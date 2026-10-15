Ακίνητα: Οι συμβολαιογράφοι αναλαμβάνουν τα πάντα, αλλά ο λογαριασμός παραμένει στους ιδιοκτήτες και αγοραστές

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Αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο θα γίνονται οι μεταβιβάσεις ακινήτων, με τους συμβολαιογράφους να αποκτούν πρωταγωνιστικό ρόλο σε μια διαδικασία που μέχρι σήμερα απαιτεί αρκετό χρόνο, διαδοχικές επισκέψεις σε υπηρεσίες και τη συγκέντρωση δεκάδων δικαιολογητικών. Το νέο μοντέλο υπόσχεται να περιορίσει τη γραφειοκρατία, χωρίς ωστόσο να εξαφανίζει αυτομάτως τα εμπόδια που εξακολουθούν να ταλαιπωρούν ιδιοκτήτες και αγοραστές.

Η σημαντικότερη αλλαγή είναι ότι ο συμβολαιογράφος μετατρέπεται ουσιαστικά σε διαχειριστή ολόκληρης της συναλλαγής. Δεν θα περιορίζεται στη σύνταξη και στην υπογραφή του συμβολαίου, αλλά θα αναλαμβάνει τη συγκέντρωση πιστοποιητικών, τη διεκπεραίωση φορολογικών υποχρεώσεων, τη διαχείριση των σχετικών πληρωμών και την υποβολή της πράξης στο Κτηματολόγιο.

Το νέο καθεστώς θα καλύπτει αγοραπωλησίες, γονικές παροχές, δωρεές και κληρονομιές, με στόχο να περιοριστεί η ανάγκη του πολίτη να απευθύνεται σε διαφορετικές υπηρεσίες για την ολοκλήρωση μιας μεταβίβασης.

Η πρόεδρος του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου και Δωδεκανήσου, Έλενα Κοντογεώργου, μιλώντας στο 27ο συνέδριο Prodexpo 2026, ανέφερε ότι αναμένεται η υπουργική απόφαση που θα ενεργοποιήσει τον διευρυμένο ρόλο των συμβολαιογράφων.

Το ζητούμενο είναι να περιοριστούν οι καθυστερήσεις που προκαλούνται από τη συγκέντρωση δικαιολογητικών, αλλά και από τις ασυμφωνίες μεταξύ των στοιχείων που τηρούν διαφορετικές δημόσιες υπηρεσίες.

Ωστόσο, η μεταφορά των διαδικασιών στον συμβολαιογράφο δεν σημαίνει ότι όλα τα προβλήματα λύνονται. Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου εξακολουθεί να απαιτεί τη συμμετοχή μηχανικού, ενώ λάθη στην κτηματογράφηση και εκκρεμότητες στους τίτλους ιδιοκτησίας μπορούν να καθυστερήσουν σημαντικά μια συναλλαγή.

Η ίδια η Έλενα Κοντογεώργου αναγνώρισε ότι, παρά τις βελτιώσεις των τελευταίων ετών, εξακολουθούν να διορθώνονται λάθη του παρελθόντος και της κτηματογράφησης.

Από τους φόρους μέχρι το τίμημα της πώλησης

Οι νέες αρμοδιότητες των συμβολαιογράφων επεκτείνονται και στη διαχείριση των χρημάτων που συνδέονται με τη μεταβίβαση.

Ειδικότερα, θα μπορούν να συγκεντρώνουν ηλεκτρονικά φορολογικές και ασφαλιστικές ενημερότητες, στοιχεία του Κτηματολογίου και δικαιολογητικά για τον υπολογισμό φόρων ή τη χορήγηση απαλλαγών.

Παράλληλα, προβλέπεται να αναλαμβάνουν την είσπραξη και απόδοση φόρων μεταβίβασης, κληρονομιάς, δωρεάς και γονικής παροχής, καθώς και των τελών καταχώρισης του συμβολαίου.

Σε περιπτώσεις οφειλών προς την Εφορία, θα έχουν τη δυνατότητα να παρακρατούν από το τίμημα το ποσό που απαιτείται για την εξόφλησή τους ή την άρση κατάσχεσης.

Ακόμη μεγαλύτερη αλλαγή αποτελεί η δυνατότητα είσπραξης και απόδοσης του τιμήματος της συναλλαγής στον πωλητή, γεγονός που διευρύνει σημαντικά τον ρόλο τους στη διαδικασία.

Μαζί με τις πρόσθετες αρμοδιότητες τίθεται και το θέμα του κόστους. Για τις υπηρεσίες που θα παρέχονται προβλέπεται αμοιβή βάσει του Κώδικα Συμβολαιογράφων. Επομένως, το κρίσιμο ερώτημα είναι εάν η απλούστευση των διαδικασιών θα συνοδευτεί από ουσιαστική μείωση των συνολικών εξόδων ή αν το κόστος διεκπεραίωσης απλώς θα μεταφερθεί στον συμβολαιογράφο.

Αυτό που δεν αλλάζει είναι οι υποχρεώσεις για φόρους, τέλη και τις υπόλοιπες δαπάνες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση μιας μεταβίβασης.

Έρχεται και το ψηφιακό συμβόλαιο

Το επόμενο βήμα είναι η καθιέρωση του πλήρως ψηφιακού συμβολαίου. Σύμφωνα με την Έλενα Κοντογεώργου, η εφαρμογή του βρίσκεται πλέον κοντά, με τους συμβολαιογράφους να αναλαμβάνουν τον έλεγχο των στοιχείων και την επιβεβαίωση ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για την ηλεκτρονική υπογραφή.

Το πραγματικό τεστ, πάντως, θα γίνει στην πράξη: πόσο γρηγορότερα θα ολοκληρώνεται μια μεταβίβαση και πόσο θα κοστίζει τελικά στον πολίτη. Γιατί η συγκέντρωση των διαδικασιών σε ένα γραφείο δεν αρκεί από μόνη της, εάν συνεχίσουν να υπάρχουν λανθασμένα στοιχεία, υπηρεσιακές εκκρεμότητες και καθυστερήσεις που σήμερα κρατούν χιλιάδες ακίνητα εγκλωβισμένα στη γραφειοκρατία.

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