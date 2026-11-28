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Αναιρέθηκε ομόφωνα από τον Άρειο Πάγο η καταδικαστική απόφαση σε βάρος του Παύλου Πολάκη, έπειτα από μήνυση που είχε καταθέσει εναντίον του ο Σταμάτης Πουλής.

Η υπόθεση επιστρέφει πλέον στο ακροατήριο, με τη νέα δίκη να έχει προσδιοριστεί για την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 2026 ενώπιον του ΣΤ΄ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών.

Το χρονικό της δικαστικής διαμάχης

Στις 30 Απριλίου 2025, είχε επιβληθεί ερήμην στον βουλευτή πρωτόδικη ποινή φυλάκισης 12 μηνών με αναστολή. Στις 5 Μαΐου 2026, εξετάζοντας την υπόθεση σε δεύτερο βαθμό, το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών απάλλαξε τον Παύλο Πολάκη για το μεγαλύτερο μέρος της επίμαχης ανάρτησής του, που αφορούσε την υπόθεση του ΚΕΕΛΠΝΟ, και του επέβαλε ποινή φυλάκισης πέντε μηνών με αναστολή μόνο για μία συγκεκριμένη φράση.

Ωστόσο, το Ζ΄ Ποινικό Τμήμα του Αρείου Πάγου, με την υπ’ αριθμόν 1370/2026 απόφασή του, έκανε ομόφωνα δεκτή την αίτηση αναίρεσης που υπέβαλε η πλευρά του βουλευτή, ακυρώνοντας την καταδικαστική κρίση του Μαΐου.

Μετά την αμετάκλητη απαλλαγή του Παύλου Πολάκη για τον βασικό πυρήνα της ανάρτησης της 5ης Δεκεμβρίου 2018 (σχετικά με τους διορισμούς στο ΚΕΕΛΠΝΟ), η εκ νέου εκδίκαση στις 3 Δεκεμβρίου 2026 θα περιοριστεί αποκλειστικά σε μία φράση του προς τον κ. Πουλή: «επειδή έχεις βάλει κάποιους πρώην δικαστικούς ως δικηγόρους νομίζεις πως θα γλυτώσεις».

Σύμφωνα με ανακοίνωση της υπεράσπισης, το δικαστήριο καλείται πλέον να κρίνει το συγκεκριμένο απόσπασμα συνεκτιμώντας το εκτενές σκεπτικό (άνω των 50 σελίδων) της απόφασης του Αρείου Πάγου και διασφαλίζοντας το τεκμήριο αθωότητας του κατηγορουμένου, το οποίο, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, παραβιάστηκε κατ’ επανάληψη από τον μηνυτή.

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