Ηλεκτρονικές αποδείξεις: Φορολογικά μπόνους έως 5.000 ευρώ αλλά και παγίδες με πρόσθετο φόρο 22%

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Μια ανάσα φορολογικής ελάφρυνσης για όσους χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, αλλά και μια παγίδα πρόσθετης φορολόγησης για εκείνους που δεν συγκεντρώνουν τις απαιτούμενες αποδείξεις, διατηρεί το σύστημα των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Τα φορολογικά κίνητρα παίρνουν παράταση και για το 2027, ενώ εκατομμύρια φορολογούμενοι έχουν περιθώριο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2026 να καλύψουν το απαιτούμενο ποσό ηλεκτρονικών δαπανών, ώστε να αποφύγουν το πέναλτι 22%.

Η σχετική διάταξη περιλαμβάνεται στο φορολογικό νομοσχέδιο που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση και αφορά συγκεκριμένες επαγγελματικές υπηρεσίες, για τις οποίες η πληρωμή με κάρτα ή άλλο ηλεκτρονικό μέσο εξασφαλίζει πρόσθετο φορολογικό όφελος.

Για τις δαπάνες που πραγματοποιούνται σε συγκεκριμένους επαγγελματικούς κλάδους, προβλέπεται μείωση του φορολογητέου εισοδήματος κατά 30% της αξίας τους, με ανώτατο όριο τις 5.000 ευρώ ετησίως.

Στην πράξη, όποιος πληρώσει ηλεκτρονικά 5.000 ευρώ για τις συγκεκριμένες υπηρεσίες μπορεί να μειώσει το φορολογητέο εισόδημά του κατά 1.500 ευρώ. Αν οι δαπάνες φτάσουν τις 10.000 ευρώ, η μείωση ανεβαίνει στις 3.000 ευρώ.

Προσοχή, όμως: τα 5.000 ευρώ δεν αποτελούν επιστροφή φόρου, αλλά το μέγιστο ποσό που αφαιρείται από το φορολογητέο εισόδημα. Το πραγματικό όφελος εξαρτάται από τον φορολογικό συντελεστή κάθε φορολογουμένου.

Στους επαγγελματίες που περιλαμβάνονται στο μέτρο βρίσκονται υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, ψυκτικοί, ξυλουργοί, δικηγόροι, κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής, οδηγοί ταξί, γυμναστήρια, σχολές χορού, φωτογράφοι και επιχειρήσεις καθαρισμού.

Οι πληρωμές πρέπει να γίνονται με κάρτες, τραπεζικές μεταφορές, IRIS ή άλλα αναγνωρισμένα ηλεκτρονικά μέσα.

Διπλό μπόνους στις ιατρικές αποδείξεις

Ξεχωριστή ρύθμιση διατηρείται για τις πληρωμές σε γιατρούς, οδοντιάτρους και άλλους επαγγελματίες υγείας.

Οι συγκεκριμένες δαπάνες υπολογίζονται στο διπλάσιο για την κάλυψη του υποχρεωτικού 30% του εισοδήματος. Δηλαδή, μια επίσκεψη αξίας 150 ευρώ, εφόσον εξοφληθεί ηλεκτρονικά, προσμετράται ως 300 ευρώ στις απαιτούμενες αποδείξεις.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα αφορά όσους φτάσουν στο τέλος του έτους χωρίς να έχουν καλύψει το απαιτούμενο ποσό.

Για ετήσιο εισόδημα 25.000 ευρώ απαιτούνται, κατά κανόνα, ηλεκτρονικές δαπάνες 7.500 ευρώ. Αν έχουν συγκεντρωθεί μόνο 6.000 ευρώ, η διαφορά των 1.500 ευρώ επιβαρύνεται με φόρο 22%, δηλαδή 330 ευρώ.

Το πρόσθετο ποσό θα εμφανιστεί στο εκκαθαριστικό της φορολογικής δήλωσης του 2027.

Από την υποχρέωση εξαιρούνται συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών, όπως όσοι έχουν συμπληρώσει τα 70 έτη, άτομα με αναπηρία τουλάχιστον 80%, στρατευμένοι και κάτοικοι μικρών οικισμών, υπό προϋποθέσεις.

Το παράδοξο είναι ότι, ενώ τα κίνητρα επιδιώκουν να περιορίσουν τη φοροδιαφυγή σε συγκεκριμένους επαγγελματικούς κλάδους, η ευθύνη συγκέντρωσης των αποδείξεων και το πρόσθετο φορολογικό βάρος εξακολουθούν να επιβαρύνουν τον φορολογούμενο.

Διαβάστε επίσης:

Πιερρακάκης: Υπόδειγμα της παραγωγικής Ελλάδας η φαρμακοβιομηχανία – Στα 200 εκατ. ευρώ το «επενδυτικό clawback» για τον κλάδο

Τράπεζα της Ελλάδος: Στα 2,5 δισ. ευρώ το πρωτογενές πλεόνασμα για το 9μηνο – Μείωση εσόδων, αύξηση δαπανών

Πετρέλαιο: Κάτω από τα 108 δολάρια το Brent, αλλά οι προοπτικές είναι αρνητικές









