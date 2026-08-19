Νάταλι Χαρπ: Η εξ απορρήτων του Τραμπ που δε δίστασε να μπει ακόμη και σε πορτμπαγκάζ για να τον ακολουθήσει

Takeaways by to pontiki AI Η Νάταλι Χαρπ έχει καθιερωθεί ως η πιο στενή και αφοσιωμένη συνεργάτιδα του Αμερικανού προέδρου, διατηρώντας μια διαρκή παρουσία στο πλευρό του.

Ο ρόλος της περιλαμβάνει τη διαμεσολάβηση μεταξύ του προέδρου και του εξωτερικού κόσμου, καθώς και την οργάνωση των καθημερινών του δραστηριοτήτων.

Η έντονη αφοσίωση της βοηθού έχει προκαλέσει κατά καιρούς αντιδράσεις από ανώτερα στελέχη του Λευκού Οίκου, τα οποία εκφράζουν δυσαρέσκεια για την επιρροή της.

Παρά τις επικρίσεις και την αυξημένη προσοχή που δέχεται πρόσφατα, η ίδια παραμένει αναπόσπαστο κομμάτι του στενού κύκλου του προέδρου.

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Στην πιο στενή συνεργάτιδα του Αμερικανού προέδρου, την Νάταλι Χαρπ, αφιερώνει δημοσίευμά του το CNN, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για μια αφοσιωμένη βοηθού του Τραμπ, η οποία φαίνεται να είναι πανταχού παρούσα στον Λευκό Οίκο και να είναι ενήμερη για όλες τις κινήσεις του προέδρου των ΗΠΑ.

Η Νάταλι Χαρπ δεν δεχόταν το όχι ως απάντηση, επισημαίνει το CNN και εξηγεί:

Ήταν Οκτώβριος του 2023 και ο Ντόναλντ Τραμπ επρόκειτο να εμφανιστεί σε δικαστήριο της Νέας Υόρκης για να αντιμετωπίσει τα τελευταία του νομικά προβλήματα. Αλλά καθώς η αυτοκινητοπομπή ακινητοποιούνταν έξω από την κατοικία του στον Πύργο Τραμπ, το προσωπικό αντιμετώπισε ένα πιο άμεσο πρόβλημα: Δεν υπήρχε χώρος για την Χαρπ, την υπερβολικά πιστή βοηθό της οποίας η αφοσίωση στον Τραμπ την είχε γρήγορα εδραιώσει στην καρδιά του.

Inside Natalie Harp's controversial tenure as one of Trump's closest aides https://t.co/IEzYoovvKr pic.twitter.com/UMdWeKOW5R — CNN (@CNN) August 18, 2026

Ακολούθησε μια έντονη διαμάχη στο λόμπι, με την Χαρπ να επιμένει ότι ο Τραμπ της είχε ζητήσει προσωπικά να παραστεί στην εμφάνιση στο δικαστήριο, δήλωσαν στο CNN δύο πηγές που γνωρίζουν το θέμα. Της αρνήθηκαν μια θέση αλλά ήταν αποφασισμένη να μην μείνει πίσω, η Χαρπ πήδηξε σε ένα πορτμπαγκάζ SUV, σύμφωνα με τις δύο πηγές και επιβεβαιώθηκε από μια φωτογραφία που έλαβε το CNN.

Το επεισόδιο, το οποίο δεν έχει αναφερθεί προηγουμένως, χρησίμευσε ως μια περίληψη του ρόλου που έχει διαμορφώσει η Χαρπ τα τελευταία χρόνια ως μια συνεχής και έντονα αφοσιωμένη παρουσία στο πλευρό του Τραμπ. Οι μέθοδοί της έχουν ενοχλήσει ανώτερους βοηθούς και κατά καιρούς έχουν οδηγήσει σε προσπάθειες να αποκλειστεί από τον στενό κύκλο του προέδρου, σύμφωνα με πολλαπλές πηγές που περιέγραψαν τη δυναμική στο CNN.

Πρώην δεξιά τηλεοπτική παρουσιάστρια, η οποία άρχισε να εργάζεται για τον Τραμπ αφού του απέδωσε την σωτηρία της ζωής της, η Χαρπ έχει γίνει ο κύριος αγωγός μεταξύ του προέδρου και του έξω κόσμου, μεταδίδοντας μηνύματα από συμμάχους και κανονίζοντας συναντήσεις, πατώντας αναρτήσεις στο Truth Social και κουβαλώντας εκτυπώσεις επαινετικών άρθρων, όλα αυτά ενώ παράλληλα παραμένει σε κοντινή απόσταση όλες τις ώρες της ημέρας.

«[Στον Τραμπ] αρέσει η προσοχή και το γεγονός ότι είναι 100% αφοσιωμένη και πιστή», δήλωσε ένας σύμβουλος του Λευκού Οίκου στο CNN. «Δεν κάνει δεύτερη εικασία, δεν αμφισβητεί».

Πώς επανήλθε στο προσκήνιο το όνομά της

Η σχέση της Χαρπ με τον Τραμπ τέθηκε υπό νέο έλεγχο αυτή την εβδομάδα, αφού ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Τζον Όσοφ την ανέφερε ονομαστικά σε μια πλέον viral ομιλία του επιτιθέμενος στον Τραμπ. Ο γερουσιαστής της Τζόρτζια επιτέθηκε στο «ταξίδι του προέδρου με τη Νάταλι στο φαινομενικά ανυπεράσπιστο ιπτάμενο παλάτι τους που του δώρισε ο Εμίρης του Κατάρ», μια αναφορά στο ότι εκείνη συνόδευσε τον πρόεδρο – μαζί με μια πολύ περιορισμένη ομάδα – όταν εκείνος επιβιβάστηκε κρυφά σε ένα μικρότερο αεροσκάφος για να φύγει από την Τουρκία λόγω απειλής από το Ιράν τον Ιούλιο.

Το σχόλιο προκάλεσε την οργή του Λευκού Οίκου, ο οποίος επανειλημμένα χαρακτήρισε τον Όσοφ ως «αηδιαστικό, θηλυκό θεατρικό παιδί» και «ελαφρύ χαμένο» – καθώς και την αχαλίνωτη προσοχή στο διαδίκτυο.

Η ραγδαία άνοδος της Χαρπ στον κόσμο του Τραμπ έχει ξεχωρίσει σε μεγάλο βαθμό λόγω της έντασης της αφοσίωσής της στον πρόεδρο από τότε που εντάχθηκε στο επιτελείο του το 2022. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε επίσημο τίτλο στην εκστρατεία επανεκλογής του Τραμπ, η Χαρπ τον ακολουθούσε σε όλη τη χώρα, τροφοδοτώντας τον με θετικές ιστορίες, αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και άλλη αλληλογραφία τόσο συχνά που οι σύμμαχοί της την αποκαλούσαν «ανθρώπινη τυπογράφο».

Δείχνοντας πώς έχει γίνει απαραίτητη για τον Τραμπ, ένας Ρεπουμπλικάνος νομοθέτης σημείωσε ότι ενώ περιστασιακά επικοινωνούν απευθείας με τον πρόεδρο, πάντα φροντίζουν η Χαρπ να είναι ενήμερη.

«Πάντα απαντά. Δεν ξέρω πώς τα καταφέρνει όλα αυτά», είπε η πηγή, προσθέτοντας ότι εκτός από την αναμετάδοση μηνυμάτων στον Τραμπ, η Χαρπ συχνά στέλνει προσωπικά στους νομοθέτες άρθρα ή σημειώματα εκ μέρους του προέδρου.

Πανταχού παρούσα η Χαρπ

Από τότε που τον ακολούθησε στον Λευκό Οίκο, πολλαπλές πηγές ανέφεραν ότι η Χαρπ είναι πανταχού παρούσα. Σε βίντεο με υπογραφές στο Οβάλ Γραφείο και εκδηλώσεις που έχει εξετάσει το CNN, η Χαρπ μπορεί συχνά να εντοπιστεί στα περίχωρα της αίθουσας, να χαμογελά ή να γνέφει καταφατικά μαζί με τον πρόεδρο καθώς μιλάει. Είναι συχνά μία από μια μικρότερη ομάδα βοηθών δίπλα στον Τραμπ καθώς ταξιδεύει σε συγκεντρώσεις.

Natalie Harp Seen Everywhere With Trump Lately—Why That’s Raising Questionshttps://t.co/LbTHF8SiMv pic.twitter.com/FIu6khQUyh — Forbes (@Forbes) August 17, 2026

«Η Νάταλι είναι τόσο γρήγορη», είπε ο Τραμπ στους συμμάχους του αφού της ζήτησε να βρει ή να εκτυπώσει κάτι για αυτόν.

Γκρίνια από τους υπόλοιπους συνεργάτες

Η πανταχού παρούσα κατάσταση μερικές φορές αναστατώνει τον Λευκό Οίκο, ειδικά για ορισμένους συμβούλους του Τραμπ που κατά καιρούς ήθελαν να συναντηθούν ιδιωτικά με τον πρόεδρο – μόνο και μόνο για να βρουν και την Χαρπ να κάθεται στη συνάντηση, δήλωσε στο CNN μια από τις πηγές που γνωρίζουν τη δυναμική. Η 35χρονη είναι επίσης «κτητική» απέναντι στον Τραμπ και έχει πει σε άλλους ότι αναφέρεται μόνο σε αυτόν, ενοχλώντας άλλους υπαλλήλους που εργάζονται εντός της ιεραρχίας του Λευκού Οίκου, ανέφερε μια άλλη πηγή.

Ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου υποβάθμισε αυτά τα παράπονα, επιμένοντας ότι η Χαρπ συνεργάζεται καλά με τους περισσότερους συναδέλφους της, συνεργαζόμενη σε δηλώσεις και επισημαίνοντας σχετικές πληροφορίες στα σωστά άτομα.

Natalie Harp has emerged as one of Trump’s most influential aides, drawing scrutiny from Democrats and conservatives alike https://t.co/dRltRalo9x — The Wall Street Journal (@WSJ) August 19, 2026

Σε ανακοίνωσή του την Τρίτη, ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Ντέιβις Ίνγκλ, υπερασπίστηκε την Χαρπ ως «έναν από τους πιο πιστούς και πιο εργατικούς βοηθούς στην ομάδα του Προέδρου Τραμπ».

Άλλοι κοντά στον Λευκό Οίκο επέκριναν την αναφορά της Χαρπ από τον Όσοφ, υποστηρίζοντας ότι έκανε ψευδείς υπαινιγμούς για μια βοηθό που είναι σε μεγάλο βαθμό άγνωστη στους ψηφοφόρους – και η οποία δεν είχε κάνει τίποτα για να προσελκύσει τέτοια προσοχή. Ένα άτομο που γνωρίζει το θέμα είπε ότι αυτή και ο Τραμπ έχουν μια σχέση «πατέρα-κόρης».

Ωστόσο, ακόμη και μεταξύ εκείνων που εδώ και καιρό ήταν επιφυλακτικοί για την ασυνήθιστη εξουσία της Χαρπ στη Δυτική Πτέρυγα, υπήρχε μικρή προσδοκία ότι η νέα προσοχή στον ρόλο της θα αποδυνάμωνε τη θέση της – πόσο μάλλον απέναντι στον ίδιο τον Τραμπ.

Ο ρόλος της στο ρατσιστικό βίντεο για τους Ομπάμα

Νωρίτερα φέτος, ο Τραμπ πυροδότησε θύελλα αντιδράσεων μετά την ανάρτηση και στη συνέχεια τη διαγραφή ενός ρατσιστικού βίντεο που απεικόνιζε τον πρώην πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα και την πρώην πρώτη κυρία Μισέλ Ομπάμα ως πιθήκους σε μια ζούγκλα. Η ανάρτηση αργά το βράδυ προκάλεσε κριτική σε όλο το πολιτικό φάσμα, πυροδοτώντας μια σειρά από καταστροφικούς κύκλους ειδήσεων και αναγκάζοντας τον Τραμπ και τους βοηθούς του να σπεύσουν να οργανώσουν μια υπεράσπιση.

Εντός της τροχιάς του Τραμπ, σύμμαχοι και σύμβουλοι ιδιωτικά εικάζουν ότι η Χαρπ ήταν υπεύθυνη για την ανάρτηση, καθώς ήταν μία από τους λίγους βοηθούς που είχαν πρόσβαση στον λογαριασμό Truth Social του Τραμπ.

Αλλά δίσταζαν να την κατονομάσουν, δήλωσε μια πηγή στο CNN. Αν το έκαναν, ανησυχούσαν ότι οι επιπτώσεις θα ενίσχυαν μόνο περαιτέρω την υποστήριξη του Τραμπ προς την Χαρπ.

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