Ο IDF παραδέχεται για πρώτη φορά ότι πυροβόλησε το αυτοκίνητο που μετέφερε την 5χρονη Χιντ Ρατζάμπ – Ξεκινά ποινική έρευνα

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Ο ισραηλινός στρατός παραδέχτηκε για πρώτη φορά την Τετάρτη ότι άνοιξε πυρ εναντίον του οχήματος που μετέφερε την 5χρονη Χιντ Ρατζάμπ στη Γάζα και δήλωσε ότι ξεκίνησε ποινική έρευνα για τη δολοφονία.

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) είχαν προηγουμένως αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή στη δολοφονία του Ιανουαρίου 2024, λέγοντας μήνες αργότερα ότι μια προκαταρκτική έρευνα διαπίστωσε ότι οι δυνάμεις τους «δεν ήταν παρούσες κοντά στο όχημα ή εντός εμβέλειας βολής» του οχήματος.

Η υπόθεση είναι ένα από τα δύο περιστατικά υψηλού προφίλ για τα οποία ο στρατός έχει ξεκινήσει ποινικές έρευνες. Αλλά ο στρατός δήλωσε ότι δεν θα διερευνήσει τρεις άλλες επιθέσεις από τους πρώτους μήνες του πολέμου που σκότωσαν εργαζόμενους σε ανθρωπιστικές οργανώσεις.

H Ρατζάμπ ήταν ένα από τα επτά μέλη της οικογένειας που ταξίδευαν με όχημα στη βόρεια Γάζα όταν δέχτηκαν ισραηλινά πυρά. H Ρατζάμπ επέζησε από τα αρχικά πυρά και παρακαλούσε στο τηλέφωνο για ώρες τους Παλαιστίνιους διασώστες να έρθουν να τη σώσουν. Στη συνέχεια, ένα ασθενοφόρο που στάλθηκε για να τη σώσει δέχτηκε επίσης πυρά.

Δώδεκα ημέρες αργότερα, το σώμα της Ρατζάμπ βρέθηκε σε ένα αυτοκίνητο γεμάτο σφαίρες.

🇵🇸 NEVER forget Hind Rajab!



She was just six years old and lsraeI shot at her 335 times! pic.twitter.com/OSfSNBdR3r May 8, 2025

«Τα ευρήματα της εξέτασης δείχνουν ότι τα στρατεύματα των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων πυροβόλησαν ένα όχημα που τους πλησίαζε», ανέφερε o IDF σε ανακοίνωσή του.

«Μετά την εξέταση των ευρημάτων λόγω εμφανών αποτυχιών στον συντονισμό της κίνησης του ασθενοφόρου της Παλαιστινιακής Ερυθράς Ημισελήνου, αποφάσισε να ξεκινήσει ποινική έρευνα για το περιστατικό από το Τμήμα Ποινικών Ερευνών της Στρατιωτικής Αστυνομίας».

Οι ηχογραφήσεις της κλήσης της Ρατζάμπ με τους διασώστες κέρδισαν διεθνή προσοχή, πυροδοτώντας εκκλήσεις για λογοδοσία για τη δολοφονία της ίδιας και χιλιάδων άλλων παιδιών στη Γάζα. Μια ταινία για το περιστατικό, με τίτλο «Η Φωνή της Χιντ Ρατζάμπ», προτάθηκε για Όσκαρ το 2026.

Η έρευνα για τον θάνατο της Χιντ Ρατζάμπ αποτελεί μέρος της πρώτης ολοκληρωμένης έκθεσης των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων για φερόμενα εγκλήματα πολέμου από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα τον Οκτώβριο του 2023.

Ο Μηχανισμός Διερεύνησης και Αξιολόγησης Γεγονότων του Γενικού Επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων ολοκλήρωσε τη διερεύνηση 150 περιστατικών, τα οποία διαβιβάστηκαν στον κορυφαίο δικηγόρο του στρατού για να αποφασίσει για την έναρξη ποινικών ερευνών. Από τις 150 έρευνες, πέντε αποφάσεις δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη, ενώ οι υπόλοιπες αναμένουν απόφαση από τον γενικό εισαγγελέα του στρατού.

🎥: Hind Rajab, her screams and appeals before she was killed by Israel, echoing through the Security Council: pic.twitter.com/PYcfJC2gkr February 25, 2025

Ο IDF ανακοίνωσε επίσης ότι ξεκίνησε ποινική έρευνα για τη δολοφονία τον Μάρτιο του 2025 15 διασωστών που ταξίδευαν με ασθενοφόρα και άλλα οχήματα έκτακτης ανάγκης.

Ο IDF αρχικά ισχυρίστηκε ότι τα οχήματα οδηγούσαν ύποπτα χωρίς προβολείς ή σήματα έκτακτης ανάγκης, κάτι που αργότερα διαψεύστηκε άμεσα από βίντεο της συνοδείας οχημάτων που ταξίδευε με φώτα που αναβοσβήνουν. Η ομάδα θάφτηκε σε ομαδικό τάφο μαζί με τα οχήματα έκτακτης ανάγκης.

Ο ισραηλινός στρατός στη συνέχεια παραδέχτηκε «επαγγελματικές αποτυχίες» στο περιστατικό και επέμεινε ότι δεν υπήρχαν «ηθικά κενά». Αλλά σε ανακοίνωσή του την Τετάρτη, ο IDF δήλωσε ότι «οι πυροβολισμοί που διεξήχθησαν κατά τη διάρκεια του περιστατικού εγείρουν εύλογες υποψίες για εγκληματική παράβαση».

Σε τρία άλλα περιστατικά, ο στρατός έκρινε ότι δεν υπήρχε εύλογη υποψία εγκληματικής συμπεριφοράς που να δικαιολογεί την έναρξη ποινικής έρευνας: τη δολοφονία τον Απρίλιο του 2024 των επτά εργαζομένων στην ανθρωπιστική βοήθεια της World Central Kitchen στο Ντέιρ Ελ-Μπαλά, μια επιδρομή τον Φεβρουάριο του 2024 σε καταφύγιο των Γιατρών Χωρίς Σύνορα / Γιατροί Χωρίς Σύνορα (MSF) στο Χαν Γιουνίς που σκότωσε δύο υπαλλήλους, και μια επιδρομή τον Νοέμβριο του 2023 σε μια αυτοκινητοπομπή των Γιατρών Χωρίς Σύνορα που σκότωσε δύο επιπλέον υπαλλήλους.

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