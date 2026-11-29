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Ο ΠΑΣ Γιάννινα πέτυχε μεγάλη νίκη κόντρα στον πρωτοπόρο του ομίλου Μακεδονικού Σιάτιστας, όμως την παράσταση… έκλεψε ποδοσφαιριστής των φιλοξενούμενων λίγο πριν το φινάλε, που προκάλεσε τα γέλια σε όλο το γήπεδο.

Μερικά λεπτά μετά το 2-0 που πέτυχε για τον Άγιαξ της Ηπείρου ο Σιατραβάνης και λίγο πριν από τη λήξη του ντέρμπι του 4ου ομίλου της Γ’ Εθνικής, ένα πλαστικό μπουκάλι έπεσε από την εξέδρα μέσα στον αγωνιστικό χώρο.

Ο ποδοσφαιριστής Μπατσής του Μακεδονικού σωριάστηκε στο έδαφος πιάνοντας το κεφάλι του και όπως ήταν λογικό το ματς διακόπηκε για μερικά λεπτά. Εκείνη την στιγμή όλο το γήπεδο ξέσπασε στα γέλια, όχι όμως λόγω αναισθησίας.

Οι πάντες είδαν, όπως κατέγραψαν και οι κάμερες πως το μπουκάλι έπεσε αρκετά μέτρα μακριά από τον ποδοσφαιριστή που για τους δικούς του λόγους προχώρησε σε αυτή την κίνηση.

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