Η Ισπανία αγνοεί την ΕΕ και ετοιμάζει επείγουσα μεταφορά 500 κοριτσιών από τη Θέουτα στην ηπειρωτική χώρα

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Η κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ σχεδιάζει την επείγουσα μεταφορά στην ηπειρωτική Ισπανία 500 κοριτσιών μεταναστών που έφτασαν στη Θέουτα, ενώ η ΕΕ υποστηρίζει την επιστροφή των ασυνόδευτων ανηλίκων στο Μαρόκο.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Νεολαίας και Παιδιών της Ισπανίας, βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες για την επείγουσα μεταφορά στην ηπειρωτική Ισπανία 500 κοριτσιών μεταναστών που έφτασαν στη Θέουτα κατά τη μαζική εισροή μεταναστών μεταξύ 30-31 Ιουλίου.

Πηγές στο υπουργείο εξηγούν ότι «αυτό το σχέδιο περιλαμβάνει το βασιλικό νομοθετικό διάταγμα που προβλέπει υποχρεωτική υποδοχή με βάση την αλληλεγγύη από όλες τις αυτόνομες κοινότητες ή οικογενειακή τοποθέτηση, καθώς και άλλους μηχανισμούς για την επιτάχυνση της υποδοχής».

Μεταξύ των επιλογών που εξετάζονται είναι μια οδός που θα επέτρεπε στις οργανώσεις προστασίας των παιδιών να διαχειρίζονται την υποδοχή και τη φροντίδα των πιο ευάλωτων περιπτώσεων, συμπεριλαμβανομένων των κοριτσιών, σε ειδικά διαμορφωμένες εγκαταστάσεις στην ηπειρωτική χώρα, χωρίς να χρειάζεται να μεταβιβαστεί η κηδεμονία στις αυτόνομες κοινότητες.

Αρκετές αυτόνομες κοινότητες έχουν ήδη δηλώσει ότι δεν θα δεχτούν ασυνόδευτους ανηλίκους που έφτασαν στο μαζικό πέρασμα της Θέουτα. Η κεντρική κυβέρνηση έχει επικρίνει αυτό που αποκαλεί έλλειψη «αλληλεγγύης» που επιδεικνύουν αυτές οι περιοχές. Από την πλευρά του, το Μαρόκο ζήτησε την περασμένη εβδομάδα από την ισπανική κυβέρνηση να επιστρέψει τους Μαροκινούς πολίτες που εξακολουθούν να παραμένουν στον θύλακα.

Προστασία των παιδιών

Η Elma Saiz, Υπουργός Ένταξης, Κοινωνικής Ασφάλισης και Μετανάστευσης, δήλωσε στον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα RNE ότι το ζήτημα αντιμετωπίζεται από τη Θέουτα σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδιών και τις αυτόνομες κοινότητες. Προτίμησε να μην δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά επέμεινε στην ανάγκη «προστασίας των συμφερόντων του παιδιού».

Η σοσιαλίστρια πολιτικός τόνισε ότι «πρόκειται για κορίτσια που είναι μόνα τους». Είπε ότι οι ανήλικες έχουν ομαδοποιηθεί σε ασφαλείς χώρους στη Θέουτα για την πρόληψη περιστατικών σεξουαλικής βίας, μετά από πολυάριθμους βιασμούς που αναφέρθηκαν τις τελευταίες ημέρες και οι οποίοι βρίσκονται ήδη στα χέρια των δικαστηρίων.

Η υπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης υπογράμμισε την ανάγκη σεβασμού του νόμου και δήλωσε ότι η κυβέρνηση έχει δώσει στη Θέουτα 25 εκατομμύρια ευρώ για να βοηθήσει στην αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης.

Η Εθνική Αστυνομία είχε εντοπίσει και παραδώσει στην κυβέρνηση της Θέουτα 2.168 ανήλικους μέχρι την Τρίτη 18 Αυγούστου.

Οι Βρυξέλλες υποστηρίζουν την επιστροφή όλων των μεταναστών στο Μαρόκο

Εν τω μεταξύ, η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει την επιστροφή ασυνόδευτων ανηλίκων από τη Θέουτα στην αφρικανική χώρα.

«Η προτεραιότητα τώρα είναι για τις ισπανικές και μαροκινές αρχές να διατηρήσουν την κατάσταση υπό έλεγχο και να εγγυηθούν την ταχεία επιστροφή όλων όσων παραμένουν παράτυπα στη Θέουτα», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μάρκους Λάμερτ, σε συνέντευξη Τύπου την Τρίτη.

Ο Λάμερτ τόνισε ότι οι επιστροφές καλύπτονται από το δίκαιο της ΕΕ, προσθέτοντας ότι ρυθμίζονται από την «Οδηγία για την Επιστροφή» και, στο μέλλον, από τον «Κανονισμό της ΕΕ για την Επιστροφή».

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