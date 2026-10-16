Συντάξεις Νοεμβρίου 2026: Νωρίτερα οι πληρωμές λόγω 28ης Οκτωβρίου – Ποιοι πάνε στα ΑΤΜ την επόμενη εβδομάδα (video)

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Νωρίτερα από συνήθως, λόγω της αργίας της 28ης Οκτωβρίου, θα καταβληθούν από τον e-ΕΦΚΑ οι κύριες και επικουρικές συντάξεις Νοεμβρίου σε όλους τους δικαιούχους.

Συγκεκριμένα, και αυτόν τον μήνα οι πληρωμές θα ακολουθήσουν τον κανόνα διαχωρισμού μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών.

Πιο αναλυτικά, οι συντάξεις των μη μισθωτών θα καταβληθούν τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ενώ των μισθωτών την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου.

Όπως συμβαίνει όμως κάθε μήνα, τα χρήματα πιστώνονται στους λογαριασμούς των συνταξιούχων από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας.

Οπότε για τους μη μισθωτούς, τα χρήματα αναμένεται να είναι διαθέσιμα στα ΑΤΜ από το βράδυ της Παρασκευής 23 Οκτωβρίου, καθώς μεσολαβεί Σαββατοκύριακο.

Αντίστοιχα, οι μισθωτοί θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς τους από το απόγευμα της Τρίτης 27 Οκτωβρίου, λόγω της αργίας της 28ης Οκτωβρίου.

Συντάξεις μη μισθωτών

Οι συντάξεις αναμένεται να καταβληθούν τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου (απόγευμα Παρασκευής 23/10).

Η κατηγορία αυτή αφορά:

Συνταξιούχους ΟΑΕΕ

Συνταξιούχους ΟΓΑ

Συνταξιούχους ΕΤΑΑ Μη Μισθωτών

Όλους τους νέους συνταξιούχους, μισθωτούς και μη μισθωτούς, που βγήκαν στη σύνταξη από 1/1/2017 και μετά, με βάση τον Νόμο 4387/2016.

Συντάξεις μισθωτών

Οι συντάξεις αναμένεται να καταβληθούν την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου (απόγευμα της Τρίτης 27 Οκτωβρίου).

Πιο συγκεκριμένα αφορά:

Συνταξιούχους ΙΚΑ

Συνταξιούχους Δημοσίου

Συνταξιούχους ΝΑΤ και ΚΕΑΝ

ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

ΕΤΑΤ

ΤΣΕΑΠΓΣΟ

ΤΣΠ-ΗΣΑΠ

ΔΕΗ

ΟΤΕ.

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