Πετρέλαιο: Κάτω από τα 108 δολάρια το Brent, αλλά οι προοπτικές είναι αρνητικές

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Κάτω από τα 108 δολάρια το βαρέλι υποχώρησε τη Δευτέρα το Brent, διατηρώντας ωστόσο το μεγαλύτερο μέρος των κερδών της προηγούμενης εβδομάδας, καθώς η κλιμάκωση των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Ευρώπη ενίσχυσε τις ανησυχίες για την ασφάλεια των ενεργειακών ροών.

Το Brent διαπραγματεύεται στα 107,26 δολάρια το βαρέλι με απώλειες 2,6%, ενώ το αμερικανικό αργό WTI βρίσκεται στα 99,3 δολάρια με πτώση 2%.

Στη Μέση Ανατολή, οι συγκρούσεις μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και των Χούθι, που υποστηρίζονται από το Ιράν, δεν δείχνουν σημάδια αποκλιμάκωσης. Ελικόπτερο της Σαουδικής Αραβίας συνετρίβη κοντά στα σύνορα με την Υεμένη, ενώ οι Χούθι έπληξαν τη Γιανμπού, σημαντικό κόμβο εξαγωγών πετρελαίου στο σαουδαραβικό τμήμα της Ερυθράς Θάλασσας.

Παράλληλα, τρία δεξαμενόπλοια υπέστησαν ζημιές στα Στενά του Ορμούζ μέσα στο Σαββατοκύριακο. Το ναυτικό των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC) επέμεινε ότι η θαλάσσια οδός παραμένει κλειστή και ότι τα πλοία μπορούν να διέρχονται μόνο με την άδειά του.

Οι εξελίξεις εντείνουν την αβεβαιότητα γύρω από έναν από τους σημαντικότερους διαύλους μεταφοράς πετρελαίου παγκοσμίως. Τυχόν παρατεταμένοι περιορισμοί στη ναυσιπλοΐα θα μπορούσαν να επιβαρύνουν την προσφορά και να διατηρήσουν τις τιμές σε υψηλά επίπεδα.

Πλήγματα σε ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις

Στην Ευρώπη, ουκρανικές επιθέσεις προκάλεσαν την Κυριακή πυρκαγιές σε τερματικό σταθμό εξαγωγής πετρελαίου και σε αποθηκευτικό χώρο στην Αγία Πετρούπολη. Το Κίεβο εξαπέλυσε περισσότερα από 1.000 μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον της Ρωσίας, σε μία από τις μεγαλύτερες αεροπορικές επιθέσεις του πολέμου.

Τα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές προσθέτουν έναν ακόμη παράγοντα κινδύνου για τις διεθνείς αγορές, καθώς ενδεχόμενες ζημιές σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης και εξαγωγής μπορούν να επηρεάσουν τη διαθεσιμότητα πετρελαίου και τις εμπορικές ροές.

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι κατέληξε σε συμφωνία με τη Ρωσία για τις εξαγωγές ντίζελ. Ανέφερε επίσης ότι αναβάλλει την επιβολή πρόσθετων κυρώσεων, προκειμένου να μην τεθούν σε κίνδυνο οι διαπραγματεύσεις για την ειρήνη στην Ουκρανία.

Η εξέλιξη προσθέτει μια διαφορετική διάσταση στην ενεργειακή εξίσωση: ενώ οι στρατιωτικές συγκρούσεις αυξάνουν τους κινδύνους για την προσφορά, οι διπλωματικές πρωτοβουλίες και οι αποφάσεις για τις κυρώσεις μπορούν να μεταβάλουν τις εμπορικές ροές.

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