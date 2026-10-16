Το όνειρο της ιδιοκατοίκησης γίνεται εφιάλτης: Στην Αθήνα απαιτούνται 16 χρόνια ακαθάριστων μισθών για ένα σπίτι 70 τ.μ.

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Η στεγαστική κρίση στην Ελλάδα προσλαμβάνει δραματικές διαστάσεις. Η χώρα μας κατατάσσεται στις πλέον απρόσιτες αγορές της Ευρώπης, με τις τιμές των ακινήτων να εκτοξεύονται, ενώ τα νοικοκυριά αδυνατούν να καλύψουν ακόμη και τα βασικά.

Η απόκτηση μιας στέγης στην Ελλάδα τείνει να μετατραπεί σε άπιαστο όνειρο για τη συντριπτική πλειονότητα των εργαζομένων με μέσες αποδοχές. Η εκτόξευση των τιμών πώλησης και η στασιμότητα των πραγματικών εισοδημάτων έχουν δημιουργήσει μια ασφυκτική πραγματικότητα, κατατάσσοντας την Αθήνα ανάμεσα στις πιο ακριβές και απρόσιτες πρωτεύουσες της Ευρώπης.

16 χρόνια μισθών για ένα 70άρι

Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία της διεθνούς έρευνας Deloitte Property Index, ένας μέσος εργαζόμενος στην Αθήνα χρειάζεται πλέον 16 ολόκληρα χρόνια ακαθάριστων ετήσιων μισθών προκειμένου να αγοράσει μια νεόδμητη κατοικία μόλις 70 τετραγωνικών μέτρων.

Το νούμερο αυτό αποτυπώνει ανάγλυφα το μέγεθος του προβλήματος, καθώς ο συγκεκριμένος δείκτης υπολογίζει ότι ο μισθωτός διαθέτει το 100% του μισθού του για την αγορά — κάτι φυσικά αδύνατο στην πραγματική ζωή. Αν συνυπολογιστούν τα τρέχοντα έξοδα διαβίωσης, το ενοίκιο, ο πληθωρισμός και η δυνατότητα πραγματικής αποταμίευσης, ο πραγματικός χρόνος για τη συγκέντρωση του απαιτούμενου κεφαλαίου ξεπερνά ακόμη και τα 20 με 25 χρόνια.

Η ακρίβεια της στέγης σε αριθμούς

Η εικόνα που διαμορφώνεται στην ελληνική κτηματαγορά συνθέτει ένα εκρηκτικό κοκτέιλ για τα ελληνικά νοικοκυριά:

Απόκλιση τιμών και εισοδημάτων: Σύμφωνα με πρόσφατη ανάλυση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), οι τιμές των κατοικιών στην Ελλάδα έχουν αυξηθεί κατά περίπου 85% από το χαμηλότερο σημείο της κρίσης, την ώρα που το διαθέσιμο κατά κεφαλήν εισόδημα έχει αυξηθεί μόλις κατά 47%.

Πρωταθλητές στο στεγαστικό κόστος: Η Ελλάδα κατέχει την αρνητική πρωτιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο ποσοστό του πληθυσμού που δαπανά πάνω από το 40% του διαθέσιμου εισοδήματός του αποκλειστικά για έξοδα στέγης (ενοίκιο/δόση δανείου, λογαριασμοί, κοινόχρηστα).

Η παγίδα της προκαταβολής: Ακόμη και για όσους πληρούν τα κριτήρια λήψης στεγαστικού δανείου, η απαιτούμενη προκαταβολή (20% με 30% της αξίας του ακινήτου) αποτελεί ανυπέρβλητο εμπόδιο. Για να συγκεντρωθεί αυτό το ποσό με έναν μέσο ρυθμό αποταμίευσης 10%, μια οικογένεια χρειάζεται πάνω από δύο δεκαετίες!

Πώς φτάσαμε ως εδώ;

Η στεγαστική κρίση δεν εμφανίστηκε ξαφνικά. Είναι το αποτέλεσμα μιας σειράς παραγόντων που περιόρισαν την προσφορά και εκτόξευσαν τη ζήτηση:

1. Η κυριαρχία των βραχυχρόνιων μισθώσεων (Airbnb): Χιλιάδες ακίνητα αποσύρθηκαν από τη μακροχρόνια ενοικίαση, συμπιέζοντας τη διαθέσιμη στέγη για τους μόνιμους κατοίκους.

2. Ξένες επενδύσεις και Golden Visa: Η ισχυρή ζήτηση από αγοραστές του εξωτερικού συμπαρέσυρε τις τιμές προς τα πάνω, καθιστώντας τις γειτονιές των αστικών κέντρων απλησίαστες για τον μέσο Έλληνα.

3. Έλλειψη νέων οικοδομών: Η δεκαετής οικονομική κρίση πάγωσε την οικοδομική δραστηριότητα, δημιουργώντας ένα τεράστιο κενό στην προσφορά σύγχρονων και ενεργειακά αποδοτικών κατοικιών.

Το κοινωνικό αποτύπωμα

Το στεγαστικό δεν είναι απλώς ένας οικονομικός δείκτης, αλλά ένα βαθιά κοινωνικό πρόβλημα. Συνδέεται άμεσα με το δημογραφικό, καθώς οι νέοι άνθρωποι αναγκάζονται να συγκατοικούν με τους γονείς τους μέχρι τα 30-35 έτη, αναβάλλοντας τη δημιουργία οικογένειας.

Παράλληλα, τα κυβερνητικά προγράμματα επιδοτούμενων δανείων (όπως το «Σπίτι μου») προσέφεραν ανάσα σε ορισμένες χιλιάδες νέους, όμως η συνολική αγορά παραμένει εγκλωβισμένη σε υψηλές τιμές, επιβεβαιώνοντας ότι χωρίς μια ολιστική εθνική στρατηγική για την προσιτή κατοικία, το δικαίωμα στη στέγη θα μετατρέπεται όλο και περισσότερο σε πολυτέλεια για λίγους.

Διαβάστε επίσης:

Πιερρακάκης στο ΔΝΤ: «Η Ελλάδα από χώρα που λάμβανε στήριξη, στηρίζει πλέον η ίδια πολίτες και επιχειρήσεις»

Παπασταύρου για Κάθετο διάδρομο: «Αύξηση εξαγωγής φυσικού αερίου από την Ελλάδα κατά 169%» – Τι είπε για GSI, Τουρκία και Λιβύη

Ακίνητα: Οι συμβολαιογράφοι αναλαμβάνουν τα πάντα, αλλά ο λογαριασμός παραμένει στους ιδιοκτήτες και αγοραστές