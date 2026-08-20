Κρας τεστ: Η ένδεια της Ελλάδας στην αποθήκευση ενέργειας και το success story της Βουλγαρίας

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Η γειτονική χώρα μέσα σε 18 μήνες έγινε η «μπαταρία» των Βαλκανίων και «σώζει» την τιμή του ρεύματος στην Ελλάδα, την ίδια στιγμή που η χώρα μας με πολιτική επιλογή είναι ουραγός στην εγκατάσταση μπαταριών.

Το ερώτημα είναι, τι έκανε η Βουλγαρία και τι έκανε και δεν έκανε η Ελλάδα. Πώς φτάσαμε να βιώνουμε στην τσέπη μας τα εξής παράλογα:

1] Η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ με συνεχείς δηλώσεις να αποθεώνει τη μεγάλη διείσδυση των ΑΠΕ στη χώρα μας και την τεράστια συμβολή τους στη συγκράτηση της τιμής του ρεύματος, όταν την ίδια στιγμή ρεύμα από ΑΠΕ πηγαίνει στα «σκουπίδια» σε βάρος των πολιτών αλλά και των παραγωγών.

2] Η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ, δια του υφυπουργού Νίκου Τσάφου, να δηλώνει ότι ήταν πολιτική επιλογή η καθυστέρηση στην αποθήκευση ενέργειας γιατί περίμεναν να πέσουν οι τιμές των μπαταριών.

3] Η Βουλγαρία να αγοράζει ρεύμα από την Ελλάδα μπιρ παρά, όταν η παραγωγή από ΑΠΕ δεν μπορεί να απορροφηθεί στη χώρα μας, να το αποθηκεύει και στη συνέχεια να μας το πουλά πολύ πιο ακριβά όταν ο ήλιος δύει και τα φωτοβολταϊκά δεν έχουν παραγωγή.

4] Στα ελληνικά ΜΜΕ, να κυριαρχούν τίτλοι όπως: «Οι μπαταρίες της Βουλγαρίας “σώζουν” την ελληνική αγορά από τιμές 340 ευρώ/MWh», «Βουλγαρική ασπίδα για τις τιμές ρεύματος στην Ελλάδα», «Ευελιξία στο ελληνικό σύστημα από τις μπαταρίες στη Βουλγαρία».

Πάμε να δούμε πώς η Βουλγαρία κατάφερε μέσα σε δύο χρόνια να έχει εγκατεστημένη ισχύ μπαταριών 5,4 GW (Γιγαβάτ) ενώ έχει εγκατεστημένη ισχύ μονάδων ΑΠΕ 9,4 GW (Γιγαβάτ) ενώ η Ελλάδα έχει, μόλις, 630 MW (Μεγαβάτ) αποθήκευση ενώ έχει διπλάσιες ΑΠΕ, με την εγκατεστημένη ισχύ στο ηλεκτρικό σύστημα της χώρας να ανέρχεται σε 19 GW (Γιγαβάτ).

Τι (δεν) έκανε η Ελλάδα

Το θέμα της αποθήκευσης ενέργειας άρχισε να κινείται το 2023. Τρία χρόνια μετά, οι πρώτες μπαταρίες μπήκαν στο σύστημα μόλις την 1η Απριλίου 2026.

Σύμφωνα με τον ΑΔΜΗΕ στη χώρα μας λειτουργούν 530 MW (Μεγαβάτ) μονάδων αποθήκευσης. Παράλληλα, 100 MW λειτουργούν στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ.

Σύμφωνα με την ανάλυση των δεδομένων λειτουργίας από το TheGreemTank, για το τρίμηνο Απριλίου–Ιουνίου η ενεργός ισχύ ήταν, περίπου, 210 MW έως το τέλος Ιουνίου, με ακόμη μία μονάδα 70 MW να κάνει την πρώτη της εμφάνιση στις 30 Ιουνίου.

Για τα έργα αυτά η άμεση επενδυτική ενίσχυση ανέρχεται περίπου σε 150 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, πέρα από τη δεκαετή λειτουργική στήριξη που προβλέπει το ελληνικό καθεστώς.

Ένα δεύτερο πρόγραμμα, το «Συστήματα Αποθήκευσης στις επιχειρήσεις», προκηρύχθηκε τον Δεκέμβριο του 2024, προέβλεπε συνολική χρηματοδότηση 153,74 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων για μικρές επιχειρήσεις 100 εκατ. ευρώ και μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις: 53,74 εκατ. ευρώ.

Το πρόγραμμα απεντάχθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης τον Ιούνιο του 2026 και πλέον το διαθέσιμο ποσό, σύμφωνα με τον ΣΥΦΩΕΛ, περιορίστηκε στα 27 εκατ. ευρώ εκ των οποίων 18 εκατ. ευρώ για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις και 9 εκατ. ευρώ για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις.

Την ίδια ώρα η εγκατεστημένη ισχύς μονάδων ΑΠΕ στο ηλεκτρικό σύστημα της χώρας ανέρχεται σε 19 GW (Γιγαβάτ) ενώ ε 13 GW επιπλέον έργων έχουν λάβει όρους σύνδεσης και -στη συντριπτική τους πλειονότητα- βρίσκονται υπό κατασκευή.

Συμπέρασμα: Η ισχύς των μπαταριών στην Ελλάδα αντιστοιχεί σήμερα, μόλις, στο 3,3% της εγκατεστημένης ισχύος ΑΠΕ.

Τι έκανε η Βουλγαρία

Η Βουλγαρία αποφάσισε το 2024, ένα χρόνο μετά την Ελλάδα, να επενδύσει μαζικά και γρήγορα στην αποθήκευση ενέργειας όταν διαπίστωσε ότι η μεγάλη διείσδυση των φωτοβολταϊκών άρχισε να δημιουργεί πλεονάσματα παραγωγής, μηδενικές ή αρνητικές τιμές και ανάγκη εξισορρόπησης του συστήματος.

Το βασικό εργαλείο ήταν το RESTORE του βουλγαρικού Ταμείου Ανάκαμψης. Στον πρώτο διαγωνισμό δεσμεύθηκαν περίπου 587,5 εκατ. ευρώ δημόσιας ενίσχυσης για 82 αυτόνομα έργα μπαταριών συνολικής ωφέλιμης χωρητικότητας 9.712,89 MWh (Μεγαβατώρες), παρότι ο αρχικός στόχος του προγράμματος ήταν μόλις 3.000 MWh.

Ακολούθησε το RESTORE 2, το οποίο ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2025 με την επιλογή 31 έργων, με δημόσια ενίσχυση περίπου 117 εκατ. ευρώ και χωρητικότητα άνω των 4.000 MWh.

Συνεπώς, στα δύο προγράμματα έχουν ήδη κατακυρωθεί περίπου 704,5 εκατ. ευρώ για περισσότερες από 13,7 GWh αποθήκευσης. Σήμερα στη Βουλγαρία η εγκατεστημένη ισχύς των μπαταριών είχε φτάσει τα 5,4 GW (Γιγαβάτ).

Η γειτονική χώρα σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία έως το τέλος Απριλίου 2026, έχει εγκατεστημένη ισχύ μονάδων ΑΠΕ9,4 GW (Γιγαβάτ) εκ των οποίων σχεδόν 7 GW φωτοβολταϊκά και αιολικά.

Συμπέρασμα: Η ισχύς των μπαταριών στη Βουλγαρία αντιστοιχεί στο 57,5% της εγκαταστημένης ισχύος ΑΠΕ.

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