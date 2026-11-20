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Υπό την επήρεια μέθης και χωρίς να διαθέτει άδεια οδήγησης φέρεται να οδηγούσε 47χρονος, ο οποίος ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα με υλικές ζημιές, στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης.

Κατά τον έλεγχο αλκοολομέτρησης με τη μέθοδο του εκπνεόμενου αέρα διαπιστώθηκε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ πέραν των επιτρεπόμενων ορίων, καθώς, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, οι δύο μετρήσεις στις οποίες υπεβλήθη «έδειξαν»… 1,06 mg/l και 0,93 mg/l αντίστοιχα.

Από τον περαιτέρω έλεγχο διαπιστώθηκε ότι ο άνδρας στερούνταν άδειας ικανότητας οδήγησης, όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία.

Υπό αυτές τις συνθήκες ο 47χρονος, με καταγωγή από την Αλβανία, συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

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