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Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για εκατομμύρια φορολογούμενους που έχουν ακόμη τη δυνατότητα να περιορίσουν τον λογαριασμό της Εφορίας για το 2027. Με το τέλος του 2026 να πλησιάζει, όσοι δεν ελέγξουν εγκαίρως τις ηλεκτρονικές αποδείξεις τους, τις δαπάνες που δικαιολογούν φορολογικές εκπτώσεις και τις εκκρεμότητες που συνδέονται με την ακίνητη περιουσία τους κινδυνεύουν να πληρώσουν περισσότερα από όσα πραγματικά τους αναλογούν.

Και αυτό σε μια περίοδο κατά την οποία η ακρίβεια εξακολουθεί να πιέζει τα οικογενειακά εισοδήματα, περιορίζοντας τις δυνατότητες αποταμίευσης και αυξάνοντας τις καθημερινές οικονομικές υποχρεώσεις.

Το παράδοξο είναι ότι ακόμη και φορολογούμενοι που έχουν εξαντλήσει το εισόδημά τους για την κάλυψη βασικών αναγκών μπορούν να βρεθούν αντιμέτωποι με πρόσθετο φόρο, εάν δεν έχουν πραγματοποιήσει το απαιτούμενο ύψος ηλεκτρονικών συναλλαγών.

Υπάρχουν, πάντως, πέντε κινήσεις που μπορούν να περιορίσουν τις φορολογικές επιβαρύνσεις, αρκεί να πραγματοποιηθούν εγκαίρως και να πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις.

1. Ηλεκτρονικές αποδείξεις: Το πέναλτι του 22%

Η πρώτη παγίδα αφορά τις ηλεκτρονικές αποδείξεις. Οι φορολογούμενοι που υπάγονται στη σχετική υποχρέωση πρέπει έως τις 31 Δεκεμβρίου να έχουν πραγματοποιήσει επιλέξιμες ηλεκτρονικές πληρωμές ίσες με το 30% του πραγματικού ετήσιου εισοδήματός τους, με ανώτατο απαιτούμενο ποσό τις 20.000 ευρώ.

Όποιος δεν καλύψει το όριο επιβαρύνεται με πρόσθετο φόρο 22% επί του ποσού που λείπει.

Για παράδειγμα, σε ετήσιο εισόδημα 20.000 ευρώ απαιτούνται ηλεκτρονικές δαπάνες 6.000 ευρώ. Εάν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές μόλις 4.000 ευρώ, η Εφορία θα επιβάλει επιπλέον φόρο 440 ευρώ.

Δεν πρόκειται για αμελητέα επιβάρυνση. Είναι χαρακτηριστικό ότι από τις δηλώσεις που υποβλήθηκαν το 2025 προέκυψε συνολικό πέναλτι 86,04 εκατ. ευρώ για φορολογούμενους που δεν κατάφεραν να καλύψουν το απαιτούμενο ποσό.

Από τον κανόνα εξαιρούνται συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών, όπως οι άνω των 70 ετών, ενώ οι πληρωμές για ορισμένες ιατρικές υπηρεσίες υπολογίζονται στο διπλάσιο της αξίας τους.

2. Πληρωμές σε επαγγελματίες: Η έκπτωση που πολλοί αγνοούν

Μείωση του φορολογητέου εισοδήματός τους μπορούν να εξασφαλίσουν όσοι πληρώνουν ηλεκτρονικά συγκεκριμένες υπηρεσίες επαγγελματιών, όπως υδραυλικών, ηλεκτρολόγων, ψυκτικών και κομμωτών.

Για τις επιλέξιμες δαπάνες αφαιρείται από το φορολογητέο εισόδημα το 30% της αξίας τους, με ανώτατο όριο τα 5.000 ευρώ ετησίως.

Έτσι, για πληρωμές 3.000 ευρώ, το φορολογητέο εισόδημα μπορεί να μειωθεί κατά 900 ευρώ. Το πραγματικό όφελος στον φόρο εξαρτάται από την κλίμακα φορολόγησης του κάθε πολίτη.

Το συγκεκριμένο μέτρο έχει παραταθεί και για το 2027, δίνοντας μια επιπλέον δυνατότητα ελάφρυνσης.

3. Γονικές παροχές: Η λύση απέναντι στα τεκμήρια

Προσοχή απαιτείται από όσους αγόρασαν ή πρόκειται να αγοράσουν μέχρι το τέλος της χρονιάς ακίνητο ή αυτοκίνητο, χωρίς να διαθέτουν δηλωθέντα εισοδήματα που να δικαιολογούν τη σχετική δαπάνη.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, χρηματικές γονικές παροχές και δωρεές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των τεκμηρίων.

Για μεταβιβάσεις μεταξύ συγγενών της πρώτης κατηγορίας προβλέπεται αφορολόγητο έως 800.000 ευρώ, εφόσον η μεταφορά των χρημάτων πραγματοποιείται μέσω τραπεζικού συστήματος.

Οι δηλώσεις υποβάλλονται στην πλατφόρμα myPROPERTY, ενώ καθοριστική σημασία έχει να αποδεικνύεται ότι τα χρήματα ήταν διαθέσιμα πριν από την πραγματοποίηση της αγοράς.

Διαφορετικά, ο φορολογούμενος κινδυνεύει να βρεθεί αντιμέτωπος με πρόσθετη φορολόγηση λόγω τεκμηρίων.

4. Ανακαινίσεις: Μείωση φόρου έως 16.000 ευρώ

Σημαντική φορολογική ελάφρυνση προβλέπεται για ιδιοκτήτες που πραγματοποιούν επιλέξιμες εργασίες επισκευής, ανακαίνισης ή αναβάθμισης ακινήτων.

Η μείωση φόρου μπορεί να φθάσει συνολικά τα 16.000 ευρώ, κατανεμημένη σε πέντε χρόνια, δηλαδή έως 3.200 ευρώ ετησίως.

Απαραίτητες προϋποθέσεις είναι η ύπαρξη νόμιμων παραστατικών, η εξόφληση των εργασιών με ηλεκτρονικά μέσα και η τήρηση των περιορισμών που προβλέπονται για τις επιλέξιμες δαπάνες.

Το κίνητρο μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα σημαντικό για όσους σχεδιάζουν εργασίες στις κατοικίες τους, καθώς περιορίζει τον φόρο εισοδήματος των επόμενων ετών.

5. Ε9: Τα λάθη που φουσκώνουν τον ΕΝΦΙΑ

Μια λανθασμένη καταχώριση στο Ε9 αρκεί για να αυξήσει τον λογαριασμό του ΕΝΦΙΑ.

Λάθη στα τετραγωνικά μέτρα, στον όροφο, στην παλαιότητα, στο ποσοστό συνιδιοκτησίας ή στα εμπράγματα δικαιώματα μπορούν να οδηγήσουν σε μεγαλύτερη φορολογική επιβάρυνση.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στα ημιτελή ακίνητα, καθώς και στις περιπτώσεις ψιλής κυριότητας και επικαρπίας, όπου ισχύουν ειδικοί κανόνες υπολογισμού του φόρου.

Οι ιδιοκτήτες έχουν κάθε λόγο να ελέγξουν από τώρα την περιουσιακή τους εικόνα και να υποβάλουν τις αναγκαίες διορθώσεις εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, προκειμένου να αποφύγουν δυσάρεστες εκπλήξεις στα εκκαθαριστικά του 2027.

Ο λογαριασμός δεν περιμένει

Το τέλος της χρονιάς δεν αποτελεί απλώς μια ημερολογιακή προθεσμία. Για εκατομμύρια φορολογούμενους είναι το τελευταίο χρονικό περιθώριο για την πραγματοποίηση συναλλαγών και δαπανών που μπορούν να επηρεάσουν τον φόρο του επόμενου έτους.

Και ενώ η φορολογική επιβάρυνση παραμένει υψηλή, η αξιοποίηση των υφιστάμενων εκπτώσεων και απαλλαγών αποτελεί έναν από τους λίγους διαθέσιμους τρόπους νόμιμης ελάφρυνσης.

Το ζητούμενο, βέβαια, δεν είναι να αναγκάζονται οι πολίτες να αναζητούν κάθε Δεκέμβριο τρόπους για να αποφύγουν επιπλέον φόρους. Είναι να διαμορφωθεί ένα φορολογικό σύστημα απλούστερο, δικαιότερο και λιγότερο επιβαρυντικό για τα εισοδήματα των νοικοκυριών.

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