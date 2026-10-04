search
ΚΥΡΙΑΚΗ 04.10.2026 14:19
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.10.2026 13:55

Γιώργος Μαζωνάκης: Η άγνωστη ιστορία του με τον Κώστα Χαρδαβέλλα και το τραγούδι «Τέσσερις»

04.10.2026 13:55
giorgos_mazonakis_3009

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Μια άγνωστη ιστορία για τον Κώστα Χαρδαβέλλα και τον Γιώργο Μαζωνάκη μοιράστηκε η Μαρία Παναγοπούλου.

Με αφορμή το αφιέρωμα του The Voice για τον τραγουδιστή, η απώλεια του οποίου έχει αφήσει δυσαναπλήρωτο κενό, η χήρα του Κώστα Χαρδαβέλλα θυμήθηκε έναν διάλογο που είχαν οι δύο άνδρες.

Με ανάρτησή της στα social media, αναφέρθηκε στην αγάπη που είχε ο δημοσιογράφος για το τραγούδι «Τέσσερις» του Μαζωνάκη και τη συνομιλία που είχε με τον καλλιτέχνη για το κομμάτι.

«Ο Κώστας αγαπούσε πολύ το τραγούδι “τέσσερις πήγε, μου ‘παν πάλι φύγε, φύγε από το μαγαζί…”. Κάποια φορά που συνάντησε τον Μαζωνάκη, του το είπε: “Το γουστάρω πολύ αυτό το τραγούδι που λες μικρέ. Ξέρω καλά τι είναι να σου λένε φύγε από το μαγαζί κι εσύ να μη θέλεις να φύγεις γιατί το μόνο που σε περιμένει είναι ένα σκοτεινό και άδειο σπίτι” του εξήγησε» έγραψε στο Instagram. 

«“Για εμάς, που ξέρουμε, το τραγουδάω” τού απάντησε ο Μαζωνάκης».

Διαβάστε επίσης:

Ρομέν Γαβράς: Στην Αθήνα, με την Έμιλι Ραταϊκόφσκι, για την avant premiere της «Θυσίας»

Γιώργος Μαζωνάκης: Συγκίνηση στο Χ με το αφιέρωμα του «The Voice» – «Αδιανόητο ότι έχει φύγει – Δεν θα το χωνέψω ποτέ»

Μάστορας για Μαζωνάκη: «Ήταν ένα αυτόφωτο αστέρι. Πόσο κακή λέξη είναι το “ήταν”» (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
taxi_3107_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

«Κυνηγούσε την κοπέλα»: Σοκάρει η μαρτυρία του ανθρώπου που έσωσε την οδηγό ταξί από τα δόντια του 35χρονου

tentoglou
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Γκρεμίστε τη μάντρα, γιατί θα βγει έξω»: Νέο ρεκόρ Τεντόγλου με άλμα 6,29 μ. στο …Kipos League (Video)

giorgos_mazonakis_3009
LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Η άγνωστη ιστορία του με τον Κώστα Χαρδαβέλλα και το τραγούδι «Τέσσερις»

PROASTIAKOS NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στον Ασπρόπυργο: Διακοπή κυκλοφορίας στον Προαστιακό στο τμήμα Άνω Λιόσια – Νέα Πέραμος

ukrania_merts
ΚΟΣΜΟΣ

Κίεβο: Η Ρωσία βομβάρδισε τη Βόρεια Γέφυρα κατά την επίσκεψη Μερτς στην Ουκρανία (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
poseidosnos 2
ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνικό: Μετακίνησαν την... παραλιακή για χάρη της Lamda και το κόστος λειτουργίας θα βαρύνει το Δημόσιο

FDI Belharra
ΕΛΛΑΔΑ

«Ψήφος εμπιστοσύνης» από τρεις ευρωπαϊκές χώρες στις φρεγάτες FDI Belharra - Αντίστροφη μέτρηση για την «ΝΕΑΡΧΟΣ» F-602

ert
MEDIA

ΕΡΤ: Παραίτηση για προσωπικούς λόγους…

apple_cake
CUCINA POVERA

Ζουμερό και μαλακό κέικ μήλου

samaras_1702
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Αυτούς τους πήρε το ποτάμι και αυτή τη φορά δεν θα μπορούν ούτε να το μπαζώσουν»: Νέο «χτύπημα» Σαμαρά (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 04.10.2026 14:15
taxi_3107_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

«Κυνηγούσε την κοπέλα»: Σοκάρει η μαρτυρία του ανθρώπου που έσωσε την οδηγό ταξί από τα δόντια του 35χρονου

tentoglou
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Γκρεμίστε τη μάντρα, γιατί θα βγει έξω»: Νέο ρεκόρ Τεντόγλου με άλμα 6,29 μ. στο …Kipos League (Video)

giorgos_mazonakis_3009
LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Η άγνωστη ιστορία του με τον Κώστα Χαρδαβέλλα και το τραγούδι «Τέσσερις»

1 / 3