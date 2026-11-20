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Για την πίστη της στον Θεό μίλησε η Σύλβια Δεληκούρα, αποκαλύπτοντας ότι βρίσκεται κοντά στην εκκλησία, φροντίζοντας να εξομολογείται και να κοινωνά.

Σε συνέντευξή της στην εκπομπή Status, με αφορμή της συμμετοχή της σε κωμική σειρά της ΕΡΤ, η ηθοποιός αναφέρθηκε στα πειράγματα που δέχεται από κάποιους φίλους της λόγω της πίστης της, με την ίδια να επισημαίνει ότι δεν ενοχλείται, καθώς κανείς δεν μπορεί να επιβάλλει στον άλλο την πίστη ή τις πεποιθήσεις του.

«Με τη θρησκεία είμαι πάρα πολύ κοντά, πιστεύω πάρα πολύ στον Θεό. Έχω πολλούς φίλους που δεν πιστεύουν και με κοροϊδεύουν, ας πούμε, αλλά πια δεν με ενοχλεί. Μπαίνω σ’ αυτό το χιούμορ και γω, γιατί δεν μπορείς να επιβάλλεις. Έτσι κι αλλιώς, ο Χριστός είναι ελευθερία και σ’ αφήνει από μόνος σου να πας κοντά του. Έχω πνευματικό, κοινωνώ και εξομολογούμαι. Ακολουθώ τους κανόνες που έχω από τον πνευματικό μου και όλα αυτά, ναι. Με τη βοήθεια του Θεού τα καταφέρνω, δεν είναι εύκολο» είπε, ενώ περογράφοντας την πρώτη εμπειρία που είχε από εξομολόγηση δεν ήταν καλή, καθώς ο ιερέας στο μοναστήρι που είχε πάει ήταν -όπως είπε- αυστηρός με αποτέλεσμα η ίδια να φύγει θυμωμένη.

«Η πρώτη φορά που πήγα να εξομολογηθώ ήταν όταν ζούσε η αγαπημένη μου γιαγιά, η οποία έφυγε από τη ζωή πριν από δυο χρόνια. Πήγα σε ένα μοναστήρι και ήταν πολύ κακή η εμπειρία μου. Ο ιερέας ήταν πολύ αυστηρός και μάλλον δεν μου ταίριαζε εμένα, μπορεί να μην περίμενα να είναι έτσι τα πράγματα. Οπότε βγήκα λίγο θυμωμένη από εκεί μέσα.“Μου είπε η γιαγιά μου, “εκεί πήγες να εξομολογηθείς και όχι να βαρύνεις κι άλλο” και της είπα “γιαγιά, δεν ήρθε η ώρα”. Και όντως, δεν ήταν η ώρα μου. Δεν ήμουν έτοιμη να πάω κοντά σ’ αυτόν τον δρόμο”.»

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