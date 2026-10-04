Γιώργος Μαζωνάκης: Συγκίνηση στο Χ με το αφιέρωμα του «The Voice» – «Αδιανόητο ότι έχει φύγει – Δεν θα το χωνέψω ποτέ»

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Ένα πολύ συγκινητικό αφιέρωμα στη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος έφυγε ξαφνικά από τη ζωή στις 9 Σεπτεμβρίου, ετοίμασε ο ΣΚΑΪ και η παραγωγή του «The Voice». Η ομάδα του μουσικού σόου εκείς αλλά και καλλιτέχνες που συνδέθηκαν μαζί του έγιναν μία παρέα για να τιμήσουν τον μεγάλο καλλιτέχνη, τραγουδώντας τεράστιες επιτυχίες του.
Στο Χ επικράτησε μεγάλη συγκίνηση ακούγοντας άλλους καλλιτέχνες να ερμηνεύουν τα τραγούδια του και βλέποντας εμβόλιμα πλάνα του από διάφορες εμφανίσεις του. Κανείς δεν μπορεί να πιστέψει ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν είναι πια ανάμεσά μας.
Που σαι γαμώ το κεράτο μου….. #thevoicegr https://t.co/ALshB8YMUv— Margarita Bakogianni (@MargaritaBakog3) October 3, 2026
Εύχομαι όλες οι συγκρατούμενές σου να βλέπουν Σκάι στο τέρμα. #Μαζωνακης #TheVoiceGR— Agent Dale Cooper (@twinpeaksworld) October 3, 2026
Ακόμα μου είναι αδιανόητο ότι έχει φύγει αυτός ο άνθρωπος..Αυτή η τυπαρα..Αυτή η ψυχή..Αυτό το ταλέντο..Αυτή η μοναδική λαϊκή φωνή..Δεν νομίζω ότι θα χωνέψω ποτέ..Πόσο άδικο.. 🕊️💔😢 #μαζωνακης #TheVoiceGR #OsoZwMazw— maraki_nikol (@maraki_nikol) October 3, 2026
Εγώ ακόμα αρνούμαι να το πιστέψω!! #thevoicegr— Bianca (@RapteAgne) October 3, 2026
Μας λείπεις! Φίλε Γιώργο μας, μας λείπεις… #TheVoiceGR— Οmiros Τ (@omiros21) October 3, 2026
Τα τραγούδια του, που τόσο δικά του τα έκανε με τον μοναδικό του τρόπο, είναι τραγούδια όλων μας. Τα τραγουδάμε εμείς, τα τραγουδάνε κ οι συνάδελφοί του, μην τους κράζετε. Ξέρουμε όλοι ότι κανείς δεν θα τα ερμηνεύσει ποτέ όπως αυτός🥹💔 #thevoicegr #μαζωνακης— Evita Taperon (@Evita66) October 3, 2026
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