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Έντονες αντιδράσεις στον κλάδο του yachting προκαλεί η απόφαση της κυβέρνησης να επιβάλει ουσιαστικά «διόδια» στα σκάφη που θα εισέρχονται στο Θαλάσσιο Πάρκο των Νότιων Κυκλάδων, προσθέτοντας ένα ακόμη κόστος στις διακοπές όσων επιλέγουν το Αιγαίο για τις θαλάσσιες περιηγήσεις τους.

Η εξαγγελία του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι θα χρεώνονται όλα τα σκάφη, ανεξαρτήτως μεγέθους, έχει ανοίξει μέτωπο με τους επαγγελματίες του κλάδου, οι οποίοι ζητούν να μάθουν ποιος θα πληρώνει, πόσο θα κοστίζει η είσοδος και κυρίως πού θα καταλήγουν τα χρήματα. Το ύψος του τέλους παραμένει άγνωστο, όπως και οι όροι εφαρμογής του, ενώ η αγορά προειδοποιεί ότι η νέα επιβάρυνση θα μετακυλιστεί στους επισκέπτες, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο το ελληνικό τουριστικό προϊόν. «Είναι τελείως παράλογο και σαν κόστος και σαν σκέψη», λέει στο topontiki ο πρόεδρος της ΠΕΠΙΕΘ, Γιώργος Βάλλης, ο οποίος προειδοποιεί ότι «η Ελλάδα κινδυνεύει να χάσει ακόμη περισσότερο έδαφος απέναντι σε ανταγωνιστικούς προορισμούς, όπως η Τουρκία και η Κροατία».

Η κυβερνητική εξαγγελία έγινε από τον πρωθυπουργό στο συνέδριο «Reimagine Tourism 2026» της «Καθημερινής». Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι η είσοδος στο θαλάσσιο πάρκο θα συνοδεύεται από οικονομικό αντίτιμο για μικρά και μεγάλα σκάφη, υποστηρίζοντας ότι τα έσοδα θα επιστρέφουν στην προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος. Αποτέλεσμα της εξαγγελίας είναι οι επαγγελματίες του yachting να βλέπουν ότι προαναγγέλλεται μια νέα οικονομική επιβάρυνση χωρίς να γνωρίζουν ακόμη τους όρους με τους οποίους θα εφαρμοστεί. Το βέβαιο, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών (ΠΕΠΙΕΘ), είναι ότι το κόστος δεν θα απορροφηθεί από τις επιχειρήσεις, αλλά θα καταλήξει στον τελικό πελάτη. «Οι επισκέπτες θα επιβαρύνονται με αυτό το ποσό, που δεν ξέρουμε ποιο θα είναι», σημειώνει ο κ. Γιώργος Βάλλης. Ο ίδιος θεωρεί αδικαιολόγητη την προσθήκη ενός ακόμη τέλους σε μια δραστηριότητα που ήδη επιβαρύνεται με υψηλούς φόρους και λειτουργικά έξοδα. «Οι πελάτες πληρώνουν για τη ναύλωση, τον ΦΠΑ, τα πληρώματα, τα καύσιμα, την τροφοδοσία και τις υπόλοιπες υπηρεσίες που απαιτούνται για τη λειτουργία ενός σκάφους. Σε αυτό το κόστος έρχεται τώρα να προστεθεί και το αντίτιμο εισόδου σε μια θαλάσσια περιοχή. Είναι τελείως παράλογο και σαν κόστος και σαν σκέψη», λέει ο κ. Βάλλης, υποστηρίζοντας ότι η θάλασσα αποτελεί δημόσιο αγαθό και ότι η επιβολή μιας τέτοιας χρέωσης χρειάζεται πολύ πιο συγκεκριμένη αιτιολόγηση.

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό τα έσοδα από τα συγκεκριμένα «διόδια» θα διατίθενται για την προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος. Ωστόσο κανείς δεν γνωρίζει ποιος φορέας θα αναλάβει την είσπραξη, ποιες δαπάνες θα καλύπτονται και πώς θα ενημερώνονται οι πολίτες για την αξιοποίηση των χρημάτων. Για τους επαγγελματίες του yachting η επίκληση της περιβαλλοντικής προστασίας δεν αρκεί εάν δεν συνοδεύεται από διαφάνεια και μετρήσιμα αποτελέσματα.

Το πρόβλημα γίνεται ακόμη μεγαλύτερο εάν ληφθεί υπόψη ο ανταγωνισμός που αντιμετωπίζει η Ελλάδα στη Μεσόγειο. Η Τουρκία και η Κροατία διεκδικούν το ίδιο τουριστικό κοινό, προσφέροντας, οικονομικότερες υπηρεσίες και καλύτερες υποδομές. Η νέα χρέωση έρχεται, έτσι, σε μια στιγμή που η ελληνική αγορά καλείται να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά της, χωρίς να έχει λύσει χρόνια προβλήματα στις λιμενικές εγκαταστάσεις, στις μαρίνες και στις υπηρεσίες που προσφέρονται στα σκάφη. Η κυβέρνηση προβάλλει την ανάγκη αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος και προσέλκυσης επισκεπτών υψηλής δαπάνης, αλλά την ίδια στιγμή προαναγγέλλει ένα επιπλέον κόστος για όσους επιλέγουν να κάνουν διακοπές με σκάφος. Το ερώτημα είναι πώς μπορεί να αυξηθεί η τελική τιμή ενός προϊόντος χωρίς να υπάρχει αντίστοιχη βελτίωση στις υποδομές και στις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Ο πρόεδρος της ΠΕΠΙΕΘ ζητά να υπάρξει διαφορετική αντιμετώπιση για τα επαγγελματικά και τα ιδιωτικά σκάφη. Για τα επαγγελματικά σκάφη αναψυχής που εκτελούν ναυλώσεις (charter) προτείνει δωρεάν πρόσβαση στο θαλάσσιο πάρκο, ώστε να μην επιβαρυνθούν επιπλέον οι πελάτες τους. Όπως εξηγεί, «οι επισκέπτες αυτοί καταβάλλουν ήδη σημαντικά ποσά για τη ναύλωση και τις υπηρεσίες που λαμβάνουν, ενώ η δραστηριότητα των επαγγελματικών σκαφών στηρίζει μια ευρύτερη αλυσίδα επιχειρήσεων στα νησιά, από τις μαρίνες και την εστίαση μέχρι την τροφοδοσία και τις υπηρεσίες συντήρησης» λέει ο κ. Βάλλης.

Για τα ιδιωτικά σκάφη, αντίθετα, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας μικρής χρέωσης, υπό την προϋπόθεση ότι θα είναι αναλογική και ότι τα χρήματα θα κατευθύνονται πράγματι σε δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος. Με αυτόν τον τρόπο προτείνει να ληφθεί υπόψη η διαφορετική οικονομική λειτουργία των δύο κατηγοριών, αντί να εφαρμοστεί μια ενιαία χρέωση χωρίς διάκριση ανάμεσα στην επαγγελματική δραστηριότητα και την ιδιωτική χρήση. Η κυβέρνηση καλείται πλέον να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις πριν προχωρήσει στην εφαρμογή του μέτρου. Πόσο θα κοστίζει η είσοδος στο θαλάσσιο πάρκο; Θα πληρώνουν το ίδιο ένα μικρό ιδιωτικό σκάφος και μια επαγγελματική θαλαμηγός; Θα εξαιρεθούν τα επαγγελματικά σκάφη που μεταφέρουν τουρίστες; Ποιος θα εισπράττει τα χρήματα και με ποιον τρόπο θα ελέγχεται η διάθεσή τους;

Η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για το μέλλον του ελληνικού τουρισμού. Αυτό, όμως, δεν απαντά αυτομάτως στο ερώτημα εάν κάθε νέα περιβαλλοντική πρωτοβουλία πρέπει να συνοδεύεται από μια πρόσθετη χρέωση για τον επισκέπτη. Η δημιουργία ενός θαλάσσιου πάρκου απαιτεί σχέδιο, ελέγχους, υποδομές και σταθερή χρηματοδότηση. Απαιτεί, επίσης, σαφείς κανόνες για όσους δραστηριοποιούνται στην περιοχή, ώστε η προστασία του οικοσυστήματος να μη λειτουργήσει εις βάρος της νόμιμης οικονομικής δραστηριότητας. Για τον κλάδο του yachting, το ζήτημα δεν είναι εάν πρέπει να προστατευθούν οι ελληνικές θάλασσες, αλλά εάν η κυβέρνηση θα επιλέξει να χρηματοδοτήσει αυτή την πολιτική με ένα οριζόντιο τέλος, χωρίς προηγουμένως να έχει παρουσιάσει τις λεπτομέρειες και τις εγγυήσεις ανταποδοτικότητας. Μέχρι να ανακοινωθούν οι όροι εφαρμογής, η εξαγγελία από τον πρωθυπουργό για το Θαλάσσιο Πάρκο των Νότιων Κυκλάδων παραμένει μια νέα οικονομική επιβάρυνση για τους επισκέπτες και τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο ελληνικό yachting.

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