Aktor: Εξαγοράζει 51% χαρτοφυλακίου έργων ΑΠΕ από ΔΕΠΑ Εμπορίας

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Η «AKTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» (εφεξής η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών για τα ακόλουθα:

H «AKTOR ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», 100% θυγατρική της Εταιρείας (η «Αγοράστρια») υπέγραψε σήμερα δεσμευτικό μνημόνιο κατανόησης («Memorandum of Understanding») με τη ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία («ΔΕΠΑ» και από κοινού Αγοράστρια και ΔΕΠΑ ως «τα Μέρη») αναφορικά με τη σκοπούμενη απόκτηση από την Αγοράστρια ποσοστού 51% χαρτοφυλακίου έργων τα οποία αναπτύσσονται μέσω εταιρειών κατόχων αυτών που περιλαμβάνουν («Χαρτοφυλάκιο»):

(α) υβριδικά έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας , συνδυάζοντας φωτοβολταϊκούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 221,1 MW με συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας σε συσσωρευτές, με μέγιστη ισχύ έγχυσης 221,1 MW, για τα οποία έχουν ληφθεί Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων και έχουν υποβληθεί αιτήσεις για τη χορήγηση Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης όσον αφορά τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς παραγωγής («Ομάδα Α» του Χαρτοφυλακίου), και

, συνδυάζοντας φωτοβολταϊκούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 221,1 MW με συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας σε συσσωρευτές, με μέγιστη ισχύ έγχυσης 221,1 MW, για τα οποία έχουν ληφθεί Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων και έχουν υποβληθεί αιτήσεις για τη χορήγηση Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης όσον αφορά τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς παραγωγής («Ομάδα Α» του Χαρτοφυλακίου), και (β) αυτοτελή έργα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με συσσωρευτές, με συνολική μέγιστη ισχύ έγχυσης 250 MW στην Ελλάδα, για τα οποία έχουν ληφθεί Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων/Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις («Ομάδα Β» του Χαρτοφυλακίου), ενώ το υπόλοιπο 49% του Χαρτοφυλακίου θα το διατηρήσει η ΔΕΠΑ, και με σκοπό την από κοινού μεταξύ των Μερών ανάπτυξη του Χαρτοφυλακίου.

Η υπογραφή των οριστικών συμφωνιών μεταβίβασης του ως άνω ποσοστού των εταιρειών οι οποίες αναπτύσσουν τα έργα του Χαρτοφυλακίου και η εν συνεχεία ολοκλήρωση της Συναλλαγής τελεί υπό τις συνήθεις αιρέσεις για τέτοιου είδους συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν εγκρίσεων και συναινέσεων τρίτων προσώπων και Αρχών και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του δ΄ τριμήνου του 2026, ενώ η περαιτέρω ανάπτυξη και υλοποίηση των έργων του Χαρτοφυλακίου εξαρτάται από την εξασφάλιση των απαιτούμενων όρων σύνδεσης και την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων αδειοδοτικών διαδικασιών.

Εφόσον εξασφαλιστούν όροι σύνδεσης για το σύνολο των έργων του Χαρτοφυλακίου, με την πλήρη ανάπτυξη και κατασκευή τους το συνολικό ύψος της επένδυσης για το 100% του Χαρτοφυλακίου εκτιμάται συνολικά σε περίπου 370 εκατ. ευρώ, το οποίο προβλέπεται να καλυφθεί από συνδυασμό ιδίων κεφαλαίων και χρηματοδότησης. Ο χρόνος υλοποίησης της επένδυσης εκτιμάται περί τους 18-24 μήνες μετά την εξασφάλιση των όρων σύνδεσης.

Η ως άνω Συναλλαγή εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του αναπτυξιακού σχεδιασμού της Εταιρείας στον τομέα ενέργειας όπως έχει γνωστοποιηθεί στο επενδυτικό κοινό, και αναμένεται να συμβάλει στην επίτευξη των εθνικών στόχων για την ενεργειακή μετάβαση.

Η Εταιρεία θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για κάθε εξέλιξη που δημιουργεί υποχρέωση δημοσιοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 17 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

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