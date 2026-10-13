Ασφαλιστικές εισφορές: Νέες αυξήσεις έως 312 ευρώ ετησίως φέρνει ο πληθωρισμός στους ελεύθερους επαγγελματίες

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Ακριβότερος γίνεται από την 1η Ιανουαρίου 2027 ο λογαριασμός του ΕΦΚΑ για εκατοντάδες χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες, καθώς η άνοδος του πληθωρισμού συμπαρασύρει τις ασφαλιστικές εισφορές, δημιουργώντας πρόσθετα βάρη σε μια περίοδο κατά την οποία το λειτουργικό κόστος των μικρών επιχειρήσεων βρίσκεται ήδη στα ύψη.

Το παράδοξο είναι ότι ο ίδιος πληθωρισμός που εξανεμίζει την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών και αυξάνει τις υποχρεώσεις των επαγγελματιών, οδηγεί παράλληλα σε μεγαλύτερες αυξήσεις συντάξεων για το 2027. Μόνο που για τους μη μισθωτούς η επιβάρυνση θα είναι άμεση και υποχρεωτική, ανεξάρτητα από το εάν τα εισοδήματά τους ακολούθησαν την πορεία των τιμών.

Με βάση το σενάριο αναπροσαρμογής των εισφορών κατά 3,8%, οι επαγγελματίες θα κληθούν να πληρώνουν από περίπου 10 έως 26 ευρώ περισσότερα τον μήνα, ανάλογα με την ασφαλιστική κατηγορία στην οποία υπάγονται.

Η μεγαλύτερη συγκέντρωση ασφαλισμένων καταγράφεται στην πρώτη και φθηνότερη κατηγορία, την οποία, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, επιλέγει περίπου το 80% των ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολουμένων.

Για αυτούς, η μηνιαία εισφορά από 250,77 ευρώ σήμερα εκτιμάται ότι θα αυξηθεί κοντά στα 260 ευρώ, προσθέτοντας περίπου 110 έως 120 ευρώ στον ετήσιο λογαριασμό τους.

Ακόμη μεγαλύτερες επιβαρύνσεις θα αντιμετωπίσουν όσοι έχουν επιλέξει υψηλότερες ασφαλιστικές κατηγορίες, με την πρόσθετη ετήσια δαπάνη να μπορεί να ξεπεράσει τα 300 ευρώ.

Το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τους μικρούς επαγγελματίες, οι οποίοι καλούνται να καλύψουν ταυτόχρονα αυξημένα έξοδα ενέργειας, μεταφορών, προμηθειών και φορολογικών υποχρεώσεων.

Πώς διαμορφώνονται οι νέες εισφορές

Σύμφωνα με το σενάριο αύξησης κατά 3,8%, οι μηνιαίες εισφορές διαμορφώνονται ενδεικτικά ως εξής:

Κατηγορία Εισφορά 2026 Εκτίμηση 2027 1η 250,77 € 260,30 € 2η 300,93 € 312,37 € 3η 360,63 € 374,33 € 4η 433,47 € 449,94 € 5η 519,45 € 539,19 € 6η 675,87 € 701,55 €

Η αύξηση θα είναι μεγαλύτερη από το 2,5% που εφαρμόστηκε για το 2026, εφόσον επιβεβαιωθεί το συγκεκριμένο σενάριο πληθωρισμού. Πρόκειται, πάντως, για εκτιμήσεις και όχι για οριστικά ποσά, καθώς η αναπροσαρμογή για το 2027 δεν έχει ακόμη καθοριστεί.

Ο πληθωρισμός δίνει αυξήσεις στις συντάξεις

Την ίδια στιγμή, περίπου 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχοι αναμένουν αυξήσεις στις αποδοχές τους από το νέο έτος, με το ποσοστό να εκτιμάται μεταξύ 2,8% και 3%.

Η άνοδος των τιμών, που επιβαρύνει την καθημερινότητα των νοικοκυριών, επηρεάζει θετικά τον μαθηματικό τύπο υπολογισμού των συντάξεων, καθώς λαμβάνονται υπόψη ο πληθωρισμός και ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας.

Με βάση τις προβλέψεις του προσχεδίου του προϋπολογισμού για πληθωρισμό 3,6% και ανάπτυξη 2%, προκύπτει αύξηση 2,8%. Εάν ο πληθωρισμός κινηθεί υψηλότερα, μπορεί να υπάρξει μεγαλύτερη αναπροσαρμογή.

Για έναν συνταξιούχο με μηνιαίες μικτές αποδοχές 600 ευρώ, αύξηση 2,8% μεταφράζεται σε επιπλέον 16,80 ευρώ τον μήνα ή περίπου 202 ευρώ ετησίως.

Αντίστοιχα, σύνταξη 1.000 ευρώ θα αυξηθεί κατά 28 ευρώ τον μήνα, ενώ για αποδοχές 2.000 ευρώ το μηνιαίο όφελος φτάνει τα 56 ευρώ.

Η μέση σύνταξη γήρατος των 975 ευρώ θα μπορούσε να ξεπεράσει οριακά τα 1.000 ευρώ, ενώ ανοδικά θα κινηθεί και η εθνική σύνταξη.

Οι αυξήσεις θα καταβληθούν χωρίς συμψηφισμό με την προσωπική διαφορά, σύμφωνα με τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί για το 2027.

Παράλληλα, στις 30 Νοεμβρίου προβλέπεται η καταβολή της ετήσιας ενίσχυσης των 400 ευρώ στους δικαιούχους συνταξιούχους, χωρίς εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια για όσους είναι άνω των 65 ετών.

Διπλή πίεση στους επαγγελματίες

Η εικόνα που διαμορφώνεται αναδεικνύει μια σημαντική αντίφαση. Από τη μία πλευρά, η άνοδος του πληθωρισμού οδηγεί σε μεγαλύτερες ονομαστικές αυξήσεις συντάξεων. Από την άλλη, επιβαρύνει επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους με υψηλότερες ασφαλιστικές υποχρεώσεις.

Και μπορεί οι εισφορές υψηλότερων κατηγοριών να συνδέονται με την προοπτική μεγαλύτερης μελλοντικής σύνταξης, ωστόσο για πολλούς επαγγελματίες προέχει η δυνατότητα να ανταποκρίνονται στις άμεσες οικονομικές υποχρεώσεις τους.

Το ενδεχόμενο νέας μετακίνησης ασφαλισμένων προς τη χαμηλότερη κατηγορία δεν μπορεί να αποκλειστεί, καθώς η επιλογή μικρότερης μηνιαίας εισφοράς αποτελεί έναν τρόπο περιορισμού των τρεχουσών δαπανών.

Το τίμημα, βέβαια, είναι ότι η παραμονή για μεγάλο χρονικό διάστημα στις χαμηλές ασφαλιστικές κατηγορίες περιορίζει και τις μελλοντικές συνταξιοδοτικές αποδοχές.

Έτσι, η νέα αναπροσαρμογή των εισφορών απειλεί να εντείνει ένα ήδη υπαρκτό πρόβλημα: οι επαγγελματίες καλούνται να πληρώνουν περισσότερα σήμερα, την ώρα που αρκετοί επιλέγουν τη μικρότερη δυνατή εισφορά για να αντεπεξέλθουν στο αυξημένο κόστος λειτουργίας.

Το τελικό ύψος των επιβαρύνσεων θα ξεκαθαρίσει με την οριστικοποίηση των στοιχείων και των αποφάσεων για τις εισφορές του 2027.

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