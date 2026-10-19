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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αντριάνα Βασιλά ΑΝΤΡΙΑΝΑ ΒΑΣΙΛΑ

19.10.2026 08:45

Συντάξεις: Επιβίωση με 500 και 700 ευρώ – Τα αποκαλυπτικά στοιχεία του «ΗΛΙΟΣ» και η μέγγενη του πληθωρισμού

19.10.2026 08:45
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Μια Ελλάδα δύο ταχυτήτων, με εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους να μετρούν καθημερινά ακόμη και το τελευταίο ευρώ για να καλύψουν τα βασικά έξοδα διαβίωσης, αποτυπώνεται στα επίσημα στοιχεία για τις συντάξεις.

Την ώρα που το οικονομικό επιτελείο προβάλλει τους δείκτες ανάπτυξης και τις παρεμβάσεις ενίσχυσης, τα δεδομένα του ασφαλιστικού συστήματος αποκαλύπτουν μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα: περισσότεροι από τους μισούς συνταξιούχους της χώρας λαμβάνουν κύρια σύνταξη που δεν ξεπερνά τα 1.000 ευρώ μεικτά. 

Σύμφωνα με την επίσημη έκθεση του συστήματος «ΗΛΙΟΣ», η μέση κύρια σύνταξη στη χώρα διαμορφώνεται μόλις στα 869,17 ευρώ μεικτά. Από το σύνολο των 2.542.740 συνταξιούχων: 

  • 1.364.068 άνθρωποι (ποσοστό 53,6%) βρίσκονται στην κατηγορία εισοδήματος έως 1.000 ευρώ μεικτά. 
  • 883.115 συνταξιούχοι λαμβάνουν έως 700 ευρώ μεικτά. 
  • 412.328 συνταξιούχοι καλούνται να επιβιώσουν με ποσά που δεν ξεπερνούν τα 500 ευρώ μεικτά τον μήνα. 

Παράλληλα, η μέση επικουρική σύνταξη διαμορφώνεται στα 196,08 ευρώ μεικτά και το μέσο μέρισμα στα 116,50 ευρώ, ποσά που αφορούν περιορισμένο αριθμό δικαιούχων και δεν αποτελούν καθολικό συμπλήρωμα. 

Η ακρίβεια «καταπίνει» τις χαμηλές συντάξεις

Για έναν συνταξιούχο που καλείται να ζήσει με 500 ή 700 ευρώ, η κάλυψη των μηνιαίων υποχρεώσεων αποτελεί μια ανεπίλυτη εξίσωση. Τα ενοίκια, οι λογαριασμοί ρεύματος, η θέρμανση, τα φάρμακα και οι αυξήσεις στα είδη πρώτης ανάγκης στα σούπερ μάρκετ απορροφούν το σύνολο του εισοδήματος από τις πρώτες κιόλας ημέρες του μήνα. 

Η κατάσταση αυτή συνδέεται άμεσα με τα ευρύτερα ευρήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (European Employment and Social Outlook), σύμφωνα με τα οποία το 27,5% των πολιτών στην Ελλάδα αντιμετωπίζει τον κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού. Παράλληλα, πρόσφατη έρευνα του ΙΟΒΕ αποκαλύπτει ότι το 58% των νοικοκυριών στην Ελλάδα δηλώνει πως μόλις καταφέρνει να τα βγάλει πέρα, ενώ το 82% δεν αναμένει καμία δυνατότητα αποταμίευσης.

Το μεγάλο χάσμα Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα

Ιδιαίτερα ανησυχητικές είναι και οι εσωτερικές ανισότητες που καταγράφονται στο ασφαλιστικό σύστημα. Οι νέες συντάξεις που απονέμονται στον ιδιωτικό τομέα εμφανίζονται σχεδόν 36% χαμηλότερες σε σύγκριση με εκείνες του Δημοσίου. 

Η μεγάλη αυτή απόκλιση αντανακλά τις διαρθρωτικές παθογένειες της αγοράς εργασίας των τελευταίων δεκαετιών: τους χαμηλότερους μισθούς, τα αυξημένα ποσοστά ανεργίας, την υποαπασχόληση και τις μερικές μορφές εργασίας που χαρακτήριζαν τον ιδιωτικό τομέα και τώρα μεταφράζονται σε συντάξεις πέριξ των ορίων της φτώχειας. 

Πίσω από αυτούς τους ξερούς δείκτες βρίσκονται άνθρωποι που κατέβαλαν εισφορές για 30 και 40 έτη και σήμερα βρίσκονται αντιμέτωποι με τη ραγδαία υποχώρηση της αγοραστικής τους δύναμης. Το κρίσιμο διακύβευμα για την κυβερνητική πολιτική δεν περιορίζεται στις ονομαστικές ετήσιες αυξήσεις, αλλά επεκτείνεται στην ανάγκη ουσιαστικών παρεμβάσεων που θα ανάσχουν τη συνταξιοδοτική φτώχεια και θα διασφαλίσουν την πραγματική αξιοπρέπεια των ηλικιωμένων..

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