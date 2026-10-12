Ακρίβεια-σοκ: Το σουβλάκι έγινε πολυτέλεια και ο φόβος για τους φούρνους

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Η καθημερινότητα των ελληνικών νοικοκυριών μετατρέπεται σε έναν συνεχή αγώνα επιβίωσης, καθώς η ακρίβεια συνεχίζει να καλπάζει χωρίς φρένο. Με τον πληθωρισμό να εκτοξεύεται τον Σεπτέμβριο στο 5% –από 3,8% που ήταν μόλις τον Αύγουστο–, η πίεση στην τσέπη του πολίτη γίνεται ασφυκτική. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι, παρά τις όποιες οριακές μεταβολές στους δείκτες, η Ελλάδα παραμένει σταθερά η χώρα με την πιο έντονη απαισιοδοξία στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η βασική πηγή αυτού του νέου κύματος ακρίβειας εντοπίζεται στην ενέργεια, η οποία λειτουργεί ως θηλιά στον λαιμό της οικονομίας. Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους σε σύγκριση με πέρυσι: το φυσικό αέριο κατέγραψε ιλιγγιώδη αύξηση 55,2% και το πετρέλαιο θέρμανσης 53,2%, ενώ αντίστοιχα το πετρέλαιο κίνησης σκαρφάλωσε στο +38,8% και η βενζίνη στο +22,5%. Ακόμα και το ηλεκτρικό ρεύμα «τσίμπησε» κατά 15%, παρασέρνοντας προς τα πάνω ολόκληρη την αλυσίδα του κόστους παραγωγής και μεταφοράς.

Από το σουβλάκι των 5,50 ευρώ στον κίνδυνο για ψωμί στα 1,30 ευρώ

Όταν τα βασικά είδη πρώτης ανάγκης και η καθημερινή εστίαση γίνονται απρόσιτα, η κοινωνική κόπωση είναι αναπόφευκτη.

Το σουβλάκι: Έχει πάψει προ πολλού να αποτελεί μια γρήγορη και οικονομική λύση για το χέρι, καθώς το τυλιχτό κινείται πλέον σταθερά πάνω από τα 5 ευρώ στην Αττική, φτάνοντας ακόμα και τα 5,50 ευρώ σε ορισμένα καταστήματα.

Το ψωμί της γειτονιάς: Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αρτοποιών, Ιάσων Καπλάνης, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για τους φούρνους, προειδοποιώντας ότι, αν η κατάσταση συνεχιστεί, το παραδοσιακό ψωμί κινδυνεύει να φτάσει ή και να ξεπεράσει τα 1,30 ευρώ.

Τα ράφια του σούπερ μάρκετ: Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΕΛΚΑ, οι μεγαλύτερες αυξήσεις στις τιμές καταγράφονται στα γλυκά και τη σοκολάτα (+8,83% λόγω κακάο), στα φρέσκα φρούτα και λαχανικά (+7,78% λόγω των καιρικών συνθηκών) και στα κρέατα (+6,41% από τη μείωση του ζωικού κεφαλαίου).

Η σκληρή πραγματικότητα: «Μόλις τα βγάζουμε πέρα»

Πίσω από τους δείκτες και τα ποσοστά κρύβεται η αγωνία της ελληνικής οικογένειας. Σύμφωνα με τις μετρήσεις του ΙΟΒΕ, το 58% των πολιτών δηλώνει ευθέως ότι μόλις τα βγάζει πέρα κάθε μήνα. Παράλληλα, ένα 12% αναγκάζεται να βάζει χέρι στις τελευταίες του αποταμιεύσεις για να καλύψει τα βασικά, μόλις το 22% καταφέρνει να αποταμιεύσει έστω και ελάχιστα, ενώ το 7% βρίσκεται ήδη αντιμέτωπο με νέες χρεώσεις. Το 60% των νοικοκυριών, μάλιστα, αισθάνεται ότι η οικονομική του κατάσταση επιδεινώθηκε αισθητά τον τελευταίο χρόνο.

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