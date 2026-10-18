Συντάξεις φτώχειας για τους μισούς συνταξιούχους – Στα 869 ευρώ η μέση κύρια σύνταξη τον Σεπτέμβριο

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Η εικόνα των ελληνικών συντάξεων παραμένει απογοητευτική για εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους, καθώς περισσότεροι από τους μισούς καλούνται να καλύψουν τις καθημερινές τους ανάγκες με μηνιαίες αποδοχές που δεν ξεπερνούν τα 1.000 ευρώ μεικτά. Την ίδια ώρα, το κύμα φυγής από την αγορά εργασίας συνεχίζεται, με τις αιτήσεις συνταξιοδότησης να κατευθύνονται προς ένα ακόμη έτος με ιδιαίτερα υψηλούς αριθμούς.

Τα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος «ΗΛΙΟΣ» για τον Σεπτέμβριο αποτυπώνουν τις μεγάλες ανισότητες στο ασφαλιστικό σύστημα, αλλά και την πίεση που αντιμετωπίζουν οι χαμηλοσυνταξιούχοι σε μια περίοδο αυξημένου κόστους διαβίωσης.

Η μέση κύρια σύνταξη διαμορφώθηκε στα 869,17 ευρώ μεικτά, ενώ από το σύνολο των 2.542.740 συνταξιούχων, το 53,6%, δηλαδή 1.364.068 άτομα, εισπράττει συνολικές συνταξιοδοτικές αποδοχές έως 1.000 ευρώ μεικτά.

Ακόμη πιο χαρακτηριστικό είναι ότι 883.115 συνταξιούχοι, ποσοστό 34,7%, περιορίζονται σε μηνιαίες αποδοχές έως 700 ευρώ, ενώ 412.328, δηλαδή το 16,2% του συνόλου, λαμβάνουν ποσά που δεν ξεπερνούν τα 500 ευρώ μεικτά.

Στην πράξη, οι καθαρές αποδοχές είναι ακόμη χαμηλότερες, γεγονός που περιορίζει σημαντικά τα περιθώρια κάλυψης βασικών αναγκών, όπως η στέγαση, η ενέργεια, τα τρόφιμα και η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Η εικόνα δεν διαφοροποιείται ουσιαστικά ούτε στις πρόσθετες παροχές, καθώς η μέση επικουρική σύνταξη ανέρχεται σε μόλις 196,08 ευρώ μεικτά και το μέσο μέρισμα στα 116,50 ευρώ.

Ιδιαίτερα έντονο παραμένει και το χάσμα μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Οι νέες συντάξεις που απονέμονται σε εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα είναι σχεδόν 36% χαμηλότερες από τις αντίστοιχες του Δημοσίου, εξέλιξη που συνδέεται με τις διαφορετικές ασφαλιστικές διαδρομές, τις χαμηλές αμοιβές, την υποαπασχόληση και τα διαστήματα ανεργίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 91,76% των συνταξιούχων, δηλαδή 2.332.933 άτομα, είναι ηλικίας άνω των 60 ετών, ενώ μόλις το 4,6% είναι κάτω των 55 ετών.

Την ίδια στιγμή, οι αιτήσεις συνταξιοδότησης συνεχίζουν να αυξάνονται. Τον Σεπτέμβριο υποβλήθηκαν 20.100 νέες αιτήσεις, σύμφωνα με το σύστημα «ΑΤΛΑΣ», ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό του εννεαμήνου στις 164.434.

Εφόσον διατηρηθεί ο ίδιος ρυθμός, το 2026 αναμένεται να κλείσει με περισσότερες από 200.000 αιτήσεις, πλησιάζοντας τα ιστορικά υψηλά του 2021 και του 2022, όταν είχαν καταγραφεί 212.151 και 211.133 αιτήσεις αντίστοιχα.

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί πρόσθετες απαιτήσεις για τον ΕΦΚΑ, καθώς η αυξημένη έξοδος από την εργασία συνεπάγεται μεγαλύτερο όγκο νέων απονομών και ανάγκη περιορισμού των εκκρεμοτήτων.

Όσον αφορά τις συντάξεις Νοεμβρίου, οι πρώτες πληρωμές θα πραγματοποιηθούν στις 26 Οκτωβρίου για τους συνταξιούχους των πρώην ταμείων μη μισθωτών και για τις επικουρικές του ιδιωτικού τομέα, με τα ποσά να εμφανίζονται στα ΑΤΜ από το απόγευμα της Παρασκευής 23 Οκτωβρίου.

Στις 29 Οκτωβρίου θα ακολουθήσουν οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων μισθωτών και οι συντάξεις του Δημοσίου, με τα χρήματα να είναι διαθέσιμα από το απόγευμα της Τρίτης 27 Οκτωβρίου, λόγω της αργίας της 28ης Οκτωβρίου.

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