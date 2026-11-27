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Κάλυψη για άλλη μια φορά παρείχε στον υφΥΠΕΣ, Βαγγέλη Λιάκο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος, πάντως, αποκάλυψε ότι έγινε σύσταση στον υφυπουργό να σταματήσουν οι αδελφές του τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες με δήμους, από τους οποίους έπαιρναν απευθείας αναθέσεις συμβάσεων.

Μιλώντας στον ρ/σ Αθήνα 984, ο Π. Μαρινάκης επέμεινε στη λογική ότι δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη, ωστόσο, είπε χαρακτηριστικά ότι «θεωρούμε – γι’ αυτό και έγινε η σχετική σύσταση στον κ. Λιάκο – ότι, τη στιγμή που μπήκε στο δυναμικό του Υπουργείου Εσωτερικών, ακόμα και αυτή η δραστηριότητα των συγγενών, όσο διαρκούν τα καθήκοντά του αυτά, θα πρέπει να ανασταλεί ή, τέλος πάντων, με έναν τρόπο να μην συνεχιστεί», προσθέτοντας ότι «η στοχοποίηση με βάση την οικογενειακή ευθύνη είναι πέραν από λανθασμένη, είναι άδικη και δεν στέκει σε καμία λογική. Εκτός, το ξαναλέω, αν υπάρχει σύνδεση επιχειρηματική, επαγγελματική. Όλα αυτά, νομίζω, είναι ξεκάθαρα».

Πάντως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιβεβαίωσε εκ νέου ότι ο Β. Λιάκος δεν αναλαμβάνει το χαρτοφυλάκιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώ κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα ότι εφαρμόζει «δύο μέτρα και δύο σταθμά καθώς ενέτασσε στην ευρύτερη κατηγορία κατά του Πρωθυπουργού περί “αρχιερέα της διαφθοράς” και την περίπτωση Λιάκου, ενώ αφορούσε συγγενικά του πρόσωπα χωρίς κάποια επαγγελματική ή επιχειρηματική σχέση και ακολούθησε εντελώς άλλη στάση στις ανακοινώσεις περί του κ. Χατζηγιαννάκη», προσθέτοντας, μάλιστα, ότι «εμείς δεν βγήκαμε ως αυτόκλητοι εισαγγελείς ή ανακριτές να βγούμε και να βγάλουμε πόρισμα. Θέσαμε κάποια ερωτήματα, εύλογα και από τη στιγμή, μάλιστα, όπως είπα χθες, που ο κύριος Χατζηγιαννάκης είπε ότι “ήταν όλα σε γνώση του κυρίου Τσίπρα”, τα ερωτήματα αυτά μεταφέρθηκαν στον πρόεδρο της ΕΛΑΣ».

Κατά τα λοιπά, ο Π. Μαρινάκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο λήψης κι άλλων μέτρων από την κυβέρνηση για την ελάφρυνση των πολιτών από την ακρίβεια, τονίζοντας ότι «όσα μέτρα και να πάρουμε, αυτά δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να είναι τα τελευταία. Το εισόδημα των Ελλήνων πολιτών, των Ελλήνων εργαζομένων, χρειάζεται διαρκή ενίσχυση». Στο πλαίσιο αυτό εξήγησε ότι «εάν προκύψουν, όποια στιγμή προκύψουν, παραπάνω έσοδα από την εκτέλεση του προϋπολογισμού και χωρίς να ξεπερνάμε τις οροφές δαπανών των ευρωπαϊκών κανόνων, τότε θα γίνει αξιολόγηση από το οικονομικό επιτελείο, το έχει πει και ο Κυριάκος Πιερρακάκης, ούτως ώστε να εξεταστούν περαιτέρω παρεμβάσεις, με μόνιμα χαρακτηριστικά. Και παράλληλα θα συνεχίσουμε να παρεμβαίνουμε με έκτακτα μέτρα όσο διαρκεί μια κρίση, όπως αυτή η οποία υπάρχει τους τελευταίους μήνες, μια πρωτοφανής ενεργειακή κρίση».

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