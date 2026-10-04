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04.10.2026 20:02

Θάνατος Μαζωνάκη: Έρχονται νέες μαρτυρικές καταθέσεις – Αναμένονται οι ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις και η άρση τηλεφωνικού απορρήτου (Video)

04.10.2026 20:02
giorgos-mazonakis

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Νέοι μάρτυρες είναι πολύ πιθανό να παρουσιαστούν εντός της ερχόμενης εβδομάδας στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, οι οποίοι θα προέρχονται από τα άτομα που βρίσκονταν στο ιατρείο το μοιραίο μεσημέρι της 9ης Σεπτεμβρίου, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες ήταν περισσότερα από εννέα.

Έως τώρα έχουν καταθέσει εννέα άτομα ενώ εκκρεμεί το αίτημα του προφυλακισμένου γιατρού να καταθέσει η κόρη του ζευγαριού, η οποία φέρεται να ήταν παρούσα στο περιστατικό.

Οι νέοι μάρτυρες, αναμένεται να προκύψουν από τα αποτελέσματα της άρσης του τηλεφωνικού απορρήτου σε έξι συσκευές καθώς και αν έχουν γίνει συγκεκριμένες αναζητήσεις στο ίντερνετ, σε εφαρμογές από τις συσκευές που έχουν κατασχεθεί και αναμένεται να ανοίξουν και αυτές. Από εκεί ενδεχομένως να προκύψουν και νέα πρόσωπα που μπορεί να μπουν στο κάδρο του ανακριτή.

Αυτό που σίγουρα περιμένει ο ανακριτής είναι τα αποτελέσματα των ιστολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων, που έχουν γίνει στον Γιώργο Μαζωνάκη, εξετάσεις οι οποίες συνήθως αργούν περισσότερο από όλες. Εάν στις τοξικολογικές εξετάσεις φανεί η ουσία προποφόλη, τότε αποδεικνύεται ότι χορηγήθηκε μέθη στον αδικοχαμένο τραγουδιστή.

Τη Δευτέρα, αναμένεται η κατάθεση αιτήματος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών στον ανακριτή, για συγκεκριμένες ανακριτικές πράξεις, προκειμένου να διακριβωθεί τι ακριβώς είχαν δηλώσει οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί στις εποπτεύουσες Αρχές, για τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης.

Τα SMS του υπνοθεραπευτή στη γιατρό

Νέα σημαντικά στοιχεία για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο του Κολωνακίου, έφερε η κατάθεση του υπνοθεραπευτή στον ανακριτή. Ο 62χρονος επιβεβαίωσε ότι μεσολάβησε για το ραντεβού της κατηγορούμενης γιατρού με τον ερμηνευτή και ότι συνεργαζόταν μαζί της ενώ εντύπωση προκάλεσε η απάντηση της γιατρού στον υπνοθεραπευτή στο γιατί δε συνόδευσε το Μαζωνάκη στο νοσοκομείο. «Έχω άλλη πελάτισσα» φέρεται να είπε.

Αναλυτικότερα, η 56χρονη γιατρός του Κολωνακίου ήταν ψυχρή και λακωνική στις απαντήσεις της, στα μηνύματα που της έστειλε ο υπνοθεραπευτής μετά την κατάρρευση του Γιώργου Μαζωνάκη, σύμφωνα με την κατάθεση του 62χρονου στον ανακριτή. Αίσθηση προκάλεσε η απάντηση που φέρεται να έδωσε στο Νάσο Κομιανό στο ερώτημά του γιατί δε συνόδευσε το δημοφιλή ερμηνευτή με το ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.

«Στις πέντε παρά δέκα έστειλα ένα μήνυμα “εντάξει ο Γιώργος;” και δεν πήρα απάντηση και έτσι πήρα τηλέφωνο. Μου είπε η κ. Γ. ότι ήρθε το ΕΚΑΒ και πήρε το Μαζωνάκη. Τη ρώτησα γιατί δεν πήγε μαζί του και μου είπε ότι έχει πελάτισσα. Όταν μιλήσαμε στο τηλέφωνο ήταν ψύχραιμη και δε μου έδωσε να καταλάβω τη σοβαρότητα της κατάστασης, ανέφερε ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος στην κατάθεσή του επιβεβαίωσε ότι δέχτηκε μήνυμα με τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη να κάνει πλασμαφαίρεση.

«Μου κακοφάνηκε το ότι μου έστειλε φωτογραφία με τον ασθενή, χωρίς να φαίνεται ότι ο ασθενής συναινεί, από τη στιγμή που είχε τα μάτια κλειστά και το πόδι του φαινόταν πεσμένο», πρόσθεσε.

Ο Μαζωνάκης είναι κυκλοθυμικός είπε στον υπνοθεραπευτή η κατηγορούμενη γιατρός, με την οποία ο τραγουδιστής γνωριζόταν από παλιά. Όπως του είπε ο ίδιος ο τραγουδιστής, έκανε υδροθεραπείες στο ιατρείο της Καρνεάδου από το 2015 έως το 2021. Ο ίδιος πάντως τον χαρακτήρισε εγκάρδιο, αλλά πολύ επιβαρυμένο ψυχολογικά.

«Ο Μαζωνάκης ήταν πολύ εγκάρδιος και μου εξέφρασε τη χαρά του που γνωριζόμαστε. Κατάλαβα ότι πονούσε πολύ ψυχικά, ότι ένιωθε πως όλοι τον εκμεταλλεύονται. Τα μάτια του ήταν πεντακάθαρα και μου έσφιξε το χέρι. Μου έδωσε εκείνη τη στιγμή την εντύπωση ενός υγιούς σωματικά ανθρώπου», ανέφερε ο μάρτυρας.

Ο υπνοθεραπευτής επιβεβαίωσε ότι συνεργαζόταν με την προφυλακισμένη γιατρό, κάνοντας υπνοθεραπείες στο δεύτερο ιατρείο του ζευγαριού στην Πατριάρχου Ιωακείμ στο Κολωνάκι. Μάλιστα, όπως είπε, λίγες ώρες πριν την επίσκεψη Μαζωνάκη στην Καρνεάδου, ο ίδιος έβλεπε πελάτη στο δεύτερο ιατρείο ενώ αρνήθηκε ότι ζήτησε προμήθεια για την πλασμαφαίρεση του Μαζωνάκη.

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