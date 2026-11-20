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Γυμνή αγκαλιά με την ενός έτους κόρη της πόζαρε η Ριάνα για την καμπάνια Lady Dior 2027.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που αναρτήθηκε στα social media, η μικρή Ρόκι ακουμπούσε στο στήθος της μητέρας της, ενώ η τραγουδίστρια στο ένα της χέρι είχε περάσει παράλληλα μία από τις τσάντες του οίκου μόδας, σε μαύρο χρώμα.

Το look της τραγουδίστριας αποτελούνταν από ένα διάφανο φόρεμο σε μαύρο χρώμα, πάνω από το οποίο φορούσε το μαύρο δερμάτινο πανωφόρι, με την κόρη της να φορά, ακριβώς το ίδιο, σε μίνι εκδοχή.

Lady Dior 2027 Campaign @dior https://t.co/yX1uNIVTug — Rihanna (@rihanna) November 19, 2026

Η εν λόγω φωτογράφιση στάθηκε αφορμή ώστε η Ριάνα να εκφράσει την άποψή της για το τι σημαίνει για την ίδια «Lady»: «Μια γυναίκα είναι ένα πρίσμα. Όπως το φως περνά μέσα από ένα πρίσμα και γίνεται πολυδιάστατο, έτσι και κάθε χρώμα αποκαλύπτεται από διαφορετική γωνία. Δεν υπάρχει ένας μόνο τρόπος για να μας ορίσει πραγματικά κανείς» δήλωσε.

“A lady is a prism. In a way that light shines through a prism and becomes multidimensional, and every color performs at a different angle. There’s no one way to truly define us.” – Rihanna The new Lady Dior 2027 Campaign features Rihanna and her daughter Rocki Irish Mayers. #LadyDior November 19, 2026

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