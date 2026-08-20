ΥΠΕΝ: Διακοπή ρεύματος και μπλόκο στην αλλαγή παρόχου για τους κακοπληρωτές

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Η ρύθμιση του ΥΠΕΝ προβλέπει τη θέσπιση συστήματος επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών για τους λογαριασμούς ρεύματος και δίνει το δικαίωμα στους παρόχους ρεύματος να ενημερώνουν τον ΔΕΔΔΗΕ για όσους χρωστούν προκειμένου να μπλοκάρεται η δυνατότητα αλλαγής εταιρείας.

Στην ανακοίνωση του ΥΠΕΝ για την υπογραφή της σχετικής υπουργικής απόφασης από τον Σταύρο Παπασταύρου, αναφέρεται ότι η ρύθμιση κρίθηκε αναγκαία καθώς «οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας ανέρχονταν σε περίπου 3 δισ. ευρώ. Σημαντικό μέρος τους οφείλεται στο φαινόμενο του “ενεργειακού τουρισμού”, κατά το οποίο καταναλωτές με ανεξόφλητες οφειλές μετακινούνται διαδοχικά από έναν προμηθευτή σε άλλον, εκμεταλλευόμενοι τις αδυναμίες του ισχύοντος πλαισίου».

Στην ανακοίνωση του ΥΠΕΝ αναφέρεται ότι ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάζει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του, με πληρωμή ή διακανονισμό, εφόσον έχει επισημανθεί τρεις φορές στο σύστημα. Όμως, το ΥΠΕΝ δεν έδωσε στη δημοσιότητα την υπουργική απόφαση για να δούμε τις λεπτομέρειες της ρύθμισης.

Έτσι μέχρι αυτή τη στιγμή καθώς η υπουργική απόφαση δεν έχει δημοσιευτεί σε ΦΕΚ, δεν είναι γνωστά τα εξής:

1] Εάν οι 3 επισημάνσεις, αφορούν 3 απλήρωτους λογαριασμούς

2] Εάν υπάρχει κατηγοριοποίηση της οικονομικής οφειλής. Εάν δηλαδή, αντιμετωπίζεται το ίδιο όποιος χρωστά 150 ευρώ και όποιος χρωστά 6.000 ευρώ.

3] Εάν οι επισημάνσεις οδηγούν ταυτόχρονα όχι μόνο σε αδυναμία αλλαγής παρόχου αλλά και σε κόψιμο της παροχής ρεύματος.

4] Εάν οι 3 επισημάνσεις θα πρέπει να γίνουν από 3 διαφορετικούς παρόχους ή και από έναν.

Εν αναμονή του κειμένου της υπουργικής απόφασης να σημειώσουμε ότι πληροφορίες που είχαν δει το φως της δημοσιότητας ανέφεραν τα εξής για την τότε σχεδιαζόμενη ρύθμιση:

1] Μετά από δύο ανεξόφλητους λογαριασμούς ρεύματος, ο προμηθευτής ενέργειας θα ενημερώνει εντός 5 ημερών τον καταναλωτή και θα προτείνει διακανονισμό σε δόσεις, τον οποίο ο καταναλωτής έχει πέντε ημέρες προθεσμία να αποδεχθεί ή όχι.

2] Εάν δεν αποδεχθεί την πρόταση ή αθετήσει τη ρύθμιση, ο σημερινός προμηθευτής θα καταχωρίσει στο πληροφοριακό σύστημα του ΔΕΔΔΗΕ εντολή επισήμανσης του πελάτη ως υπερήμερου και θα υποβάλλει εντολή απενεργοποίησης του μετρητή.

3] Εάν μέσα σε δέκα ημέρες από την ενημέρωση για το κόψιμο του ρεύματος δεν πληρώσει ή δεν διακανονίσει την οφειλή, η εταιρεία θα μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση και να δηλώσει παύση εκπροσώπησης της παροχής.

Τι είχε αποφασίσει το ΣτΕ

Με τον τρόπο αυτό το ΥΠΕΝ επιχειρεί να ξεπεράσει την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας το οποίο τον Σεπτέμβριο του 2020 είχε κρίνει ότι δεν μπορεί να υπάρχει γενικό και απόλυτο μπλόκο στην αλλαγή παρόχου μόνο και μόνο επειδή ο καταναλωτής χρωστά στον προηγούμενο πάροχο.

Το σκεπτικό του ΣτΕ ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον καθώς δέχθηκε ότι το μέτρο υπηρετούσε θεμιτό σκοπό, δηλαδή, τον περιορισμό των ληξιπρόθεσμων οφειλών, αλλά έκρινε ότι δεν ήταν αναγκαίο ούτε αναλογικό. Και αυτό γιατί εφαρμοζόταν οριζόντια χωρίς διάκριση ανάλογα με το ύψος της οφειλής ή την περίπτωση του καταναλωτή. Δηλαδή, η απαγόρευση αλλαγής παρόχου επιβαλλόταν είτε κάποιος χρωστούσε 150 ευρώ είτε 6.000 ενώ δεν ελάμβανε υπόψη κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια για τους πολίτες.

Να σημειωθεί ότι η υπουργική απόφαση ελήφθη κατόπιν της σύμφωνης γνώμης της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) και δημόσιας διαβούλευσης.

Διαβάστε επίσης:

Νέο Χωροταξικό για τις ΑΠΕ: Όλος ο κατάλογος με τις 466 περιοχές που επιτρέπεται η εγκατάσταση αιολικών

Κρας τεστ: Η ένδεια της Ελλάδας στην αποθήκευση ενέργειας και το success story της Βουλγαρίας

ΕΛΕΤΑΕΝ με αφορμή τη φωτιά στη Βοιωτία: Επικροτεί τον έλεγχο ασφάλειας των αιολικών πάρκων, επικρίνει τις θεωρίες συνωμοσίας