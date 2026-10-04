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04.10.2026 09:12

Γιώργος Μαζωνάκης: Συγκίνηση στο Χ με το αφιέρωμα του «The Voice» – «Αδιανόητο ότι έχει φύγει – Δεν θα το χωνέψω ποτέ»

04.10.2026 09:12
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Ένα πολύ συγκινητικό αφιέρωμα στη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος έφυγε ξαφνικά από τη ζωή στις 9 Σεπτεμβρίου, ετοίμασε ο ΣΚΑΪ και η παραγωγή του «The Voice». Η ομάδα του μουσικού σόου εκείς αλλά και καλλιτέχνες που συνδέθηκαν μαζί του έγιναν μία παρέα για να τιμήσουν τον μεγάλο καλλιτέχνη, τραγουδώντας τεράστιες επιτυχίες του.

Στο Χ επικράτησε μεγάλη συγκίνηση ακούγοντας άλλους καλλιτέχνες να ερμηνεύουν τα τραγούδια του και βλέποντας εμβόλιμα πλάνα του από διάφορες εμφανίσεις του. Κανείς δεν μπορεί να πιστέψει ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν είναι πια ανάμεσά μας.

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