Οι εξαγωγές ενέργειας «φεσώνουν» με 1 δισ. ευρώ τους λογαριασμούς ρεύματος στην Ελλάδα

Takeaways by to pontiki AI Η ελληνική κυβέρνηση προβάλλει τη μετατροπή της χώρας σε καθαρό εξαγωγέα ενέργειας ως ιστορική επιτυχία, η οποία αποδίδεται στην ταχεία ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και την απεξάρτηση από τον λιγνίτη.

Ωστόσο, ανάλυση του TheGreenTank υποδεικνύει ότι η εξαγωγική δραστηριότητα επιβαρύνει οικονομικά τους εγχώριους καταναλωτές, καθώς μέρος της ενέργειας προέρχεται από μονάδες ορυκτού αερίου.

Η συγκεκριμένη παραγωγή από ορυκτό αέριο αύξησε τη χονδρική τιμή ρεύματος, επιβαρύνοντας τους καταναλωτές με επιπλέον 914,4 εκατομμύρια ευρώ για το διάστημα μεταξύ Ιανουαρίου 2024 και Ιουνίου 2026.

Παράλληλα, η χρήση αερίου για εξαγωγές προκάλεσε επιπλέον εκπομπές 2,6 εκατομμυρίων τόνων διοξειδίου του άνθρακα, υπονομεύοντας τις προσπάθειες απανθρακοποίησης του συστήματος.

Οι ερευνητές καταλήγουν ότι η στρατηγική επέκτασης μονάδων αερίου με εξαγωγικό προσανατολισμό στερείται οικονομικής και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας.

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Ανάλυση του TheGreenTank αποκαλύπτει ότι πίσω από τους κυβερνητικούς πανηγυρισμούς υπάρχει ένας σκοτεινός παράγοντας καθώς η μετατροπή της χώρας σε καθαρό εξαγωγέα ενέργειας επιβαρύνει την τιμή που πληρώνουν στον λογαριασμό ρεύματος οι καταναλωτές στην Ελλάδα.

Η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ περηφανεύεται καθώς η χώρα τα τελευταία δύο χρόνια έχει εξελιχθεί σε καθαρό εξαγωγέα ενέργειας, χαρακτηρίζοντας αυτή την εξέλιξη ιστορικό ορόσημο.

Και η αλήθεια είναι ότι η χώρα πέρασε από το καθεστώς των μόνιμων εισαγωγών ενέργειας σε ένα εμπορικό πλεόνασμα που πλησιάζει το 1 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, η επιτυχία αυτή αποδίδεται στην ταχεία απεξάρτηση από τον λιγνίτη και στην αλματώδη διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), με την εγκατεστημένη ισχύ να ξεπερνά πλέον τα 18 GW (Γιγαβάτ).

Μόνο που αυτή είναι η μια όψη του νομίσματος. Γιατί επί τους ουσίας οι καταναλωτές στην Ελλάδα έχουν χρυσοπληρώσει την μετάλλαξη της χώρας σε εξαγωγέα ηλεκτρικής ενέργειας.

Και αυτό γιατί η μετατροπή της χώρας σε καθαρό εξαγωγέα ενέργειας επιβάρυνε κατά 915 εκατομμύρια ευρώ τα χρήματα που πλήρωσαν όλοι οι καταναλωτές στην Ελλάδα για να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες,!

Τι αποκαλύπτει η έρευνα του TheGreenTank

Το TheGreenTank παρουσίασε έκθεση με τίτλο «Εξαγωγές ηλεκτρισμού από ορυκτό αέριο: το κόστος για την ελληνική αγορά και το κλίμα». Στην ανάλυσή του επισημαίνει ότι η αν και η μετάβαση της Ελλάδας σε καθαρό εξαγωγέα ηλεκτρικής ενέργεια εμφανίζεται ως αμιγώς θετική εξέλιξη καθώς το εμπορικό ισοζύγιο ηλεκτρικής ενέργειας εμφάνισε σωρευτικό όφελος 821.2 εκατ. ευρώ για το διάστημα Ιανουάριος 2024 – Ιούνιος 2026, υπάρχει ένας άκρως σημαντικός παράγοντας που πρέπει να μπει στη δημόσια συζήτηση.

«Η παρούσα ανάλυση δείχνει ότι το αποτέλεσμα αυτό δεν αποτυπώνει ούτε το οικονομικό κόστος για τους καταναλωτές στην Ελλάδα, ούτε το περιβαλλοντικό κόστος της εξαγωγικής δραστηριότητας», επισημαίνει το TheGreenTank και παράλληλα σημειώνει ότι «ένα θετικό εμπορικό ισοζύγιο δεν μπορεί, επομένως, να θεωρηθεί ως ο βασικός δείκτης επιτυχίας της εθνικής ενεργειακής πολιτικής — ακόμη κι αν στηρίζεται στο γεγονός ότι η ηλεκτρική ενέργεια στην Ελλάδα είναι φθηνότερη από αυτή των γειτονικών χωρών».

Από το 2024 —σημαντικά νωρίτερα από τις προβλέψεις του ΕΣΕΚ— φαντάζει εκ πρώτης όψεως ως αμιγώς θετική εξέλιξη: Η μετάβαση της Ελλάδας σε καθαρό εξαγωγέα ηλεκτρικής ενέργειας από το 2024 —σημαντικά νωρίτερα από τις προβλέψεις του ΕΣΕΚ— φαντάζει εκ πρώτης όψεως ως αμιγώς θετική εξέλιξη: το εμπορικό ισοζύγιο ηλεκτρικής ενέργειας εμφάνισε σωρευτικό όφελος € 821.2 εκατ. για το διάστημα Ιανουάριος 2024 – Ιούνιος 2026.

Το οικονομικό κόστος για τους καταναλωτές της Ελλάδας

Οι ερευνητές του TheGreenTank επισημαίνουν για να στηρίξουν τα συμπεράσματά τους ότι η επιπλέον οικονομική επιβάρυνση των καταναλωτών από τις εξαγωγές ρεύματος οφείλεται στο ότι σημαντικό μέρος τους προήλθε από μονάδες ορυκτού αερίου —6.56 TWh (Τεραβατώρες) σε 31 μήνες, που αντιστοιχεί στο 11.4% της συνολικής ηλεκτροπαραγωγής από αέριο.

«Παρότι η ενέργεια αυτή διοχετεύτηκε σε γειτονικές χώρες, οι μονάδες που την παρήγαγαν συμμετείχαν στην εγχώρια χονδρεμπορική αγορά (DAM) και επομένως επιβάρυναν την τιμή που πλήρωσαν όλοι οι καταναλωτές στην Ελλάδα για να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες», αποκαλύπτεται στην έκθεση.

Οι αναλυτές σύμφωνα με το μοντέλο που έτρεξαν εκτίμησαν ότι η πρόσθετη επιβάρυνση για τους καταναλωτές στην Ελλάδα από τις εξαγωγές ενέργειας ανήλθε σε 914.4 εκατ. ευρώ για το ίδιο διάστημα, δηλαδή, Ιανουάριος 2024 – Ιούνιος 2026.

Η κλιματική διάσταση

Στην οικονομική αυτή διάσταση προστίθεται και η κλιματική: η πρόσθετη παραγωγή από αέριο για εξαγωγές οδήγησε σε επιπλέον εκπομπές περίπου 2.6 εκατ. τόνων διοξειδίου του άνθρακα (CO2) «υπονομεύοντας έτσι την πρόοδο που έχει συντελεστεί στην απανθρακοποίηση του συστήματος ηλεκτροπαραγωγής μέσω της ανάπτυξης των ΑΠΕ».

Όπως σημειώνουν οι επιστήμονες του TheGreenTank, με επικεφαλής τον Νίκο Μάντζαρη, «το πρόβλημα δεν είναι οι εξαγωγές, αλλά η πηγή τους.

«Η οικονομική επιβάρυνση των καταναλωτών δεν είναι εγγενής στις εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας γενικά, αλλά αφορά μόνο το τμήμα τους που προέρχεται από μονάδες ορυκτού αερίου το οποίο πιέζει ανοδικά την τιμή της εγχώριας χονδρικής τιμής επιβαρύνοντας το κόστος κάλυψης της εγχώριας ζήτησης», εξηγούν οι επιστήμονες.

Οι επιστήμονες έτρεχαν και ένα υποθετικό σενάριο για να καταδείξουν με πώς και γιατί οι καταναλωτές στην Ελλάδα σήμερα χρυσοπληρώνουν την εξαγωγική επιτυχία ενέργειας της χώρας.

Όπως εξηγούν αν η εξαγόμενη ενέργεια από αέριο μπορούσε να υποκατασταθεί από ισόποση παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ, η τιμή της χονδρικής αγοράς ενέργειας της επόμενης μέρας (DAM) «θα έπεφτε σημαντικά, οδηγώντας σε όφελος €1.065 δισεκ. για τους καταναλωτές. Επιπλέον, το εμπορικό ισοζύγιο θα παρέμενε ισχυρά θετικό, στα € 605.4 εκατ. προς όφελος των παραγωγών».

Τα ευρήματα αυτά, σημειώνεται στην ανάλυση, οδηγούν σε ένα βασικό συμπέρασμα πολιτικής: η στρατηγική διαρκούς επέκτασης της εγκατεστημένης ισχύος μονάδων αερίου με εξαγωγικό προσανατολισμό – στο όνομα της ενίσχυσης του ρόλου της Ελλάδας ως πυλώνα περιφερειακής ενεργειακής ασφάλειας στη νοτιοανατολική Ευρώπη – δεν είναι βιώσιμη, ούτε οικονομικά ούτε περιβαλλοντικά.

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