρίμματα, συνολικού βάρους άνω των 1,1 εκατ. κιλών, έχουν απομακρυνθεί μέσα σε επτά χρόνια από σχεδόν 5.000 δυσπρόσιτες ελληνικές παραλίες μέσω του Typhoon Project του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης.

Το πρόγραμμα, που ξεκίνησε το 2019 και βρίσκεται πλέον στον δεύτερο κύκλο καθαρισμών, επιχειρεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους σε δυσπρόσιτες και απρόσιτες ακτές, συνδυάζοντας την απομάκρυνση απορριμμάτων με επιστημονική έρευνα και συστηματική συλλογή δεδομένων.

Το μέγεθος της παρέμβασης αποτυπώνεται και στον συνολικό όγκο των απορριμμάτων που έχουν συγκεντρωθεί, ο οποίος αντιστοιχεί σε 1.638 κοντέινερ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αποτελέσματα από τις ακτές στις οποίες πραγματοποιούνται επαναλαμβανόμενες παρεμβάσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία του προγράμματος, στις παραλίες που επισκέπτεται εκ νέου το Typhoon Project καταγράφεται κατά μέσο όρο βελτίωση 80%, στοιχείο που αναδεικνύει τη σημασία της συστηματικής και όχι αποσπασματικής παρέμβασης.

Παράλληλα, μέσα από την καταγραφή των ευρημάτων έχει δημιουργηθεί, σύμφωνα με το Ίδρυμα, η μεγαλύτερη βάση δεδομένων παράκτιων απορριμμάτων στη Μεσόγειο. Τα στοιχεία αξιοποιούνται για επιστημονική έρευνα αλλά και για την καλύτερη αποτύπωση των πηγών και των χαρακτηριστικών της θαλάσσιας ρύπανσης.

Ένα από τα βασικά προβλήματα που αναδεικνύονται είναι η παρουσία πλαστικών, τα οποία με την πάροδο του χρόνου διασπώνται σε μικρότερα κομμάτια, καθιστώντας δυσκολότερο τον εντοπισμό και την απομάκρυνσή τους.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν επίσης πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα, τοπικές κοινωνίες και άλλοι φορείς, με στόχο τα δεδομένα που συγκεντρώνονται στο πεδίο να χρησιμοποιούνται για νέες εφαρμογές και παρεμβάσεις.

Μετά από επτά χρόνια λειτουργίας, το Typhoon Project επεκτείνει πλέον τη δραστηριότητά του πέρα από τους καθαρισμούς, συνδέοντας τη συλλογή δεδομένων με δράσεις έρευνας, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και πρόληψης της παράκτιας ρύπανσης.

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