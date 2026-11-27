Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Στην Κωνσταντινούπολη μεταβαίνει αύριο, Σάββατο 28 Νοεμβρίου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, έπειτα από πρόσκληση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, προκειμένου να παραστεί στον εορτασμό της Θρονικής Εορτής του Οικουμενικού Πατριαρχείου, προς τιμήν του προστάτη και ιδρυτή του, Αγίου Αποστόλου Ανδρέα του Πρωτοκλήτου.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Κωνσταντινούπολη, ο κ. Τασούλας θα εγκαινιάσει στο Σισμανόγλειο την έκθεση «Η λάμψη του Φαναρίου, Θησαυροί Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Τέχνης», ενώ θα πραγματοποιήσει και συναντήσεις με εκπροσώπους της ελληνικής ομογένειας.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας θα συναντηθεί αύριο με τον Πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σε μια συνάντηση με ιδιαίτερο διπλωματικό ενδιαφέρον.

Διαβάστε επίσης:

Μαρινάκης για Λιάκο: Του έγινε σύσταση να ανασταλούν οι δραστηριότητες των αδελφών του, αλλά… δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη

Πλεύρης για Ρουάντα: Δέκα θα στέλνουμε, εκατό θα αποχωρούν οικειοθελώς – Δε θέλουμε να ζήσουμε γεγονότα Θέουτας

Τσίπρας για ισπανικές εκλογές: Το «¡No pasarán!» της γενιάς μας απέναντι στην Ακροδεξιά