Γιώργος Μαζωνάκης: Η άγνωστη ιστορία του με τον Κώστα Χαρδαβέλλα και το τραγούδι «Τέσσερις»

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Μια άγνωστη ιστορία για τον Κώστα Χαρδαβέλλα και τον Γιώργο Μαζωνάκη μοιράστηκε η Μαρία Παναγοπούλου.

Με αφορμή το αφιέρωμα του The Voice για τον τραγουδιστή, η απώλεια του οποίου έχει αφήσει δυσαναπλήρωτο κενό, η χήρα του Κώστα Χαρδαβέλλα θυμήθηκε έναν διάλογο που είχαν οι δύο άνδρες.

Με ανάρτησή της στα social media, αναφέρθηκε στην αγάπη που είχε ο δημοσιογράφος για το τραγούδι «Τέσσερις» του Μαζωνάκη και τη συνομιλία που είχε με τον καλλιτέχνη για το κομμάτι.

«Ο Κώστας αγαπούσε πολύ το τραγούδι “τέσσερις πήγε, μου ‘παν πάλι φύγε, φύγε από το μαγαζί…”. Κάποια φορά που συνάντησε τον Μαζωνάκη, του το είπε: “Το γουστάρω πολύ αυτό το τραγούδι που λες μικρέ. Ξέρω καλά τι είναι να σου λένε φύγε από το μαγαζί κι εσύ να μη θέλεις να φύγεις γιατί το μόνο που σε περιμένει είναι ένα σκοτεινό και άδειο σπίτι” του εξήγησε» έγραψε στο Instagram.

«“Για εμάς, που ξέρουμε, το τραγουδάω” τού απάντησε ο Μαζωνάκης».

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